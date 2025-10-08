Logo TVN24
Rynki

Co się dzieje ze złotem? "Koktajl powodów"

shutterstock_1733390456
Specjalista ostrzega przed podróbkami złota
Źródło: zlotoskup.pl
Złoto kontynuuje rekordowy wzrost i kosztuje ponad 4000 dolarów za uncję - podała Agencja Reutera. Inwestorzy masowo lokują kapitał w to bezpieczne aktywo w związku z rosnącą niepewnością geopolityczną i przewidywanymi obniżkami stóp procentowych w USA.

W środę rano cena złota na rynku spot wzrosła o 1,2 proc. - do 4032,46 dol. za uncję. Z kolei amerykańskie kontrakty terminowe na złoto z dostawą w grudniu zyskały 1,3 proc. i wynoszą 4054,80 dol. za uncję.

Popyt na złoto rośnie

Złoto od lat pozostaje inwestycyjną bezpieczną przystanią w trudnych i niepewnych czasach. Od początku 2025 roku cena tego surowca na rynku spot wzrosła o 53 proc. - po 27-procentowym wzrośnie w ubiegłym roku.

"Za wzrost odpowiada koktajl powodów, w tym oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, utrzymująca się niepewność polityczna i gospodarcza, solidne zakupy dokonywane przez banki centralne, napływ środków do funduszy inwestujących w złoto oraz słaby dolar" - wskazał Reuters.

- Wiara w ten trend jest obecnie tak duża, że rynek będzie celował w kolejny okrągły poziom, czyli 5000 dolarów, zwłaszcza że Fed prawdopodobnie będzie dalej obniżał stopy procentowe - ocenił Tai Wong, niezależny trader metali.

Dodał też: - Po drodze mogą pojawić się przeszkody, jak trwały rozejm na Bliskim Wschodzie czy w Ukrainie, ale fundamenty tego trendu, takie jak ogromny i rosnący dług, dywersyfikacja rezerw oraz słabszy dolar, raczej nie zmienią się w średnim terminie.

Czytaj też: Gorączka złota. Padł nowy rekord

Niepewność podbija ceny złota

Niepewność pogłębia trwające od siedmiu dni zawieszenie działania rządu USA, które opóźniło publikację kluczowych danych ekonomicznych z największej gospodarki świata. Inwestorzy muszą polegać na danych z sektora prywatnego, by ocenić czas i skalę obniżek stóp Fed. Rynek oczekuje obecnie obniżki o 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu Fed oraz kolejnej takiej obniżki w grudniu.

- Rosnąca niepewność napędza wzrost ceny złota, co po raz kolejny się potwierdza. Dynamika rynku, czyli niższe stopy procentowe w USA i trwające zawieszenie rządu, wciąż sprzyja temu surowcowi - stwierdził Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.

pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
Chińskie samochody
Tego nie powiedzą ci w salonie
Maciej Michałek
samochody port chiny kontenery shutterstock_2160039281
Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"
Joanna Rubin-Sobolewska

Złoto a FOMO

Analitycy wskazują, że "strach przed przegapieniem okazji" (tzw. FOMO - po ang. fear of missing out) dodatkowo napędza rajd. Popyt na złoto jako bezpieczną przystań zwiększają także polityczne zawirowania we Francji i Japonii.

Eksperci prognozują, że w 2026 roku na ceny złota będą wpływać silne napływy do funduszy ETF opartych na fizycznym złocie, zakupy banków centralnych oraz perspektywy niższych stóp procentowych w USA. Goldman Sachs i UBS podniosły prognozy cenowe.

Fundusze ETF (ang. Exchange-Traded Funds) to instrumenty notowane na giełdach, które pozwalają inwestować w złoto bez konieczności fizycznego posiadania metalu.

Na innych rynkach metali szlachetnych srebro na rynku spot wzrosło o 1,6 proc. do 48,57 dolarów za uncję, platyna zyskała 1,6 proc. do 1644,40 dolarów, a pallad podrożał o 3,1 proc. do 1378,86 dolarów za uncję.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Blue Andy/Shutterstock

Złoto
