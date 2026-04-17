Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Iran otwiera Cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej na czas rozejmu
Zdrowie

Uda jak "marmurkowy stek". Ten efekt nie zależy od kalorii ani ćwiczeń

|
burger shutterstock_1502596934
05.09.2019 | Dużo, tłusto i słodko. Alarmujące dane o diecie Polaków
Źródło: Renata Kijowska | Fakty TVN
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wskazali konkretny sposób odżywiania, który sprzyja odkładaniu tłuszczu bezpośrednio w mięśniach - niezależnie od kalorii i aktywności fizycznej. To zmienia ich strukturę i może przyspieszać zużycie stawów. Co dokładnie dzieje się w mięśniach, że wyglądają jak "marmurkowy stek?"
Kluczowe fakty:
  • Badania amerykańskich naukowców wykazały, że spożywanie żywności ultraprzetworzonej (UPF) prowadzi do odkładania tłuszczu wewnątrz mięśni. Dlaczego liczba kalorii i aktywność fizyczna nie hamują tego procesu?
  • Naukowcy zbadali 615 osób w wieku ok. 60 lat i pokazali, jak tłuszcz śródmięśniowy zmienił strukturę mięśni oraz do jakich chorób to prowadzi.
  • Jakie produkty są szczególnie niekorzystne dla mięśni i stawów?
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz tutaj.

Wyniki analiz naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF), opublikowane na łamach "Radiology", pokazują skalę problemu otyłości i chorób układu ruchu z nowej perspektywy. Badacze wykazali, że to, co jemy, ma bezpośredni wpływ na jakość mięśni, a w konsekwencji na zdrowie stawów kolanowych. Jak zauważają autorzy pracy, szkodliwy proces odkładania się tłuszczu w mięśniach zachodzi nawet wtedy, gdy dbamy o odpowiedni bilans energetyczny i nie unikamy sportu.

Tłuszcz wewnątrzmięśniowy - cichy zabójca sprawności

Głównym wnioskiem zespołu z UCSF jest wyraźny związek między spożywaniem produktów typu ultra-processed foods (UPF) a zwiększoną ilością tłuszczu śródmięśniowego w udach - czyli sytuacją, w której mięśnie przestają być jednolite i zaczynają być "przetykane" tłuszczem, co można porównać do "marmurkowego steka". Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ tkanka tłuszczowa gromadząca się w mięśniach może znacząco zwiększać ryzyko rozwoju choroby zwyrodnieniowej kolan.

Osoby spożywające żywność ultraprzetworzoną mają gorsze zdrowie mięśni
Źródło: RSNA.org

Badacze podkreślają, że mechanizm ten pozostaje niezależny od czynników dotąd uznawanych za kluczowe. "Dieta bogata w wysokoprzetworzone produkty sprzyja odkładaniu tłuszczu w mięśniach - niezależnie od ilości spożywanych kalorii oraz poziomu aktywności fizycznej" - czytamy w analizie. Co istotne, niekorzystny wpływ UPF na skład mięśni utrzymuje się także bez względu na ogólną zawartość tłuszczu w diecie oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne badanych.

Dr Zehra Akkaya, główna autorka badania i konsultantka w grupie obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego w Departamencie Radiologii i Obrazowania Biomedycznego UCSF, zwraca uwagę na szerszy kontekst zmian żywieniowych.

- W ciągu ostatnich dziesięcioleci, równolegle do rosnącej częstości otyłości i choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, udział naturalnych składników w diecie systematycznie malał - zauważa badaczka. Jej zdaniem zostały one w dużej mierze zastąpione przez produkty przetworzone przemysłowo, wzbogacane sztucznymi dodatkami, aromatami i barwnikami.

Dlaczego wybieramy to, co nam szkodzi?

Żywność ultraprzetworzona jest łatwo dostępna, szybka w przygotowaniu i długo zachowuje przydatność do spożycia. Paradoksalnie - większość ludzi uważa ją za "smaczną". To właśnie te cechy sprawiają, że często pojawia się w codziennym jadłospisie. Za tą wygodą stoi jednak mechanizm, który sprzyja utrwalaniu niekorzystnych nawyków żywieniowych.

Świat

Produkty UPF zawierają połączenie cukru, tłuszczu, soli i węglowodanów, które oddziałuje na układ nagrody w mózgu. Po ich spożyciu pojawia się krótkotrwałe poczucie przyjemności, co zwiększa chęć sięgania po nie ponownie i utrudnia ograniczenie ich ilości w diecie.

Wśród produktów szczególnie niekorzystnych dla mięśni i stawów badacze wymieniają m.in.:

  • płatki śniadaniowe
  • margaryny i inne tłuszczowe "smarowidła" do pieczywa
  • pakowane przekąski oraz słodycze i desery
  • hot dogi oraz inne dania typu fast food
  • napoje gazowane i energetyczne
  • mrożone pizze i gotowe dania obiadowe
  • produkowane masowo, pakowane pieczywo i bułki.

Stawy kolanowe w niebezpieczeństwie

Choroba zwyrodnieniowa stawów to nie tylko problem medyczny, ale także istotne obciążenie dla systemów ochrony zdrowia. Jak podkreśla dr Akkaya: - Choroba zwyrodnieniowa stawów jest coraz powszechniejszym i kosztownym problemem zdrowotnym na świecie. Stanowi jedno z największych, niezwiązanych z nowotworami obciążeń finansowych dla ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Świat

Schorzenie to jest silnie powiązane z otyłością oraz niezdrowym stylem życia. Zespół badawczy postanowił sprawdzić, jak dokładnie dieta wpływa na kompozycję mięśni ud, ponieważ to właśnie one stabilizują staw kolanowy. Badania wykazały, że im więcej ultraprzetworzonej żywności w jadłospisie, tym gorsza jakość mięśni. Istnieje również uzasadnione podejrzenie, że wysokoprzetworzona żywność może sprzyjać odkładaniu się tłuszczu nie tylko w udach, ale także w innych partiach mięśniowych organizmu.

Ponad 600 osób pod lupą naukowców

Aby dojść do tych wniosków, naukowcy przeanalizowali dane 615 zdrowych uczestników (275 mężczyzn i 340 kobiet) biorących udział w projekcie Osteoarthritis Initiative. Średni wiek badanych wynosił 60 lat, a ich średni wskaźnik masy ciała (BMI) oscylował wokół 27, co klasyfikuje ich jako osoby z nadwagą.

Analiza nawyków żywieniowych wykazała przerażający wręcz trend - około 41 procent wszystkich pokarmów spożywanych przez uczestników w ciągu roku stanowiła żywność ultraprzetworzona. Co istotne, osoby te w momencie rozpoczęcia badania nie wykazywały jeszcze zmian chorobowych w obrazowaniu stawów, co pozwoliło badaczom skupić się na wczesnych czynnikach ryzyka.

Wyniki badań z San Francisco wskazują, że w profilaktyce chorób stawów i podejściu do redukcji masy ciała znaczenie ma nie tylko liczba kalorii, ale również jakość spożywanych produktów. Dr Akkaya podkreśla, że dotychczasowe strategie koncentrowały się głównie na ograniczaniu energii w diecie i zwiększaniu aktywności fizycznej.

- Ograniczanie otyłości jest podstawowym celem i leczeniem pierwszego rzutu w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, jednak wyniki tego badania pokazują, że większą uwagę należy zwracać na jakość diety - mówi dr Akkaya. Zwraca też uwagę, że programy redukcji masy ciała powinny uwzględniać nie tylko ilość jedzenia, ale również jego skład.

Ciekawostki

Badaczka wskazuje, że ograniczenie spożycia żywności ultraprzetworzonej może sprzyjać utrzymaniu lepszej jakości mięśni, a tym samym zmniejszać obciążenie stawów kolanowych. Podkreśla również, że jest to pierwsza analiza oceniająca wpływ produktów UPF na skład mięśni ud z wykorzystaniem zaawansowanego obrazowania MRI.

Diagnostyka dostępna dla każdego

Istotnym elementem badania było wykorzystanie powszechnie dostępnej technologii.  - W tym badaniu użyliśmy szeroko dostępnego, niewzmocnionego rezonansu magnetycznego (MRI), co czyni nasze podejście przystępnym i praktycznym do rutynowego użytku klinicznego oraz przyszłych badań - wyjaśnia dr Akkaya.

Dzięki temu, że te badania MRI nie wymagają zaawansowanej ani kosztownej technologii (np. podawania kontrastu), mogą zostać łatwo włączone do standardowych praktyk diagnostycznych. To daje nadzieję na szybsze wykrywanie niekorzystnych zmian w strukturze mięśni u pacjentów, zanim doprowadzą one do nieodwracalnych uszkodzeń stawów.

Naukowcy podkreślają, że choć w ostatnich latach wielu badaczy wykazało szkodliwy wpływ żywności ultraprzetworzonej na różne aspekty zdrowia, dane dotyczące jej związku z kompozycją ciała w kontekście zdrowia kolan były dotąd ograniczone.

Wyniki pracy zespołu z UCSF uzupełniają tę lukę, dostarczając cennych wskazówek na temat tego, jak poprzez modyfikowalne czynniki stylu życia - głównie zdrową, zbilansowaną dietę - możemy chronić naszą sprawność na lata.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
żywnośćDietaZdrowieBadania naukowe
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica