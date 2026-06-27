Wojna na Bliskim Wschodzie nie zdołała zmienić wakacyjnych przyzwyczajeń Polaków. Nawet jeśli w pierwszych dniach konfliktu pojawił się "efekt strachu", to wygląda, że niepokój szybko minął. Sprzedaż wycieczek przyspieszyła, liderzy wakacyjnych rankingów utrzymali pozycję, a Polacy coraz śmielej odkrywają także mniej oczywiste kierunki.Artykuł dostępny w subskrypcji
Na samym początku roku branża turystyczna miała wszelkie powody do zadowolenia. Sprzedaż wycieczek rosła, a biura podróży szykowały się na rekordowy sezon. Do czasu.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Gdzie Polacy jeżdzą na wakacje w 2026 roku.
Czy konflikt na Bliskim Wschodzie miał wpływ na decyzje o wyborze destynacji.
Jakie są aktualne ceny wyjazdów.
Jakie nowe trendy i mniej oczywiste destynacje zyskują na znaczeniu wśród polskich turystów.