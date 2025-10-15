Logo strona główna
Zdrowie

"Okulary dla głosu". Mają wspierać osoby po utracie krtani

Nowotwory głowy i szyi
Wykład Konrada Zielińskiego
Ma umożliwiać mówienie bez użycia rąk, być dyskretne, lekkie i generować głos jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Nad innowacyjnym urządzeniem przeznaczonym dla osób po laryngektomii pracuje polski naukowiec Konrad Zieliński, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. - W Polsce wciąż rzadko spotyka się osoby mówiące przy pomocy sztucznej krtani lub innych metod komunikacji zastępczej - zauważa.
Kluczowe fakty:
  • Skupiłem się na zagadnieniach związanych z komunikacją osób po utracie głosu - to naturalna kontynuacja wcześniejszych zainteresowań, ale też bardzo osobista misja - mówi naukowiec.
  • W jaki sposób naukowiec już pomaga takim osobom i nad czym dokładnie pracuje?
  • Wyzwaniem dla osób po laryngektomii są też aspekty społeczne - zmaganie się z poczuciem inności. "To, czego potrzebują najbardziej, to normalność"
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce zdrowie w tvn24.pl.

- Gdyby nie choroba, być może zajmowałbym się innym obszarem, ale prawdopodobnie też związanym z komunikacją. Już wcześniej interesowały mnie procesy przekonywania/perswazji, czyli to, jak sposób mówienia, intonacja, wpływają na odbiór treści. Interesowało mnie, jak prozodia czy ton głosu mogą zmieniać wartość retoryczną wypowiedzi - mówi Konrad Zieliński, absolwent kognitywistyki i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, który jest osobą z doświadczeniem choroby onkologicznej.

"Zgaga wypaliła pani gardło". Usłyszała pacjentka w ciąży, u której już rozwijał się nowotwór
Osiem lat temu zdiagnozowano u niego raka krtani. Zieliński przeszedł laryngektomię, czyli usunięcie tego organu. - W 2018 roku przez wiele miesięcy nie mogłem mówić, zmagałem się z bardzo poważnymi problemami komunikacyjnymi - relacjonował podczas wywiadu inaugurującego nowy rok akademicki na UW. - Komunikowałem się za pomocą gestów, pisania.

To doświadczenie wpłynęło na jego działania. - Po diagnozie nowotworowej skupiłem się na zagadnieniach związanych z komunikacją osób po utracie głosu - to naturalna kontynuacja wcześniejszych zainteresowań, ale też bardzo osobista misja - tłumaczy.

Doktorant UW realizuje też staż naukowy na Northeastern University w Bostonie i prowadzi swój start-up. Wraz ze swoim zespołem, we współpracy z Human Interactivity and Language Lab, od kilku lat pracuje nad "Okularami dla Głosu" - urządzeniem wspierającym osoby po utracie krtani. Technologia ma być dyskretna, naturalna i umożliwiać komunikację w codziennych sytuacjach, od rozmów po posiłki. - To technologia, która zmienia życie na lepsze - twierdzi Zieliński. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

"Działamy w niszy"

"Uhura Bionics postawiła sobie za cel rozwiązać problem z mową atypową (zaburzenia mowy i głosu) ponad miliarda osób na świecie.​ Stworzyliśmy i rozwijamy moduł AI, służący do konwersji mowy - poprawiając zrozumienie mowy i nadając jej intonację - przybliżając osoby z mową atypową do procesu nie tylko zrozumiałej, ale i swobodnej komunikacji" - informuje start-up Konrada Zielińskiego na oficjalnej stronie. O tym, jak takie rozwiązanie działa w praktyce, można było się przekonać właśnie podczas wykładu naukowca na UW. - Mówię w taki sposób, który jest jednym z najlepszych, jakie są dostępne - wyjaśnia Zieliński.

Na czym mają polegać innowacyjne "Okulary dla Głosu"? - Pracujemy nad urządzeniem i algorytmami wspierającymi osoby po usunięciu krtani. Celem jest umożliwienie im komunikacji w sposób bardziej naturalny i dyskretny. Zależy nam, by takie urządzenie nie wymagało używania rąk i by było jak najmniej widoczne - podobnie jak współczesne aparaty słuchowe czy okulary korekcyjne. Staramy się też, by jego brzmienie było jak najbardziej zbliżone do ludzkiego głosu. To trudne wyzwanie technologiczne *- im bardziej realistyczna emisja głosu, tym większe zapotrzebowanie energetyczne urządzenia. Stąd prace nad miniaturyzacją i energooszczędnością - opisuje.

Próchnica to nie tylko choroba zębów. "Dzieci trafiają na intensywną terapię"
Innowacja, nad którą pracuje zespół Zielińskiego może pomóc w Polsce kilku tysiącom osób po usunięciu krtani.

- Dla dużych koncernów to wąski rynek, dlatego nie inwestują w te technologie. My działamy w niszy, ale z ogromnym potencjałem społecznym - mówi Konrad Zieliński. I zwraca uwagę, że światowe firmy produkujące wewnętrzne protezy głosowe dla osób po laryngektomii generują roczne przychody liczone w setkach milionów dolarów - głównie ze sprzedaży filtrów i akcesoriów wymienianych co kilka miesięcy. Według niego to pokazuje, że nawet niszowy rynek może być innowacyjny i rentowny, jeśli produkt rzeczywiście poprawia jakość życia. - Ja sam nie zdecydowałem się na taką wewnętrzną protezę, gdyż wymaga ona nie tylko codziennej wymiany filtrów (co jest kosztowne), ale także ją samą trzeba wymieniać, średnio co cztery miesiące - tłumaczy.

"Testujemy najpierw na sobie"

- W Stanach Zjednoczonych, gdzie również mam okazję działać, jest większa otwartość wobec osób z niepełnosprawnością, większe oswojenie z różnorodnością, mam okazję to obserwować. W Polsce osoby po laryngektomii często zmagają się z poczuciem inności. Tymczasem to, czego potrzebują najbardziej, to normalność - by nikt nie zwracał nadmiernej uwagi na sposób, w jaki mówią. Idealnie byłoby, gdyby komunikacja była "przezroczysta", żeby rozmówca po prostu słyszał treść, a nie skupiał się na formie - mówi Zieliński.

Jak tłumaczy, technologicznie największym wyzwaniem jest zapewnienie realistycznego brzmienia przy minimalnym zużyciu energii.

Nowa jakość w onkologii. ZAP-X to precyzja
Fakty

- Kolejny problem do rozwiązania to likwidacja zjawiska "cichych obiadów": ludzie po laryngektomii nie są w stanie mówić, kiedy jedzą, a przecież rozmowy podczas posiłków są istotną częścią naszych interakcji. Wierzę, że w przyszłości uda się zintegrować tego typu technologię ze "smart glasses" - wtedy wszystko stanie się naprawdę intuicyjne - przekonuje. W swoim wykładzie naukowiec zwrócił uwagę na znaczenie interdyscyplinarności i etyki badań. – W naszym zespole są antropolożki, filozofki, inżynierowie i projektanci interfejsów - wymienił. Mówił też o tym, że prowadzane przez nich badania często dotyczą prywatnych aspektów życia - sytuacji, w których ludzie są "nadzy" emocjonalnie, a więc bardzo wrażliwi. - Dlatego każdą procedurę testujemy sami na sobie, zanim zaprosimy do niej uczestników. Czasami okazuje się, że pewne pytania są zbyt osobiste albo niepotrzebnie konfrontacyjne. W takich przypadkach wolimy zrezygnować z danej metody. Badania mają pomagać, nie ranić - tłumaczył. Przy okazji pracy nad doktoratem Zieliński opracowuje katalog sytuacji komunikacyjnych osób po utracie głosu, obserwując interakcje w codziennym życiu. Łączy podejście obserwacyjne i eksperymentalne, by zrozumieć doświadczenia człowieka w naturalnym kontekście. - Wiedza naukowa powinna być współdzielona, a obserwacja człowieka w świecie codziennym jest równie ważna jak badania laboratoryjne. Interdyscyplinarne podejście i nowoczesne technologie mogą przywrócić komfort komunikacji i normalność w życiu społecznym - podsumował naukowiec.

Zachować czujność

Polska zajmuje 7. miejsce w Europie pod względem zachorowalności i śmiertelności na najczęstsze nowotwory głowy i szyi. Do tej grupy zalicza się m.in.: raka krtani. Śmiertelność z powodu tych chorób wynosi około 50 proc. Dlatego warto zwrócić uwagę na objawy, które powinny być "czerwonymi flagami" przy diagnostyce.

- Takimi najczęstszymi objawami nowotworów głowy i szyi są niegojące się rany w obrębie jamy ustnej, zmieniony głos i uporczywa chrypka, pojawiająca się na szyi zmiana, na przykład guzek, i wszystkie te objawy, jeśli utrzymują się powyżej trzech tygodni, wymagają pilnej weryfikacji u lekarza - opisywał w rozmowie z tvn24.pl prof. Paweł Golusiński, otolaryngolog, kierownik Oddziału Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica