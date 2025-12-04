Logo TVN24
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej

Andrzej Domański
Minister finansów o wydatkach z budżetu państwa na zdrowie
Źródło: TVN24
Rosną wpływy ze składki zdrowotnej, co jest możliwe dzięki rosnącej gospodarce i rynkowi pracy – powiedział w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak wyjaśnił, w tym roku na zdrowie państwo przeznaczy 237 miliardów złotych.

W czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbywa się szczyt medyczny "Bezpieczny Pacjent" z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

- Rosną wpływy ze składki zdrowotnej, co jest możliwe dzięki rosnącej gospodarce i rynkowi pracy. W 2023 roku wpływy ze składki zdrowotnej wyniosły 141 miliardów złotych, w tym roku będą to 173 miliardy złotych, a w roku 2026 będą to 184 miliardy złotych – powiedział w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Ponad dwukrotny wzrost

Minister finansów i gospodarki dodał, że mimo wzrostu wpływów ze składki pieniędzy na służbę zdrowia brakuje i dlatego w tym roku na ten cel zostało przeznaczonych dodatkowo 6,5 mld zł z rezerw, poza tym 1,5 mld zł jako refundacja zmniejszonej składki zdrowotnej oraz ponad 1 mld zł w obligacjach skarbowych.

Przypomniał też, że wydatki sukcesywnie rosną.

– W 2019 roku wydatki na ten cel wyniosły trochę ponad 100 miliardów złotych, w 2024 roku było to 211 miliardów złotych, a na ten rok planujemy 237 miliardów złotych. Mówimy o ponad dwukrotnym wzroście w ciągu ponad czterech lat. Na przyszły rok planujemy nakłady w kwocie 248 miliardów złotych – dodał minister finansów i gospodarki.

OGLĄDAJ: "Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
Szczyt medyczny

"Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
NA ŻYWO

Szczyt medyczny
Autorka/Autor: Pkarp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Dowiedz się więcej:

TAGI:
ZdrowieBudżet państwaAndrzej DomańskiResort zdrowia
