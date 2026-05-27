Tech

GameStop nadal chce przejąć eBay. Wall Street czeka na ruch

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
Wall Street czeka na kolejny ruch Ryana Cohena po tym, jak zarząd eBay odrzucił wartą 56 miliardów dolarów ofertę przejęcia złożoną przez GameStop. Mimo zdecydowanej odmowy analitycy oceniają, że miliarder wciąż ma kilka możliwych scenariuszy wywarcia presji na spółkę.

Prezes GameStop Ryan Cohen oznajmił, że zrobi "wszystko, co będzie konieczne", aby przejąć eBay po tym, jak firma odrzuciła jego ofertę przejęcia.

Na początku maja Cohen zaoferował zarządowi eBay 125 dolarów za akcję oraz objęcie funkcji prezesa po finalizacji transakcji. Połowa oferty miała zostać sfinansowana gotówką, a druga połowa akcjami. Część gotówkowa miała pochodzić z rezerw finansowych GameStop wynoszących 9,4 mld dol.

Spółka posiada także niewiążący list intencyjny od TD Securities dotyczący finansowania dłużnego o wartości do 20 mld dol., pod warunkiem uzyskania przez połączony podmiot ratingu inwestycyjnego. Analitycy rynku podają jednak w wątpliwość możliwość spełnienia tego warunku.

Wall Street sceptycznie ocenia plan Cohena

W ostatnich wywiadach Cohen nie przedstawił szczegółów dotyczących sposobu finansowania przejęcia firmy niemal pięciokrotnie większej od GameStop, co wywołało kolejne pytania inwestorów z Wall Street.

Bankierzy, prawnicy i analitycy wskazują jednak, że mimo odmowy ze strony eBay istnieje kilka ścieżek, które mogłyby pozwolić Cohenowi przejąć kontrolę nad spółką.

Jedną z nich byłoby pominięcie zarządu i skierowanie oferty bezpośrednio do akcjonariuszy poprzez tzw. tender offer, czyli wezwanie do sprzedaży akcji po wyższej cenie.

Problemem pozostają jednak najwięksi udziałowcy eBay, w tym fundusze Vanguard, BlackRock oraz State Street, które łącznie kontrolują ponad 22 proc. akcji spółki.

- Nie ma żadnych szans, żeby tender offer się udało - powiedział Don Bilson z Gordon Haskett. - Żaden akcjonariusz eBay nie zdecydowałby się na taki ruch.

GameStop może próbować wymienić zarząd eBay

Kolejną opcją byłoby zwołanie specjalnego zgromadzenia akcjonariuszy i próba wyboru nowych członków rady dyrektorów bardziej przychylnych propozycji Cohena.

Aby to zrobić, GameStop musiałby jednak znacząco zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe w eBay. Spółka podała niedawno, że posiada 6,6 proc. "ekspozycji ekonomicznej" wobec eBay, choć większość tej pozycji opiera się na instrumentach pochodnych, które nie dają praw głosu.

Bezpośrednio GameStop posiada jedynie około 25 tys. akcji eBay, co odpowiada około 0,006 procent spółki.

GameStop zwrócił się jednocześnie do własnych akcjonariuszy o zgodę na zwiększenie liczby możliwych do emisji akcji z 1 mld do 2,5 mld, co zwiększyło spekulacje dotyczące planów pozyskania dodatkowego kapitału na zakup kolejnych udziałów eBay.

"Traktujemy nasze akcje jako cenny zasób i nie zamierzamy emitować nowych udziałów pochopnie. Rezerwa autoryzowanych akcji zapewnia GameStop możliwość zdecydowanego działania, gdy pojawi się odpowiednia okazja" - napisała spółka w liście do akcjonariuszy.

Publiczna presja na zarząd

Zdaniem części analityków najlepszą strategią Cohena może być wywieranie publicznej presji na kierownictwo eBay.

W rozmowie z inwestorem Anthonym Pompliano Cohen stwierdził, że eBay "potrzebuje Ozempicu - jest dosłownie otyły", a w wywiadzie dla Piersa Morgana nazwał firmę "bandą przegranych".

Analitycy nie zgadzają się jednak z tą oceną. eBay wypracował w ostatnim roku fiskalnym marżę operacyjną na poziomie 31 proc., czyli trzykrotnie wyższą niż 10-procentowa marża GameStop.

Od objęcia stanowiska prezesa eBay przez Jamiego Iannone w 2020 roku kurs akcji spółki wzrósł o około 200 proc. Same akcje eBay podrożały od początku roku o 32 proc., co daje firmie kapitalizację wynoszącą około 51 mld dol.

Rynek czeka na kolejny ruch Cohena

Ryan Cohen zasłynął w 2021 roku z uratowania GameStop przed bankructwem w trakcie słynnego starcia inwestorów detalicznych z funduszami hedgingowymi.

Później był jednak krytykowany za działania wokół Bed Bath & Beyond. Po sprzedaży przez Cohena udziałów z zyskiem wynoszącym około 60 mln dol. kurs akcji detalisty gwałtownie spadł, a firma ostatecznie ogłosiła bankructwo w 2023 roku.

Mimo to kapitalizacja GameStop wzrosła obecnie do około 11 mld dol. Cohen ograniczył koszty działalności, przesunął koncentrację spółki z gier wideo na handel kartami kolekcjonerskimi i przeprowadził duże emisje akcji wspierane przez inwestorów detalicznych.

- Jestem właścicielem-operatorem - powiedział Cohen w rozmowie z Piersiem Morganem, próbując podkreślić różnice między sobą a prezesem eBay Jamie’em Iannone.

Eksperci podkreślają, że wrogie przejęcia są procesem długotrwałym i Cohen nie znajduje się pod presją czasu. - Może po prostu siedzieć i czekać. Nie ma pośpiechu - ocenił Don Bilson z Gordon Haskett.

Jan Sowa
