Zdrowie

Mniej ruchu, gorsze samopoczucie. Niepokojące dane o młodzieży

"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę
Po pandemii młodzież w Polsce i Czechach jest mniej aktywna fizycznie i gorzej ocenia swoje samopoczucie - wynika z nowego badania naukowców z obu krajów. Analizy pokazują też, że spadło zainteresowanie lekcjami wychowania fizycznego i aktywnym dotarciem do szkoły. Jak można zachęcić nastolatki do ruchu?
  • Badania naukowców z Polski i Czech wykazały, że po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie i gorzej ocenia swoje samopoczucie.
  • Wyniki wskazują, że uczestnictwo w zorganizowanych formach aktywności fizycznej sprzyja lepszemu samopoczuciu uczniów. Co jeszcze może pomóc?
  • Eksperci podkreślają, że globalny kryzys aktywności fizycznej pogłębia się, a uniwersalne programy promocji ruchu są niewystarczające.
  • W Polsce narasta problem nadwagi i otyłości wśród dzieci. Jakie są przyczyny?

Polsko-czeski zespół naukowców (z Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu) prowadzi badania dotyczące aktywności dzieci i młodzieży od lat 90. ubiegłego wieku. Tym razem badacze, wraz ze wsparciem Uniwersytetu WSB Merito, postanowili odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniły się związki między aktywnością fizyczną uczniów a ich samopoczuciem (kondycją psychiczną) - przed i po pandemii COVID-19. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Healthcare" - przekazał Mateusz Lipka, rzecznik prasowy Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Mniej ruchu po pandemii

Po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie, szczególnie rzadziej chodzi pieszo lub wybiera aktywny dojazd do szkoły - wynika z badania naukowców z Polski i Czech. Ich analizy wskazują również na pogorszenie dobrostanu psychicznego zarówno u chłopców, jak i dziewcząt.

20 minut tygodniowo wystarczy, by obniżyć ryzyko ośmiu poważnych schorzeń. Co warto robić?
Dowiedz się więcej:

20 minut tygodniowo wystarczy, by obniżyć ryzyko ośmiu poważnych schorzeń. Co warto robić?

W badaniu wzięło udział 1001 uczniów szkół średnich z Polski i Czech (430 chłopców i 571 dziewczyn z 22 placówek). Były to badania przekrojowe, porównujące dwa okresy: przed i po pandemii (czyli po powrocie do nauki stacjonarnej).

Pogorszenie samopoczucia

W ocenie badaczy najbardziej widoczne zmiany dotyczą codziennego ruchu związanego ze szkołą. Jak bowiem wynika z analiz, po pandemii spadł poziom tzw. aktywnego transportu, czyli chodzenia lub dojeżdżania do szkoły w sposób wymagający wysiłku fizycznego (np. na rowerze). Wśród chłopców odsetek ten zmniejszył się z 67 proc. do 44 proc., a wśród dziewczyn - z 61 proc. do 44 proc.

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa
Dowiedz się więcej:

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa

Równolegle pogorszył się dobrostan psychiczny młodzieży. Średni wynik w skali WHO-5, mierzącej m.in. nastrój, poziom energii i ogólne zadowolenie z życia, spadł u chłopców z 15,5 do 13,9 punktów, a u dziewczyn - z 12,4 do 11,1.

Nielubiany WF

Innym wnioskiem jest także rola zorganizowanej aktywności fizycznej. Jak podali badacze, uczestnictwo w treningach czy zajęciach sportowych zwiększa szanse na osiąganie zalecanego poziomu ruchu i jednocześnie wiąże się z wyższym poziomem dobrostanu, zarówno przed pandemią, jak i po niej.

Cukier i tłuszcze kontra mózg. Jak dieta zachodnia niszczy pamięć?
Dowiedz się więcej:

Cukier i tłuszcze kontra mózg. Jak dieta zachodnia niszczy pamięć?

Badanie pokazuje również pogorszenie nastawienia młodzieży do aktywności fizycznej i zajęć wychowania fizycznego. Po pandemii pozytywny stosunek do aktywności fizycznej deklaruje 51 proc. chłopców i 36 proc. dziewczyn. W przypadku lekcji WF spadki są jeszcze większe, do 36 proc. u chłopców i 15 proc. u dziewczyn.

Globalny kryzys aktywności fizycznej

W ocenie dr. Mateusza Ziemby z Uniwersytetu WSB Merito, jednego ze współautorów publikacji, wyniki - pokazujące, że większość nastolatków nie osiąga zalecanego minimum codziennej umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej, a okres pandemii dodatkowo pogłębił już wcześniej istniejące negatywne - wpisują się w globalnie obserwowany kryzys aktywności fizycznej, opisywany zarówno w raportach WHO, jak i w licznych badaniach.

- Spadek aktywności fizycznej jest ściśle związany ze wzrostem zachowań sedentarnych (czynności wykonywanych w pozycji siedzącej lub leżącej, red.), cyfryzacją, zmianą sposobów spędzania czasu wolnego. Badania pokazują, że okres adolescencji (14-16 lat) jest momentem krytycznym - to właśnie wtedy młodzi ludzie zaczynają samodzielnie decydować o swoim stylu życia, a wykształcone nawyki bardzo często utrwalają się w dorosłości - przekazał badacz.

Nowa nadzieja w leczeniu depresji. Prosta metoda może znacznie poprawić wyniki leczenia
Dowiedz się więcej:

Nowa nadzieja w leczeniu depresji. Prosta metoda może znacznie poprawić wyniki leczenia

Ponadto, jak podkreślił, wyniki wskazują, że uniwersalne, niesprofilowane programy promocji aktywności fizycznej są niewystarczające. - Przyszły rozwój działań powinien iść w kierunku zindywidualizowanych strategii, uwzględniających różnice płciowe, motywy, bariery oraz strukturę dnia młodzieży (przed szkołą, w szkole, po zajęciach). Nasze wyniki sugerują, że kluczowe znaczenie będzie miało rozwijanie elastycznych form zorganizowanej aktywności, możliwej do regularnej realizacji, oraz lepsze wykorzystanie narzędzi cyfrowych do monitorowania 24-godzinnych wzorców zachowań - dodał.

Plaga otyłości wśród dzieci

Jak pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, prawie 40 proc. dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej ma nadwagę lub otyłość. Potwierdzają to wyniki wieloletnich badań populacyjnych, przedstawione podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych przez kierowniczkę Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży. Dr Anna Dzielska wskazała, że analiza obejmuje zarówno najmłodsze dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i młodzież.

Niepokojące wyniki badań: coraz więcej polskich dzieci ma problemy ze snem i wagą
Dowiedz się więcej:

Niepokojące wyniki badań: coraz więcej polskich dzieci ma problemy ze snem i wagą

Z badania COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative), prowadzonego we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, wynika, że problem nadmiernej masy ciała wśród dzieci w Polsce jest znaczący. - W trzeciej klasie szkoły podstawowej nadwagę lub otyłość ma prawie 40 proc. dzieci, dokładnie 36,5 proc. W pierwszej klasie dotyczy to 27,5 proc., co pokazuje, że częstość występowania występowania rośnie wraz z wiekiem - mówiła dr Dzielska.

Według ekspertki problem częściej dotyczy chłopców. U około 20 proc. z nich wskaźniki masy ciała wskazują już na otyłość, a nie jedynie nadwagę. W ramach badań prowadzono obserwację długoterminową około 600 dzieci, u których, za zgodą rodziców, wykonano badania genetyczne, by ocenić znaczenie czynników dziedzicznych w rozwoju otyłości. Wśród dzieci z nadwagą i otyłością niecałe 7 proc. miało potencjalnie patogenne warianty genetyczne związane z tym problemem, a prawie 20 proc. warianty o niepewnym znaczeniu - wyjaśniła badaczka. Analiza objęła także poziom cholesterolu u dzieci. Podwyższony cholesterol całkowity stwierdzono u około połowy uczestników badania. Jedynie w około 3 proc. przypadków stwierdzono genetyczne podłoże hipercholesterolemii

Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację
Dowiedz się więcej:

Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację

O tym, że co trzecie dziecko w Polsce ma nadmierną masę ciała, a problem otyłości narasta z roku na rok, pisaliśmy już w tvn24.pl. - Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem tempa pogłębiania się problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci. W badanej populacji dzieci w wieku siedmiu-dziewięciu lat problem dotyczy już odsetka około 33 procent - wskazywał w marcu lekarz Jędrzej Nowaczyk z Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM).

Dlaczego tak się dzieje? - Przyczyn jest wiele, ale główna to tak zwane środowisko obesogenne, w jakim żyjemy. Jesteśmy otoczeni wysokoprzetworzoną, kuszącą żywnością. Wpływ mają też reklamy - komentowała w rozmowie z tvn24.pl lekarz Anna Sankowska-Dobrowolska.

Zbyt mało ruchu i snu

Anna Sankowska-Dobrowolska wskazała również na brak ruchu jako kolejny czynnik przyczyniający się do otyłości dzieci. - Kiedyś dzieci spędzały większość czasu w aktywności fizycznej. Dziś zamiast tego mają telefony, gry i urządzenia, które ograniczają ruch. A dorośli, często prowadzący siedzący tryb pracy, również stanowią dla nich wzór. To wszystko razem tworzy środowisko sprzyjające przybieraniu na wadze - mówiła lekarka.

Za dużo gier, za mało snu i zła dieta. Co odkryli badacze?
Dowiedz się więcej:

Za dużo gier, za mało snu i zła dieta. Co odkryli badacze?

W badaniach ankietowych około 80 proc. rodziców deklarowało, że ich dzieci spełniają rekomendacje WHO (dotyczące minimum 60 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie). Jednak dane z akcelerometrów pokazały, że rzeczywista aktywność jest niższa - tylko około 45 proc. ośmiolatków spełnia te zalecenia. Aktywność częściej osiąga zalecany poziom w dni szkolne niż w weekendy, co dr Dzielska wiąże z obowiązkowymi zajęciami WF.

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Dowiedz się więcej:

Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań

Problem dotyczy również snu. Choć około 80 proc. rodziców uważa, że dzieci śpią co najmniej dziewięć godzin na dobę, pomiary pokazują, że rzeczywisty czas snu jest krótszy i często przerywany. Średni czas snu zbliża się do dziewięciu godzin, jednak około półtorej godziny stanowią okresy czuwania.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Czytaj także:
Janusz Kowalski
Janusz Kowalski opuszcza klub PiS
imageTitle
Obrońca tytułu za burtą w Madrycie. 21-latek znów zaskoczył
Najnowsze
Pogodnie, ciepło, rzepak
Ponad 25 stopni. Gdzie w majówkę będzie najcieplej
METEO
Protest pod sądem
Twierdzi, że strzelał w obronie koniecznej. Jest decyzja w sprawie aresztu
Wrocław
imageTitle
Kolejny świetny występ Polaka w Turcji
EUROSPORT
Nowy Jork USA
PKB w USA. Taki był wzrost w pierwszym kwartale
BIZNES
pap_20230518_49F
"Zebrała biedy całej wielkiej Rosji". I zaapelowała do Putina
Tatiana Serwetnyk
Zabójstwo w Świnoujściu, nie żyje pracownik ochrony hotelu
Pomylił hotele, zabił pracownika ochrony. Wyrok
Szczecin
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
Kaczyński o Nawrockim i youtuberze: doradzałbym rozstanie
imageTitle
Niecodzienna nagroda dla Aniołkowskiego. "Raczej jej do domu nie weźmie"
EUROSPORT
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
Olek nie żyje. Decyzja sądu w sprawie interweniujących policjantów
Kujawsko-Pomorskie
Paliwa benzyna
Ceny na stacjach. Co czeka nas po majówce?
BIZNES
shutterstock_2402485723
Rekordowe kary dla przedsiębiorców. Szczegóły działalności UOKIK
BIZNES
Sprawą zajmuje się policja
Ktoś oblał farbą tablicę upamiętniającą zgładzonych Żydów. Sprawą zajmuje się policja
Lublin
Zabezpieczyli 76 nośników danych (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad trzy tysiące plików z treściami pedofilskimi, pięć osób zatrzymanych
Lublin
matury szczecin 06052025_03
Matura 2026. Terminy egzaminów pisemnych i ustnych
Warren Buffett
Zmiana w kierownictwie Berkshire Hathaway. Rynek reaguje ostrożnie
BIZNES
Bartosz Romowicz
Jeden poseł wyłamał się w głosowaniu. "Honor nie ma swojej ceny"
imageTitle
Gol na wagę awansu w dogrywce. Filadelfia odleciała
EUROSPORT
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
WARSZAWA
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
METEO
Kwitnąca wierzbówka kiprzyca na Hali Gąsienicowej
Quiz krajoznawczy na majówkę
Quizy
vance na uczleni
Zełenski krytykuje J.D. Vance'a. "Pomaga Rosji"
Świat
Zniszczona młotkiem przednia szyba
Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada
Katowice
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
METEO
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
BIZNES
Margot Robbie w filmie "Wichrowe wzgórza"
Jedna z najgorętszych premier roku na HBO Max
Kultura i styl
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Skąd problemy Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
W tę teorię wierzy co trzeci Polak. Politycy to wiedzą i wykorzystują
Teoria "wielkiej podmiany". Śmieszne? To może być chytry plan
Michał Istel
Mężczyzny szuka policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepiał dzieci, proponował podwiezienie. Szuka go policja
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica