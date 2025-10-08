"Po godzinie 4 w Olszewie w gminie Boćki wylądował balon z podczepioną paczką" – informuje rzecznik podlaskiej policji.
Balon wylądował w samej miejscowości – na pasie zieleni między jezdnią a jednym z ogrodzeń.
To już kolejny przypadek
To już kolejny taki przypadek w województwie w ostatnich dniach. W sobotę (4 października) policja informowała o balonie, który rozbił się na polu w miejscowości Ożynnik koło Białegostoku.
- Okazało się, że do niego przyczepionych było 1750 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy – informowała wtedy Agnieszka Ulman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
W Olszewie też najprawdopodobniej chodzi o kontrabandę.
"Na miejscu pracują policjanci" – zaznacza mł. insp. Krupa.
Balon również w Białymstoku
Pół godziny po informacji o Olszewie policja zakomunikowała, że jeszcze jednym balonie.
Spadł na obrzerzach Białegostoku - przy ulicy Lodowej w dzielnicy Zawady.
Balony z kontrabandą
We wrześniu na portalu tvn24.pl informowaliśmy również o innych balonach z kontrabandą.
Tak było między innym w Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie), Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) czy Wysokiej Mazowieckiej (woj. podlaskie). W tym ostatnim miejscu balon doprowadził do poważnych szkód, kiedy rozbił się na dachu garażu jednej z posesji.
Autorka/Autor: tm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP Białystok