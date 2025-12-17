Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Tak reaguje mózg po dwóch dniach w trybie JOMO

jomo shutterstock_2041034765
Dr Dębski: dziecko uczy się przez naśladowanie osób dorosłych (materiał archiwalny)
Źródło: TVN24
W czasie świąt najtrudniej jest być naprawdę "tu". Telefon leży na stole, ekran co chwilę miga, a uwaga ucieka gdzieś obok barszczu i rozmów. Tymczasem nawet krótkie odłożenie smartfona daje mózgowi realną ulgę. - Już dwa, trzy dni bez telefonu obniżają poziom kortyzolu, poprawiają sen i przywracają uważność, bo przebodźcowany układ nerwowy wreszcie dostaje sygnał, że może odpocząć - mówi Jakub Kuś, psycholog nowych technologii. Spróbujesz?
Kluczowe fakty:
  • Z globalnych raportów "Digital 2024" wynika, że przeciętny użytkownik spędza w mediach społecznościowych blisko 2,5 godziny dziennie. W skali roku to ponad miesiąc nieprzerwanego wpatrywania się w ekran.
  • Popularne portale społecznościowe wykorzystują mechanizm zmiennego rozkładu wzmocnień - ten sam, który uzależnia graczy od automatów hazardowych. Jak więc skutecznie zrobić cyfrowy detoks?
  • Telefon w ręku rodzica - zwłaszcza w czasie tak szczególnym jak Święta, bywa dla dziecka bardziej stresujący niż brak mamy czy taty, bo oznacza nieprzewidywalność i brak dostępności - podkreślają specjaliści.
  • Problem zaczyna się wtedy, gdy wirtualna rzeczywistość zaczyna dominować nad tą fizyczną. Szczególnie groźny jest mechanizm porównań społecznych - w święta widać to szczególnie mocno.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Święta mają być momentem zatrzymania, a coraz częściej stają się kolejną odsłoną cyfrownego maratonu: zdjęcia choinek, relacje z kolacji, szybkie sprawdzanie powiadomień między jednym a drugim kawałkiem makowca. Psychologowie od lat alarmują, że taki tryb "bycia razem osobno" ma swoją cenę - i to nie tylko emocjonalną. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba radykalnych rewolucji. Wystarczą dwa-trzy dni prawdziwego odpoczynku od ekranu. Przejścia z trybu FOMO ("Fear Of Missing Out", czyli "lęk przed pominięciem") na JOMO ("Joy Of Missing Out", czyli "radość z pominięcia").

Dlaczego tak trudno odłożyć telefon

- Odłożenie telefonu nawet na dwa lub trzy świąteczne dni przynosi wymierne, fizjologiczne korzyści - podkreśla Jakub Kuś, psycholog nowych technologii z Uniwersytet SWPS. Jak wyjaśnia, jednym z pierwszych efektów jest obniżenie poziomu kortyzolu. Mniej bodźców oznacza mniejsze przeciążenie układu nerwowego, a to bezpośrednio przekłada się na spadek napięcia i lepsze samopoczucie.

Dane pokazują, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w świecie online. Z globalnych raportów "Digital 2024" wynika, że przeciętny użytkownik spędza w portalach społecznościowych blisko 2,5 godziny dziennie. W skali roku to ponad miesiąc nieprzerwanego wpatrywania się w ekran. W przypadku młodzieży z pokolenia Z czas ten bywa nawet dwukrotnie dłuższy.

- To przywiązanie nie jest dziełem przypadku ani wyłącznie brakiem silnej woli – zaznacza Kuś. Jak tłumaczy, popularne aplikacje społecznościowe są projektowane w oparciu o psychologię behawioralną. Wykorzystują mechanizm zmiennego rozkładu wzmocnień - ten sam, który uzależnia graczy od automatów hazardowych. Każde przesunięcie palcem po ekranie działa jak pociągnięcie za wajchę: może pojawi się "nagroda" w postaci ciekawego filmiku, wiadomości lub polubienia. To właśnie ten dopaminowy cykl sprawia, że tak trudno przestać scrollować, nawet gdy teoretycznie mamy wolne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1927105772
Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Anna Bielecka
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony
Telefony
To robi większość nastolatków. "Totalnie bez sensu"
Polska

Ekspert podkreśla, że całkowite odcięcie się od technologii na dłużej dla wielu osób byłoby dziś nierealne, a nawet stresujące - z powodu pracy czy życia towarzyskiego. Co innego jednak krótki, zaplanowany "cyfrowy post", na przykład na czas świąt. - Taki detoks jest nie tylko możliwy, ale wręcz niezbędny dla higieny psychicznej - mówi.

Korzyści są bardzo konkretne. Poprawia się jakość snu, bo brak wieczornej ekspozycji na niebieskie światło sprzyja prawidłowemu wydzielaniu melatoniny. - Co jednak najważniejsze, wraca uważność. Zaczynamy naprawdę słyszeć niuanse w głosie rozmówcy, czuć zapachy i smaki potraw, które zwykle nam umykają - wskazuje psycholog. I zachęca, by zamiast FOMO, czyli lęku, że coś nas ominie, spróbować JOMO - radości z bycia tu i teraz, bez presji ciągłego bycia "na bieżąco".

Po świętach bez "cyfrowego kaca"

Kluczowe pytanie brzmi: co dalej? - Nagły powrót do wielogodzinnego scrollowania po detoksie może wywołać coś w rodzaju "cyfrowego kaca" - ostrzega psycholog. Dlatego warto potraktować świąteczną przerwę jako punkt wyjścia do trwalszych zmian.

Pierwszym krokiem powinno być "posprzątanie" własnego środowiska cyfrowego. Przegląd listy obserwowanych profili i szczera odpowiedź na pytanie, czy dane treści nas wspierają i edukują, czy raczej pogarszają nastrój i obniżają samoocenę, potrafią przynieść zaskakującą ulgę.

"Dajcie mi wszyscy święty spokój!". Jak rozmawiać, by się nie pokłócić?
Dowiedz się więcej:

"Dajcie mi wszyscy święty spokój!". Jak rozmawiać, by się nie pokłócić?

Kolejna strategia to wyznaczenie fizycznych stref bez telefonu. - Ustalenie, że sypialnia i stół jadalny są przestrzeniami offline, to prosta zmiana behawioralna, która znacząco poprawia jakość relacji - mówi Jakub Kuś. Jako ciekawy trik podpowiada też ustawienie ekranu telefonu w tryb czarno-biały. Urządzenie staje się wtedy mniej stymulujące dla mózgu, co naturalnie skraca czas korzystania.

Ekspert zaznacza, że technologia sama w sobie nie jest wrogiem. Portale społecznościowe zaspokajają potrzebę przynależności i uznania. Problem zaczyna się wtedy, gdy wirtualna rzeczywistość zaczyna dominować nad tą fizyczną. Szczególnie groźny jest mechanizm porównań społecznych.

- W sieci oglądamy głównie fasadę życia innych: wybrane sukcesy, najlepsze momenty, uśmiechy. Zderzenie naszego "życia zza kulis" z cudzą "sceną główną" prowadzi do obniżenia samooceny, wzrostu lęku, a nawet stanów depresyjnych - tłumaczy ekspert. Jak dodaje, najbardziej podatni na ten mechanizm są młodzi ludzie.

W grudniu zjawisko to nasila się jeszcze bardziej. Media społecznościowe zamieniają się w katalogi idealnych Świąt: perfekcyjne choinki, drogie prezenty, wielopokoleniowe rodziny przy suto zastawionych stołach. - Taki przekaz tworzy ogromną presję. Gdy nasze Święta odbiegają od tego wzorca, zamiast cieszyć się tym, co mamy, czujemy porażkę, bo rzeczywistość nie pasuje do algorytmicznego ideału - zauważa psycholog.

Do tego dochodzi zjawisko phubbingu - lekceważenia kogoś poprzez zerkanie w telefon. Badania pokazują, że nawet sam smartfon leżący na stole obniża jakość rozmowy i poziom empatii. - Gdy podczas wigilijnej kolacji co chwilę patrzymy w ekran, wysyłamy bliskim komunikat: "to, co tam, jest ważniejsze niż ty tutaj". To prowadzi do erozji więzi i paradoksalnego pogłębienia samotności - ostrzega ekspert.

Cyfrowe kompromisy zostają na lata

Szczególnie wrażliwą grupą są najmłodsi. Psychologowie zwracają uwagę, że małe dzieci nie uczą się regulacji emocji z aplikacji edukacyjnych, lecz z twarzy, głosu i reakcji dorosłych. Gdy smartfon staje się "trzecim domownikiem" przy stole lub sposobem na uciszenie trzylatka, dziecko dostaje sygnał, że uwaga i kontakt są czymś warunkowym. Badania prowadzone przez psycholożkę dr Magdalenę Rowicką z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pokazują, że stres rodzica zwiększa prawdopodobieństwo sięgania po urządzenia ekranowe jako doraźne rozwiązanie. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Jak tłumaczyła badaczka, rodzice, szukając sposobów poradzenia sobie z napięciem, korzystają z tych strategii, które są najbardziej dostępne - choć nie zawsze adaptacyjne. - Z jednej strony sami zanurzają się w świat internetu, z drugiej przedwcześnie oddają urządzenia dzieciom, traktując je jako sposób na uspokojenie lub zajęcie malucha - wyjaśniała. Taki mechanizm może prowadzić do problemowego używania ekranów przez same dzieci, w tym do ich nadużywania, a u podłoża trudności często leży niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka - uwagi, regulacji emocji i bliskości, zwłaszcza w tak szczególnym czasie, jakim są święta.

Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie
Dowiedz się więcej:

Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie

Eksperci zajmujący się rozwojem dzieci zwracają uwagę, że częsta ekspozycja na rozproszonego, nieobecnego emocjonalnie opiekuna może przekładać się na problemy z rozwojem mowy, koncentracją i kompetencjami społecznymi. To bezpośrednia obecność i reakcja dorosłego buduje poczucie bezpieczeństwa - czego nie zastąpi żaden ekran. - Dla dziecka telefon w ręku rodzica bywa bardziej stresujący niż jego całkowity brak, bo oznacza nieprzewidywalność i brak dostępności - podkreślają specjaliści.

Dlatego - jak wskazywała Rowicka - kluczowe jest także zadbanie o samych rodziców, zwłaszcza tych, których dzieci przejawiają trudniejszy temperament. To oni są najbardziej narażeni na wysoki poziom stresu i przy braku odpowiednich strategii radzenia sobie mogą sięgać po takie "uspokajacze" jak smartfon - także w czasie świąt.

Świąteczna przerwa od ekranów bywa więc nie tylko prezentem dla dorosłych, ale jednym z najważniejszych sygnałów bezpieczeństwa, jakie możemy dać dzieciom - szczególnie w okresie, gdy rytuały rodzinne i wspólne doświadczenia budują fundamenty ich poczucia więzi i stabilności.

Autorka/Autor: adan/ap

Źródło: PAP, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiePsychologiamózgWigiliaŚwięta Bożego NarodzeniaSmartfonZdrowie psychiczne
Czytaj także:
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia. "System ma wiele luk"
BIZNES
Gęsta mgła
W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą
METEO
O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze
Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie
Lubuskie
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. "Zastrzyk morale"
BIZNES
Kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu
Tirami zablokowali pijanego kierowcę
Lublin
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
WARSZAWA
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
WARSZAWA
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w październiku 2025 r.
Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem
Świat
Konsulat Generalny Rosji w Krakowie (zdjęcie archiwalne)
Wyrzucili stąd Rosjan po pożarze przy Marywilskiej. Dawny konsulat wynajęty
Kraków
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Policja w Dorset, Anglia
Ciało dziewczynki niedaleko domu. Zarzut zabójstwa dla 15-latka
Świat
Czarzasty na proteście przed Sejmem
"Nagle serca stały się z kamienia?". Czarzasty apeluje do PiS
Polska
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
BIZNES
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
METEO
Rzeszów, wypadek autokaru
Autokar "przeleciał przez środek ronda". Kierowca trafił do aresztu
Rzeszów
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
WARSZAWA
imageTitle
Zaskakująca decyzja Alcaraza. "Bardzo trudno mi to pisać"
EUROSPORT
imageTitle
Ultimatum dla Romana Abramowicza
EUROSPORT
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Zabójstwo 11-letniej Danusi. Nowe informacje o zatrzymanej dziewczynce
Wrocław
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy
BIZNES
49 min
pc
Ograniczać, edukować, a gdzie odpowiedzialność firm? "Dzieci same się nie obronią"
Debata TVN24+
Jarosław Kaczyński
Kaczyński powiedział "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło
PODCAST POLITYCZNY
imageTitle
Po wypadku przeszła dwie operacje, czeka na trzecią. "Testuję swoje granice"
EUROSPORT
Bliźniaczy tupolew nr 102
Śledztwo w sprawie zniszczenia tupolewa umorzone  
Polska
Ładowanie samochodów elektrycznych
Te auta wyszły na prowadzenie. Rekordowy wzrost sprzedaży
BIZNES
Sam Altman
Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy
BIZNES
Janusz Kowalski
Był pan u Morawieckiego? "No jakoś nie"
Polska
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
WARSZAWA
ginekolog fotel_53893486
Coś podejrzewały, teraz mogą to sprawdzić. Wystarczy się zapisać
Poznań
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica