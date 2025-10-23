Co z terminami operacji planowych? Ministra zdrowia: "Mogą być przesuwane"

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski o centralnej e-rejestracji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Trudna sytuacja finansowa w ochronie zdrowia może postawić szpitale przed koniecznością przesuwania planowych zabiegów - przewiduje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Resort zdrowia uspokaja, że pilne zabiegi i leczenie w ramach programów lekowych będą się odbywały normalnie.

Ministerstwo Zdrowia szuka rozwiązań, które poprawią finansowanie systemu ochrony zdrowia. Wciąż jednak brakuje konsensusu w sprawie kosztownej w realizacji "ustawy podwyżkowej".

Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj

O problemach z finansowaniem ochrony zdrowia pisaliśmy już w tvn24.pl kilkukrotnie. Wiadomo, że w przyszłorocznym budżecie na ochronę zdrowia zabraknie 23 miliardów złotych. Luka w tegorocznym budżecie to już 14 miliardów. Do Narodowego Funduszu Zdrowia za pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku ze składek zdrowotnych wpłynęła natomiast kwota o 3,5 miliarda złotych mniejsza, niż pierwotnie zakładano. Resort zdrowia pilnie musi więc szukać dodatkowych pieniędzy, ale i oszczędności.

Dowiedz się więcej: Bańka płacowa w ochronie zdrowia pękła. Rząd szykuje zmiany w ustawie o wynagrodzeniach medyków

"To nam pozwoli na zachowanie płynności"

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała podczas październikowego posiedzenia sejmowej komisji finansów, że jej resort ma zamiar przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia 2,86 mld zł z kilku rezerw budżetowych. - Myślę, że ten rok zakończy się dobrze dla naszych pacjentów. Przesuwamy oszczędności z Ministerstwa Zdrowia, jak również ponad 900 milionów złotych z zasobów KPRM. Jest procedowana zmiana, która gwarantuje 2,08 mld zł z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia. To nam pozwoli na zachowanie płynności w tym kwartale - powiedziała w RMF Jolanta Sobierańska-Grenda.

To jednak wciąż za mało, by zapełnić kilkunastomiliardową lukę w kasie ochrony zdrowia. I dlatego zabiegi zaplanowane na końcówkę tego roku będzie trzeba prawdopodobnie przesuwać na początek przyszłego. Ma to dotyczyć na przykład zabiegów ortopedycznych.

- To nie jest nic nowego. Przesuwanie jest racjonalne, bo szpitale szacują, ile mogą wykonać świadczeń - powiedziała szefowa resortu zdrowia. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku. Jak zapewniła Sobierańska-Grenda, pilne operacje będą się odbywały normalnie. Również programy lekowe mają być realizowane zgodnie z harmonogramem.

Co z przyszłoroczną luką?

Jednocześnie resort zdrowia stoi przed wyzwaniem związanym z już teraz znaną luką finansową w przyszłorocznych nakładach na zdrowie. Ta ma wynieść 23 miliardy złotych .- Mamy świadomość, że musimy podjąć pewne działania reformatorskie po stronie systemu ochrony zdrowia - powiedziała szefowa resortu zdrowia w wywiadzie dla RMF.

W mijającym tygodniu o problemach z finansowaniem systemu ochrony zdrowia mówiła również podczas Forum Rynku Zdrowia. Zarówno Sobierańska-Grenda, jak i doradca prezydenta RP prof. Piotr Czauderna podkreślali, że system finansowania ochrony zdrowia trzeba zmienić, a budżet państwa powinien przekazać dodatkowe pieniądze na zdrowie. - Innego wyjścia nie mamy - powiedziała Sobierańska-Grenda. - Tak, nie mamy innego wyjścia na dziś - zgodził się prof. Czauderna

W ocenie szefowej resortu zdrowia konieczne jest podjęcie tematu zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, zgodnie z nią pracownicy tego sektora otrzymują 1 lipca każdego roku podwyżki. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. Na sfinansowanie tych podwyżek co roku brakuje pieniędzy. Tylko w 2025 roku trzeba było na ten cel przeusunąć dodatkowe 18 mld zł.

- Spełniła ona swoją rolę w systemie, mamy więcej osób, które chętnie podejmują pracę w zawodach medycznych - powiedziała minister zdrowia na Forum Rynku Zdrowia.

"Żyliśmy ponad stan"

Więcej na ten temat, podczas tego samego wydarzenia, powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. - Przez wiele lat żyliśmy w bańce i mówię to jako jeszcze dwa miesiące temu prezes szpitala powiatowego. Żyliśmy ponad stan – przyznała. - Mamy alternatywy, czyli albo zamrożenie "ustawy podwyżkowej", albo mówimy o przesunięciu jej na styczeń 2027. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że stan finansów jest zatrważająco zły, jeśli chodzi o finansowanie świadczeń zdrowotnych. Mówimy o brakach w finansowaniu i dlatego rozważamy wszelkie możliwości. Doskonale wszyscy wiemy, że dosypywanie pieniędzy nie powoduje wbrew pozorom poprawy - wyjaśniła.

Szczegóły rządowej propozycji zmian w "ustawie podwyżkowej" mają zostać przedstawione na przyszłotygodniowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.