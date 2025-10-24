Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Zmiany w opiece okołoporodowej. Większy dostęp do znieczuleń i wsparcie po stracie ciąży

Rodzące kobieta może otrzymać bezpłatne znieczulenie. Materiał "Faktów" TVN z 21 lipca
Coraz więcej porodów wykonuje się ze znieczuleniem. Są jednak różnice między szpitalami
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Ministerstwo Zdrowia chce zadbać o lepszy dostęp do znieczuleń dla rodzących kobiet i zapobiegać pogłębianiu traumy u tych, które ciążę utraciły lub urodziły martwe dziecko. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Jakie przyniesie zmiany?

W projekcie znalazły się postulaty interdyscyplinarnego zespołu do spraw poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet, powołanego przez MZ w 2024 roku. Chodzi o zwiększenie dostępu do znieczuleń zewnątrzoponowych w łagodzeniu bólu porodowego i wprowadzenie bezwzględnego zakazu umieszczania kobiet po poronieniu lub martwym urodzeniu dziecka w salach szpitalnych razem z kobietami w okresie ciąży albo z kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Ale nie tylko.

Zapobiegną pogłębianiu traumy

Resort zdrowia podkreślił w ocenie skutków regulacji, że zawarte w dokumencie zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kobiet, ekspertów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, anestezjologii i organizacji pozarządowych co do zagwarantowania wysokiej jakości opieki okołoporodowej.

Zespół ekspertów postulował również możliwości wydłużenia wizyt patronażowych położnej podstawowej opieki zdrowotnej, ramowego programu edukacji przedporodowej i wzmocnienia roli położnej w opiece okołoporodowej.

MZ chce, żeby kobieta będącą w sytuacjach szczególnych, tj. po poronieniu, urodzeniu dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego wadami letalnymi, urodzeniu chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi, nie była umieszczana w salach szpitalnych razem z kobietami w ciąży bądź kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka.

Ważne zmiany dla tysięcy kobiet. "Udało się zmienić bezduszne przepisy"
Dowiedz się więcej:

Ważne zmiany dla tysięcy kobiet. "Udało się zmienić bezduszne przepisy"

Podstawą tej zmiany jest zagwarantowanie kobietom takich warunków w podmiotach leczniczych, które zapobiegną pogłębianiu ich traumy i zapewnią możliwość szybszej rekonwalescencji - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Doprecyzowano też obowiązek podmiotu leczniczego, w którym odbył się poród, do wydania na życzenie kobiety, która poroniła, odpowiednio zabezpieczonego materiału z poronienia w celu przeprowadzenia badań genetycznych.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącego opieki nad pacjentkami w przypadku poronień i martwych urodzeń wynika, że około 10-15 procent wszystkich ciąż kończy się poronieniem. Około 1,7 tysiąca kobiet rocznie w Polsce rodzi martwe dziecko.

Ważnym i wciąż rzadko poruszanym tematem jest problem ciąż pozamacicznych, które stanowią około 2 procent wszystkich ciąż. Bohaterki reportażu Julii Zimińskiej zgodziły się opowiedzieć swoje historie z nadzieją, że temat ciąż ektopowych będzie szerzej poruszany, a informacje na jego temat bardziej dostępne. Materiał można obejrzeć w TVN24+.

OGLĄDAJ: "Ciąże, o których nikt nie mówi"
3005_repo_ciaze

"Ciąże, o których nikt nie mówi"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Co z łagodzeniem bólu?

W projekcie rozporządzenia wprowadzono też zmiany organizacyjne w części dotyczącej łagodzenia bólu porodowego, które powinny przyczynić się do większej dostępności do znieczulenia zewnątrzoponowego. Są to: zapewnienie dostępu do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu każdej kobiecie rodzącej, wprowadzenie konieczności publikowania przez podmioty lecznicze informacji o dostępnych w podmiocie metodach łagodzenia bólu porodowego na swojej stronie internetowej i regularnej jej aktualizacji.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku 18 procent rodzących kobiet zostało znieczulonych. W 2024 roku - 23 procent. Średnia europejska to 40 procent, ale postęp wreszcie widać. - Dojrzewa świadomość zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentek, że jest to ta forma pomocy przy porodzie, z której trzeba korzystać i o którą trzeba się dopominać - komentowała w rozmowie z Faktami TVN pod koniec września prof. Ewa Wender-Ożegowska, krajowa konsultantka ds. położnictwa i ginekologii.

Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...
Dowiedz się więcej:

Porody ze znieczuleniem. Jest postęp, ale...

Fakty

Rok temu wprowadzono premie dla szpitali wykonujących więcej znieczuleń. - Bardzo pozytywny motywator do tego, żeby faktycznie częściej stosować znieczulenia do porodów. Natomiast z drugiej strony założyliśmy również, że jeżeli szpital nie przekroczy 5 procent znieczuleń, wówczas dostaje niższe wynagrodzenie - informował Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ.

MZ zaproponowało też wzmocnienie znaczenia co najmniej dwugodzinnego nieprzerwanego kontaktu matki z noworodkiem skóra do skóry, który nie powinien być przerwany dla ważenia i mierzenia noworodka, powinien się odbyć również w sytuacjach porodu zabiegowego jak również po cięciu cesarskim.

Zgodnie z projektem rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: public domain | Canwest News

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieResort zdrowiaCiążaPoróddzieckoZdrowie kobiet
Czytaj także:
Michał Woś w drodze na zamknięte posiedzenie komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus na terenie Sejmu
Żurek zareagował na wpis Wosia. "Tyle."
Polska
Jadowite pająki wyrzucone do kosza przy ul. Pilotów w Krakowie
Bio, zmieszane, jadowite. Wielkie pająki w koszu na śmieci
Kraków
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Wojskowe dokumenty w śmieciach na prywatnej działce. "Będą wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
WARSZAWA
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
Mocarstwo przyspiesza zbrojenia. "Działania sąsiadów budzą poważne obawy"
Świat
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak? 
BIZNES
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
METEO
Zderzenie motocykli i roweru w Siemieniu
Dwoje motocyklistów i rowerzysta w szpitalu. Nagranie ku przestrodze
Lublin
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
WARSZAWA
Minister kultury i dziedzictwa narodowego i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu podczas uroczystości przekazania obrazu
"Lato" wraca do Wrocławia. Zrabowany podczas wojny, odnaleziony na aukcji
Wrocław
QUIZ na 5tek
Mel Gibson, gdy czyta wiadomości z Polski... Quiz z wydarzeń tygodnia
Quizy
27 min
pc
Miliarderzy kopią bunkry. Czy boją się własnej technologii?
Kijek w kosmosie
Mateusz Morawiecki
Mentzen o "planie ostatecznego zrujnowania państwa". Morawiecki: to burza mózgów
Polska
Andrzej Duda
Mówił, że "tylko świnie siedzą w kinie", został pozwany. Sąd odroczył decyzje
Polska
Robert Janczewski
Uniewinniony w sprawie "Skóry" walczy o zadośćuczynienie. Pierwsza decyzja sądu
Kraków
pap_20241025_1YP
Polka ma zagrać u Mela Gibsona. Prawicowy bloger pisze do producentów
Martyna Nowosielska-Krassowska
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
WARSZAWA
Nielegalna broń palna i narkotyki
Oskarżeni o przemyt i handel narkotykami. 25 osób na celowniku prokuratury
Wrocław
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
METEO
imageTitle
"Wołyń pamiętamy". Kibice Legii wnieśli transparent, Szachtar ustąpił
EUROSPORT
Leszek Miller
Problem z Leszkiem Millerem. Pięć cytatów, które cieszą rosyjską propagandę
Gabriela Sieczkowska
Jacek Kurski
Kierował propagandową TVP, teraz opowie o reformie mediów
Polska
Oskarżony Piotr G. na sali sądu w Kościerzynie
Przez 15 lat znęcał się nad córką, w jego piwnicy znaleziono ciała noworodków. Wyrok sądu
Trójmiasto
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
BIZNES
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
WARSZAWA
Port lotniczy Chartum - 16.04.2023
Atak dronów na lotnisko zaledwie dzień po jego otwarciu
Świat
Dziewięciomiesięczne dziecko trafiło do szpitala z licznymi siniakami
Dwumiesięczna dziewczynka zmarła z powodu sepsy. Rodzice oskarżeni
Białystok
dron moskwa
Dron uderzył w wieżowiec w Rosji. Są ranni
Świat
Policja oddała strzały w kierunku agresora (zdj. ilustracyjne)
Szła na autobus do szkoły. Nie żyje
Kraków
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
W udarze liczą się minuty. Jak go rozpoznać?
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica