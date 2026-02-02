Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Niskie temperatury groźne dla seniorów. Lekarz: to może być wyrok

shutterstock_2005315868_1
Dr Grzesiowski: Mróz nie zabija wirusów
Źródło: TVN24
Fala ekstremalnych mrozów, która objęła kraj, to nie tylko test dla naszej odporności na zimno. Takie warunki, wbrew obiegowej teorii, sprzyjają również rozprzestrzenianiu się wirusów. Lekarze ostrzegają, że to szczególnie niebezpieczne dla seniorów. Jak podkreśla prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, układ immunologiczny osób starszych reaguje na zakażenia słabiej, a przebieg wielu infekcji bywa u nich skąpoobjawowy.
Kluczowe fakty:
  • Niskie temperatury stabilizują patogeny, wysuszają powietrze i osłabiają błony śluzowe, ułatwiając wirusom dotarcie do dróg oddechowych - zwłaszcza u osób starszych.
  • U osób w podeszłym wieku nawet zapalenie płuc może nie dawać gorączki ani kaszlu, przez co choroba rozwija się w ukryciu i jest wykrywana zbyt późno. - Dla seniora infekcja może być wręcz "wyrokiem" - ostrzega prof. Ernest Kuchar.
  • Choroby zakaźne zaostrzają schorzenia przewlekłe, zwiększają ryzyko zawału i udaru oraz prowadzą do trwałej utraty samodzielności. Lekarze doradzają, co może pomóc seniorom.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Polska znalazła się w kleszczach ekstremalnej zimy. Ostatnia noc przyniosła rekordowe spadki temperatur, miejscami aż do -35 stopni. Choć wielu z nas ufa ludowemu przekonaniu, że siarczysty mróz "wymrozi wirusy", eksperci alarmują: to jeden z najbardziej uporczywych i niebezpiecznych mitów zdrowotnych. W rzeczywistości niskie temperatury nie tylko stabilizują patogeny, ale przede wszystkim osłabiają nasz organizm.

Szczególnie zagrożeni są seniorzy, u których infekcje mogą przebiegać bez klasycznych objawów, takich jak wysoka gorączka czy kaszel, prowadząc do tragicznych powikłań i trwałej utraty samodzielności.

Wirusy kochają zimno

Przekonanie, że mróz czyści powietrze, jest błędne z punktu widzenia biologii i fizyki. Dr n. med. Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, tłumaczył w rozmowie z TVN24, że wirus to "plątanina białek" lub "okruch genetyczny", który w niskich temperaturach po prostu przechodzi w formę mniej aktywną, ale nie ginie. Wirusy grypy czy koronawirusy w zimnych i suchych warunkach stają się stabilniejsze i mogą pozostawać zakaźne przez znacznie dłuższy czas niż w cieplejsze dni.

Zimno, które zabija. Lekarze apelują o rozsądek i pomoc potrzebującym
Dowiedz się więcej:

Zimno, które zabija. Lekarze apelują o rozsądek i pomoc potrzebującym

Paradoksalnie to właśnie mroźna aura ułatwia patogenom dotarcie do naszych dróg oddechowych. W suchym powietrzu kropelki wydzielane podczas mówienia czy kaszlu błyskawicznie parują, zmieniając się w lekkie aerozole, które mogą znacznie dłużej unosić się w otoczeniu i pokonywać większe odległości. Jednocześnie organizm wystawiony na mróz staje się łatwiejszym celem: wdychanie zimnego powietrza prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych, co ogranicza dopływ komórek odpornościowych do błon śluzowych nosa i gardła.

Stąd właśnie pojęcie przeziębienia. Jak przypomina dr Grzesiowski, schłodzone śluzówki to dla wirusa idealny moment na atak, ponieważ nasza pierwsza linia obrony staje się wtedy mniej skuteczna. Dodatkowym problemem jest smog, który nasila się podczas mrozów wskutek intensywnego ogrzewania domów, co drastycznie obciąża płuca i jeszcze silniej osłabia naszą odporność

"Skąpoobjawowe" zagrożenie

O ile u młodszych osób infekcja zazwyczaj manifestuje się wyraźnie, o tyle u seniorów sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas ostrzega, że układ immunologiczny osób starszych reaguje na zakażenia znacznie słabiej. Z tego powodu lekarze obserwują w swoich gabinetach zjawisko, które może uśpić czujność pacjenta i jego rodziny. - U osób starszych przebieg wielu infekcji jest skąpoobjawowy - zaznacza prof. Mastalerz-Migas.

Oznacza to, że nawet bardzo poważne schorzenia, w tym zapalenie płuc, mogą u seniora nie powodować wysokiej gorączki ani silnego kaszlu. Brak tych typowych sygnałów ostrzegawczych sprawia, że choroba rozwija się w ukryciu, niszcząc organizm od środka. - Lekarze muszą być bardzo uwrażliwieni na infekcje u osób starszych, a przede wszystkim robić wszystko, by do nich nie doszło - uczula profesor.

Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"
Dowiedz się więcej:

Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"

Ryzyko jest tym większe, że seniorzy często zmagają się z wielochorobowością. Cukrzyca, choroby serca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) pod wpływem infekcji ulegają gwałtownemu zaostrzeniu. Jak wyjaśnia prof. Mastalerz-Migas, w takich sytuacjach stosowane wcześniej leki przestają działać, konieczne jest podawanie silniejszych, co dodatkowo obciąża osłabiony organizm.

Infekcja jak "wyrok"

Dla osoby starszej przejście infekcji wirusowej to często nie tylko kilka dni w łóżku, ale moment zwrotny w życiu. Eksperci wskazują na dramatyczne konsekwencje powikłań. Prof. Mastalerz-Migas alarmuje, że po przechorowaniu choroby zakaźnej, szczególnie gdy niezbędna była hospitalizacja, seniorzy często nie odzyskują już dawnej sprawności. - Osoba starsza często nie wraca już do dawnego stanu i następuje trwałe pogorszenie kondycji - podkreśla konsultant krajowa.

Podobnego zdania jest prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, który ostrzega, że dla seniora infekcja może być wręcz "wyrokiem". Nawet jeśli pacjent przeżyje ciężkie zapalenie płuc, może stracić samodzielność, stać się zależny od opiekunów lub zostać na stałe przykuty do łóżka.

Ponadto wirusy takie jak RSV, grypa czy SARS-CoV-2 inicjują wielomiesięczny stan zapalny w naczyniach krwionośnych, co drastycznie zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru mózgu długo po tym, jak minęły objawy ze strony układu oddechowego.

Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora
Dowiedz się więcej:

Z tą chorobą nie ma żartów. Nawet czterdziestolatkowie mogą potrzebować respiratora

Rozwiązaniem, które może zapobiec tym tragediom, są szczepienia ochronne. Prof. Mastalerz-Migas jednoznacznie wskazuje, że są one najlepszym sposobem na zapobieganie infekcjom. Obecnie dla osób powyżej 65. roku życia dostępne są bezpłatne szczepionki przeciw grypie, COVID-19 oraz RSV.

- Szczepienie przeciw RSV, grypie czy COVID-19 chroni nie tylko przed tymi chorobami, ale też przed incydentami sercowo-naczyniowymi. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wykazało, że po przebyciu infekcji w naczyniach krwionośnych utrzymuje się wielomiesięczny stan zapalny, który sprzyja destabilizacji blaszki miażdżycowej, uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych, stąd większe ryzyko zawału serca i udaru mózgu - wyjaśnia prof. Kuchar.

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Dowiedz się więcej:

Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach

Jak zauważa z kolei prof. Marcin Czech, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, system opieki zdrowotnej coraz mocniej stawia na profilaktykę, umożliwiając m.in. szczepienia w aptekach. - Rok 2025 był przełomowy pod względem szczepień, po wielu latach stagnacji - zauważa lekarz. I przypomina: - Farmaceuci mogą wystawić receptę farmaceutyczną i szczepić przeciw 26 jednostkom chorobowym, a od stycznia 2026 r. w przypadku 13 szczepień zaszczepienie w aptece jest bezpłatne dla pacjenta. Zaczynamy mieć szczepienia coraz lepiej zorganizowane, na wzór innych krajów.

Autorka/Autor: adan/pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SzczepieniaGrypaSeniorzyZdrowieChoroby zakaźneMróz
Czytaj także:
Chodniki
Na chodnikach "szklanka", ortopedia wstrzymuje przyjęcia
Szczecin
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
BIZNES
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Premier Grenlandii ostrzega. "Nadal poszukują sposobów"
Świat
imageTitle
Ola Mirosław żegna się ze sportem. "Zasłużyła na rekord poniżej sześciu sekund"
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Brzydziła się partyjnością", ale "nagle się to jej zmieniło"
Marcin Złotkowski
Mróz, zima, noc
Ta noc będzie ekstremalnie zimna
METEO
Jechał pod prąd na S7
Pijany jechał ciężarówką pod prąd na S7. Nagranie
Olsztyn
gen. bryg. Jarosław Chojnacki
Jest nowy Szef Sztabu DORSZ. "Wyrazy pełnego zaufania"
Polska
W Sopocie stanął namiot, gdzie można się ogrzać
Szkoły w Sopocie zamknięte przez awarię, mieszkańcy mogą wypożyczyć grzejnik
Trójmiasto
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, reanimacja kierowcy
WARSZAWA
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Policja ujawniła dane kobiety po aborcji. Sąd oddalił skargę komendanta
Kraków
Mróz, przymrozek
Szczypie mróz, świeci słońce. I jest śmierdzący problem
METEO
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
BIZNES
Konferencja prasowa pt. "Jak wygląda sytuacja w polskiej onkologii z perspektywy pacjentów? Raport otwarcia na 2026 rok" organizowana przez Onkofundację Alivia
Diagnostyka onkologiczna wciąż pełna luk. Co wykazał najnowszy raport?
Anna Bielecka
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i Dorota "Doda" Rabczewska
Doda u Żurka w sprawie praw zwierząt. "Teraz czekam na działanie"
Polska
Tsugaike Mountain Resort w Japonii
22-latka zawisła na wyciągu narciarskim. Nie żyje
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
BIZNES
Protesty w Iranie
Upadek reżimu i co dalej? Pięć scenariuszy
Monika Winiarska
Jak się wyłącza internet w państwie?
"Wyłączyli internet w kraju". Jak się to robi 
Michał Istel
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
METEO
54 min
pc
Słowa, których nie usłyszysz na antenie. Komentatorzy zdradzają sekrety języka igrzysk
Słowo daję
Aleksandra Dulkiewicz
Awaria w Gdańsku i Sopocie. Prezydentka przekazała nowe informacje
Trójmiasto
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hołownia "zadzwonił dwie minuty po ogłoszeniu wyniku". Na konferencję nie przyszedł
Polska
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
METEO
imageTitle
"Sezon 2026 będzie ostatnim". Zaskakująca decyzja polskiej mistrzyni
EUROSPORT
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
BIZNES
Dzielnice, w których mogą pojawić się zakłócenia
Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne
Trójmiasto
shutterstock_2242782927
Zimno, które zabija. Lekarze apelują o rozsądek i pomoc potrzebującym
Piotr Wójcik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica