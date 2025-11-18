Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Przesuwane terminy w onkologii? Premier spiera się z NIL, a my zapytaliśmy w szpitalach

|
Kobieta - szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale przekładają leczenie na przyszły rok. Szłapka komentuje
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk podkreśla, że szpitale nie mają prawa odsyłać pacjentów onkologicznych i że nie odnotowano takich przypadków. Jednocześnie Naczelna Izba Lekarska publikuje dane o pierwszych wolnych terminach leczenia onkologicznego, sięgających nawet połowy kwietnia 2026 roku. "Nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów" - zgodnie informują dwa szpitale, wskazywane przez NIL jako te, w których pacjenci onkologiczni mieliby na wizytę czekać aż do kwietnia.
Kluczowe fakty:
  • Premier Tusk zaprzecza odsyłaniu pacjentów onkologicznych, nazywając te doniesienia "kłamstwem" i zapowiadając interwencję w każdym potwierdzonym przypadku.
  • Naczelna Izba Lekarska podtrzymuje swoje informacje, publikując dane NFZ o pierwszych wolnych terminach sięgających nawet połowy kwietnia 2026 roku.
  • Jedna z lecznic, które wskazał rzecznik NIL (Szpital MSWiA w Olsztynie), odpowiada, że nie ogranicza przyjęć. Jako najbliższy wolny termin przyjęcia w Klinice Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej wskazuje 8 stycznia 2026 roku.
  • Tymczasem Ministerstwo Zdrowia deklaruje monitoring sytuacji.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Premier Donald Tusk odniósł się w piątek podczas konferencji prasowej w Retkowie do wypowiedzi jednego z dziennikarzy, który powiedział o pacjentach odsyłanych przez szpitale, również onkologiczne. - Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo, prostowaliśmy te informacje - powiedział Donald Tusk. - Do tej pory informacje, jakie przekazywano, były sprawdzane natychmiast i okazywały się nieprawdziwe - dodał.

"Szpitale nie mają prawa odsyłać tych chorych"

Dziennikarz wskazał na wypowiedzi na ten temat rzecznika Naczelnej Rady Lekarskiej Jakuba Kosikowskiego z 3 listopada. - Znam tę wypowiedź, wycofał się z niej, ponieważ natychmiast zostało to sprostowane. Nie podał żadnego przykładu - powiedział premier. Dodał, że wykorzystywanie takiego argumentu jest podłe, gdy nie ma takich faktów. - To jest granie ludźmi ciężko chorymi, taka gra polityczna - ocenił. Premier podkreślił, że szpitale nie mają prawa odsyłać tych chorych i zaznaczył, że do tej pory nie było takiej sytuacji. - Jak się pojawi choćby jeden taki przypadek, osobiście pani minister zdrowia będzie interweniować - powiedział. Zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z szefową MZ Jolantą Sobierańską-Grendą.

Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie
Dowiedz się więcej:

Lekarze chcą rozmowy z Tuskiem i Nawrockim. Pacjenci szukają wsparcia w Sejmie

Naczelna Izba Lekarska podtrzymała w sobotę informację o tym, że szpitale odsyłają pacjentów onkologicznych. "Niestety jesteśmy zmuszeni podtrzymać te słowa, na dowód załączamy oficjalne dane NFZ dotyczące daty pierwszego możliwego przyjęcia w oddziałach onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce. Część z nich pokrywa się z przekazanymi nam przez lekarzy informacjami dotyczącymi proszenia pacjentów, by rozpoczęli leczenie w innym ośrodku" - napisała NIL w komunikacie zamieszczonym na portalu X.

Do wpisu dołączono skany informacji o terminach możliwych przyjęć na oddziały onkologii klinicznej/chemioterapii i oddziały hematologiczne poszczególnych szpitali. Najbliższe daty przypadały na styczeń, luty i kwiecień 2026 r.

Ciąg dalszy ratowania budżetu NFZ. Ministerstwo chce przesunąć miliardy z Funduszu Medycznego
Dowiedz się więcej:

Ciąg dalszy ratowania budżetu NFZ. Ministerstwo chce przesunąć miliardy z Funduszu Medycznego

Szpitale odpowiadają: nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń

Najbardziej odległe, kwietniowe terminy przyjęć były raportowane w Informatorze NFZ przez dwa szpitale: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Do rzeczników prasowych obu tych placówek wysłaliśmy mailem prośbę o zweryfikowanie tych informacji.

Rzecznik olsztyńskiego szpitala MSWiA, Jarosław Witek, w odpowiedzi na naszego maila napisał, że w Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie nie wprowadzono żadnych ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów. "Wszystkie świadczenia medyczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi harmonogramami i aktualnym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Priorytetem naszej działalności pozostaje nieprzerwany dostęp do specjalistycznej opieki onkologicznej i bezpieczeństwo pacjentów" - wskazał. "Sprawdziłem terminy przyjęcia pacjentów w Klinice Onkologii i Immunoonkologii z Oddziałem Dziennym Terapii Onkologicznej i najbliższy wolny termin przyjęcia do oddziału to 8 stycznia 2026 r." - dodał w osobnej wiadomości.

Do sprawy odniosła się też Aleksandra Osowicz, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. "Nie występują obecnie żadne przesunięcia wizyt, badań ani zabiegów - zarówno dla pacjentów nowych, jak i tych będących już w trakcie leczenia. Wszystkie świadczenia realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami z NFZ, a kontynuacja terapii jest zapewniona bez zakłóceń. Pacjenci w stanie ostrym, tj. w stanie nagłego zagrożenia życia, przyjmowani są niezwłocznie, zazwyczaj w dniu zgłoszenia. Ewentualne zmiany terminów u pacjentów już leczonych wynikają wyłącznie ze wskazań klinicznych" - napisała. Jak dodała Osowicz, informacja o pierwszym wolnym terminie na oddziale onkologii klinicznej/chemioterapii, wskazująca datę 17 kwietnia 2026 r., opublikowana w Informatorze o Terminach Leczenia NFZ, była wynikiem nieprawidłowej klasyfikacji danych o dostępności świadczeń. "Została ona zgłoszona do dolnośląskiego oddziału NFZ i skorygowana" - pisze rzeczniczka.

"Należy wyjaśnić, że dane prezentowane w systemie kolejkowym NFZ dotyczą wyłącznie pacjentów pierwszorazowych, nieposiadających karty DiLO. Oznacza to, że nie obejmują one terminów dla osób objętych szybką terapią w ramach Pakietu Onkologicznego ani pacjentów kontynuujących leczenie. Pacjenci z kartą DiLO przyjmowani są zgodnie z terminami przewidzianymi w przepisach o Pakiecie Onkologicznym oraz z indywidualnym planem opieki", wskazuje Osowicz.

Rzeczniczka Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wyjaśnia też, że w praktyce pacjent z podejrzeniem nowotworu rozpoczyna proces diagnostyki i leczenia najczęściej od poradni onkologicznej. Świadczenia w oddziale onkologii klinicznej lub chemioterapii (wykazywane w informatorze NFZ) dotyczą głównie pacjentów z już opracowanym planem leczenia lub tych, którzy są w trakcie jego realizacji. Kwalifikacja na te oddziały odbywa się indywidualnie - przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi wskazaniami medycznymi.

"Aktualne pierwsze wolne terminy do poradni chemioterapii(...): pilny - 26 listopada 2025 r., stabilny: 5 grudnia 2025 r., a do poradni onkologicznej: pilny: 18 listopada 2025 r., stabilny: 26 listopada 2025 r. Każdorazowo zalecamy pacjentom kontakt z naszą rejestracją w celu uzyskania aktualnej informacji o pierwszych wolnych terminach. Najważniejsze jest dla nas, aby pomimo narastających zaległości w płatnościach ze strony NFZ, każdy pacjent miał poczucie bezpieczeństwa - że otrzyma potrzebną pomoc na czas, a jego terapia będzie kontynuowana bez żadnych zakłóceń", zapewnia rzeczniczka.

Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji
Dowiedz się więcej:

Kto rozmawia o finansach ochrony zdrowia? Lekarze czują się wykluczeni z dyskusji

"Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację"

O to, czy podane przez samorząd lekarski terminy przyjęć na onkologię wymagają interwencji ministerstwa, o jakiej mówił premier Tusk i czy takie kroki zostaną podjęte, zapytała w resorcie zdrowia Polska Agencja Prasowa. "Ministerstwo Zdrowia monitoruje sytuację i współpracuje z NFZ oraz placówkami, aby zapewnić ciągłość dostępu do diagnostyki i terapii onkologicznej. Jeśli są sygnały o lokalnych problemach organizacyjnych, prosimy o zgłaszanie konkretnych przypadków do regionalnych oddziałów NFZ – każdy będzie pilnie weryfikowany" - przekazał resort. Zaznaczył, że "szanując powszechne prawo do wyrażania opinii i sądów, w sprawach dotyczących opieki nad pacjentami onkologicznymi ważna jest odpowiedzialność i oparcie na faktach". Resort poinformował, że obecnie mediana czasu oczekiwania do oddziału onkologii klinicznej/chemioterapii w Polsce to dla pacjentów w stanie pilnym: 11 dni, a dla chorych w stanie stabilnym - 13 dni. W przypadku oddziału hematologicznego mediana czasu oczekiwania wynosi odpowiednio 17 i 19 dni.

MZ wyjaśniło też, że w Polsce pacjenci z kartą DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) są włączeni w szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia onkologicznego, a liczba świadczeń udzielanych na jej podstawie rośnie. "Dla przykładu w październiku 2023 r. w ramach diagnostyki wstępnej udzielono 12,8 tys. świadczeń, a w 2025 r., w tym samym okresie - 15,6 tys. W diagnostyce pogłębionej to odpowiednio 9,8 tys. świadczeń w październiku 2023 r. i 11,2 tys. w tym samym okresie tego roku" - przekazał resort.

Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
Dowiedz się więcej:

Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"

"Nie jest to odsyłanie pacjentów i przekładanie terminów"

Odnosząc się do przykładów czasów oczekiwania z wpisu Naczelnej Izby Lekarskiej, które pochodzą z Informatora Terminów Leczenia prowadzonego przez NFZ, resort przekazał, że znajdują się w nim dane z 77 oddziałów onkologii klinicznej. Pacjenci, którzy są już objęci leczeniem, nie są wykazywani w informatorze. Dotyczy on tylko pacjentów pierwszorazowych. "W 60 z nich pierwszy wolny termin dla nowych pacjentów w stanie stabilnym jest dostępny jeszcze w listopadzie br.; kolejnych 9 podaje grudzień br. dla pacjentów przyjmowanych w stanie pilnym terminy są dostępne na bieżąco" - podkreśliło ministerstwo i podało przykład Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. "Według informacji samej placówki, wprowadzonych do ITL, oczekujących jest 79 pacjentów, przyjętych 204, a czas średni oczekiwania wynosi 12 dni. Nie jest to zatem odsyłanie pacjentów i przekładanie terminów tylko planowe przyjęcia zgodnie z potencjałem konkretnego podmiotu" - przekazał resort.

Na początku listopada w odpowiedzi na pytanie PAP szpitale z różnych części Polski poinformowały, że przesuwają planowe przyjęcia oraz ograniczają programy lekowe ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ. Żadna placówka nie wskazała wówczas na odsyłanie pacjentów onkologicznych.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaSzpitalLekarze
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
zloty zlotowka pln shutterstock_1246227253
Złoty pod presją. Możliwe dalsze osłabienie
BIZNES
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Dywersja". Już jutro debata w TVN24+
Polska
shutterstock_2123822069
Drony nad Moskwą. Dwa lotniska wstrzymały ruch
BIZNES
shutterstock_2346147679
Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować centrum na Wyspie Bożego Narodzenia
BIZNES
Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek plan pokojowy Trumpa ws. Strefy Gazy
ONZ przyjął plan Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael "wyciąga rękę", prezydent USA "gratuluje światu"
imageTitle
Młodzi Polacy walczą o Euro
RELACJA
Straż pożarna (zdj. ilustracyjne)
Pożar w kamienicy. Jedna osoba trafiła do szpitala
Wrocław
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
METEO
Kate
Księżna Kate: nikt nie powinien przechodzić przez to samotnie
22-latek dostał 210 punktów karnych
22-latek z mandatami na sumę ponad 30 tysięcy zł
Trójmiasto
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
BIZNES
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
Zaostrza się spór o płace medyków. Związkowcy wyszli ze spotkania
Piotr Wójcik
Zbigniew Ziobro
Paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry unieważniony
Polska
tory shutterstock_137977700_1
Wykolejony ukraiński wagon koło granicy
Lublin
Trafiły na trzy miesiące do aresztu
Klienci płacili za telefony komórkowe, dostawali ziemniaki
Białystok
Podszedł do tablicy i ją wyrwał
Skrajna głupota w oku kamery. Wyrwał tablicę i odszedł
Lublin
Donald Tusk
Tusk do posłów PiS: może chcecie z moją rodziną się umówić w tej sprawie
Polska
Magdalena Filiks
Posłanka KO głosowała przeciw Hołowni
Polska
Dwie osoby zatrzymane w związku zabójstwem 44-latka
Usłyszał, jak mówiła: "chyba go zabiłeś". Zadzwonił na policję
WARSZAWA
Do kwalifikacji wojskowej
Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku. Te osoby dostaną wezwanie
Maciej Wacławik
shutterstock_2378112881
Kilka dni i koniec. Tajlandia wycofuje zakaz
BIZNES
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem i uwięzili. "Wykorzystał moment nieuwagi", dotarł do szpitala. Nagranie
Katowice
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
BIZNES
Pomoc dotarła na czas
Senior zaginął na grzybach. Znaleziono go 43 kilometry od domu
Poznań
Sławomir Mentzen
Policja chce ukarania Sławomira Mentzena za odpalenie racy. Jest wniosek
WARSZAWA
Synagoga w Czarnym Dunajcu
W synagodze powstanie dom pamięci. Radni zgodzili się w "głosowaniu ostatniej szansy"
Kraków
Małe nietoperze ukryły się w bucie
20 małych nietoperzy w butach na balkonie
WARSZAWA
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
METEO
rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_01
Rosyjski korpus w Afryce. "Broni wszędzie i zawsze interesów" Moskwy
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Były premier Rosji i znany ekonomista uznani za "ekstremistów i terrorystów"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica