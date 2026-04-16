"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów

Niemieckie banki oraz władze krajowe mają przeanalizować zagrożenia związane z nowym modelem sztucznej inteligencji od Anthropic - przekazał Reuters. Sam producent ostrzegał przed możliwym wykorzystaniem najnowszego modelu o nazwie Mythos do przeprowadzania cyberataków.

Opracowany przez Anthropic model Mythos jest postrzegany przez specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa jako poważne wyzwanie dla sektora bankowego i jego przestarzałych systemów technologicznych. Sytuacja ta wywołała już niepokój wśród regulatorów w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Model znajdzie potencjalne luki

Kolja Gabriel, członek zarządu Federalnego Związku Banków Niemieckich (BdB), odpowiedzialny za technologie i innowacje, przekazał agencji Reuters, że organizacja prowadzi konsultacje z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, a także z niemieckim ministerstwem finansów i innymi urzędami. W rozmowach uczestniczą również Bundesbank oraz BaFin - niemiecki organ nadzoru finansowego.

"Firmy zajmujące się bezpieczeństwem IT wykorzystują model Mythos w sposób kontrolowany, aby jak najszybciej wyeliminować potencjalne luki w zabezpieczeniach. Wkrótce spodziewamy się serii aktualizacji oprogramowania i uważnie monitorujemy rozwój sytuacji" - poinformował Gabriel w oświadczeniu.

Przedstawiciele BaFin oświadczyli, że pozostają w stałym kontakcie z odpowiednimi interesariuszami na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. "Instytucje finansowe muszą być przygotowane na ewentualność wykrycia w bliskiej przyszłości luk, które będą wymagały bezzwłocznej i szybkiej naprawy" - zaznaczył nadzór w oświadczeniu.

Projekt "Glasswing"

Agencja Reuters poinformowała w czwartek, że również przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego zamierzają przesłuchać bankierów w sprawie zagrożeń związanych z modelem Mythos.

Firma Anthropic ogłosiła, że obecna wersja modelu, Claude Mythos Preview, nie zostanie udostępniona szerokiej publiczności. Zamiast tego zapowiedziano projekt o nazwie "Glasswing". W ramach niego do poufnej oceny modelu i wspólnego przygotowania systemów obronnych zaproszono gigantów technologicznych, dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz bank JPMorgan Chase, wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Mijansk786/Shutterstock

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
