Z tego artykułu dowiesz się:

Gdzie Polacy jeżdzą na wakacje w 2026 roku.

Czy konflikt na Bliskim Wschodzie miał wpływ na decyzje o wyborze destynacji.

Jakie są aktualne ceny wyjazdów.

Jakie nowe trendy i mniej oczywiste destynacje zyskują na znaczeniu wśród polskich turystów.