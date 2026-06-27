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Wakacje 2026. "Efekt strachu" i szybki powrót

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Po tąpnięciu spowodowanym wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie nie ma już śladu
Po tąpnięciu spowodowanym wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie nie ma już śladu
Źródło zdj. gł.: MarinaNov/Shutterstock
Wojna na Bliskim Wschodzie nie zdołała zmienić wakacyjnych przyzwyczajeń Polaków. Nawet jeśli w pierwszych dniach konfliktu pojawił się "efekt strachu", to wygląda, że niepokój szybko minął. Sprzedaż wycieczek przyspieszyła, liderzy wakacyjnych rankingów utrzymali pozycję, a Polacy coraz śmielej odkrywają także mniej oczywiste kierunki.Artykuł dostępny w subskrypcji

Na samym początku roku branża turystyczna miała wszelkie powody do zadowolenia. Sprzedaż wycieczek rosła, a biura podróży szykowały się na rekordowy sezon. Do czasu.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Gdzie Polacy jeżdzą na wakacje w 2026 roku.
Czy konflikt na Bliskim Wschodzie miał wpływ na decyzje o wyborze destynacji.
Jakie są aktualne ceny wyjazdów.
Jakie nowe trendy i mniej oczywiste destynacje zyskują na znaczeniu wśród polskich turystów.
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Tagi:
Turystykawakacje
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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