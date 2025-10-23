Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Co z terminami operacji planowych? Ministra zdrowia: "Mogą być przesuwane"

|
Szpital
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski o centralnej e-rejestracji
Zaplanowane na koniec tego roku zabiegi mogą być w niektórych szpitalach przesuwane na początek przyszłego - przewidywała w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Powód? W ochronie zdrowia brakuje pieniędzy i trzeba szukać oszczędności. Szefowa resortu zdrowia przyznała, że potrzebne są działania reformatorskie. Te, jak mówiła kilka dni temu, mogą dotyczyć między innymi zasad ustalania wynagrodzeń dla medyków.
Kluczowe fakty:
  • Trudna sytuacja finansowa w ochronie zdrowia może postawić szpitale przed koniecznością przesuwania planowych zabiegów - przewiduje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
  • Resort zdrowia uspokaja, że pilne zabiegi i leczenie w ramach programów lekowych będą się odbywały normalnie.
  • Ministerstwo Zdrowia szuka rozwiązań, które poprawią finansowanie systemu ochrony zdrowia. Wciąż jednak brakuje konsensusu w sprawie kosztownej w realizacji "ustawy podwyżkowej".
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

O problemach z finansowaniem ochrony zdrowia pisaliśmy już w tvn24.pl kilkukrotnie. Wiadomo, że w przyszłorocznym budżecie na ochronę zdrowia zabraknie 23 miliardów złotych. Luka w tegorocznym budżecie to już 14 miliardów. Do Narodowego Funduszu Zdrowia za pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku ze składek zdrowotnych wpłynęła natomiast kwota o 3,5 miliarda złotych mniejsza, niż pierwotnie zakładano. Resort zdrowia pilnie musi więc szukać dodatkowych pieniędzy, ale i oszczędności.

Bańka płacowa w ochronie zdrowia pękła. Rząd szykuje zmiany w ustawie o wynagrodzeniach medyków
Dowiedz się więcej:

Bańka płacowa w ochronie zdrowia pękła. Rząd szykuje zmiany w ustawie o wynagrodzeniach medyków

"To nam pozwoli na zachowanie płynności"

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała podczas październikowego posiedzenia sejmowej komisji finansów, że jej resort ma zamiar przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia 2,86 mld zł z kilku rezerw budżetowych. - Myślę, że ten rok zakończy się dobrze dla naszych pacjentów. Przesuwamy oszczędności z Ministerstwa Zdrowia, jak również ponad 900 milionów złotych z zasobów KPRM. Jest procedowana zmiana, która gwarantuje 2,08 mld zł z budżetu państwa dla Narodowego Funduszu Zdrowia. To nam pozwoli na zachowanie płynności w tym kwartale - powiedziała w RMF Jolanta Sobierańska-Grenda.

To jednak wciąż za mało, by zapełnić kilkunastomiliardową lukę w kasie ochrony zdrowia. I dlatego zabiegi zaplanowane na końcówkę tego roku będzie trzeba prawdopodobnie przesuwać na początek przyszłego. Ma to dotyczyć na przykład zabiegów ortopedycznych.

- To nie jest nic nowego. Przesuwanie jest racjonalne, bo szpitale szacują, ile mogą wykonać świadczeń - powiedziała szefowa resortu zdrowia. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku. Jak zapewniła Sobierańska-Grenda, pilne operacje będą się odbywały normalnie. Również programy lekowe mają być realizowane zgodnie z harmonogramem.

Ministra zdrowia i doradca prezydenta są zgodni. "Przyszedł czas na trudne decyzje"
Dowiedz się więcej:

Ministra zdrowia i doradca prezydenta są zgodni. "Przyszedł czas na trudne decyzje"

Co z przyszłoroczną luką?

Jednocześnie resort zdrowia stoi przed wyzwaniem związanym z już teraz znaną luką finansową w przyszłorocznych nakładach na zdrowie. Ta ma wynieść 23 miliardy złotych .- Mamy świadomość, że musimy podjąć pewne działania reformatorskie po stronie systemu ochrony zdrowia - powiedziała szefowa resortu zdrowia w wywiadzie dla RMF.

W mijającym tygodniu o problemach z finansowaniem systemu ochrony zdrowia mówiła również podczas Forum Rynku Zdrowia. Zarówno Sobierańska-Grenda, jak i doradca prezydenta RP prof. Piotr Czauderna podkreślali, że system finansowania ochrony zdrowia trzeba zmienić, a budżet państwa powinien przekazać dodatkowe pieniądze na zdrowie. - Innego wyjścia nie mamy - powiedziała Sobierańska-Grenda. - Tak, nie mamy innego wyjścia na dziś - zgodził się prof. Czauderna

W ocenie szefowej resortu zdrowia konieczne jest podjęcie tematu zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, zgodnie z nią pracownicy tego sektora otrzymują 1 lipca każdego roku podwyżki. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. Na sfinansowanie tych podwyżek co roku brakuje pieniędzy. Tylko w 2025 roku trzeba było na ten cel przeusunąć dodatkowe 18 mld zł.

- Spełniła ona swoją rolę w systemie, mamy więcej osób, które chętnie podejmują pracę w zawodach medycznych - powiedziała minister zdrowia na Forum Rynku Zdrowia.

Zielone światło dla wydatków na zdrowie. Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie
Dowiedz się więcej:

Zielone światło dla wydatków na zdrowie. Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie

"Żyliśmy ponad stan"

Więcej na ten temat, podczas tego samego wydarzenia, powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. - Przez wiele lat żyliśmy w bańce i mówię to jako jeszcze dwa miesiące temu prezes szpitala powiatowego. Żyliśmy ponad stan – przyznała. - Mamy alternatywy, czyli albo zamrożenie "ustawy podwyżkowej", albo mówimy o przesunięciu jej na styczeń 2027. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że stan finansów jest zatrważająco zły, jeśli chodzi o finansowanie świadczeń zdrowotnych. Mówimy o brakach w finansowaniu i dlatego rozważamy wszelkie możliwości. Doskonale wszyscy wiemy, że dosypywanie pieniędzy nie powoduje wbrew pozorom poprawy - wyjaśniła.

Szczegóły rządowej propozycji zmian w "ustawie podwyżkowej" mają zostać przedstawione na przyszłotygodniowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieResort zdrowiaSzpitalfinanse
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Ani chwili wytchnienia. Wyjątkowo trudna trasa Tour de France kobiet 2026
Najnowsze
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
METEO
Michał Woś
"Prezent na zakończenie śledztwa" w sprawie Wosia
Polska
Koalicja rządząca ma plan na naprawienie Trybunału Konstytucyjnego
Decyzja w sprawie Trybunału. "W tym roku rozpocznie się proces"
Polska
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
WARSZAWA
Piotr Alexewicz
Nagrody pozaregulaminowe przyznane, pięć dla Piotra Alexewicza
WARSZAWA
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
To mogło skończyć się tragicznie. Autobus z licealistami uderzył w cysternę
Poznań
Sebastian Kaleta
FAŁSZJak poseł Kaleta słowa obrońcy Ukraińca przypisał sędziemu. "To jest grube"
Gabriela Sieczkowska
Kamienica przy ulicy Jaracza 20 w Łodzi
Fragment dachu runął do środka kamienicy w ścisłym centrum Łodzi
Łódź
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w pięciu dzielnicach. Utrudnienia
WARSZAWA
Zrzuty z ekranu telefonu pokazujące między innymi miejsca ukrycia narkotyków
W sieci prowadził "sklep" z narkotykami
WARSZAWA
imageTitle
Przełom u Lewandowskiego. Nowe wieści
EUROSPORT
Piotr Zgorzelski
Zgorzelski: projekt PSL ma poparcie Platformy. Większość w Sejmie "bliska pewności"
Polska
Nick Cave and the Bad Seeds
Open'er Festival z kolejną gwiazdą. Kultowy zespół wystąpi w Gdyni
Martyna Nowosielska-Krassowska
Zderzenie traktora z ciężarówką. Kierowca miał 2,5 promila alkoholu w organizmie
Zderzenie traktora z ciężarówką. Kierowca bez prawa jazdy, ale z promilami
Łódź
Policjanci z Łodzi zatrzymali sześć osób
Uderzenie w pseudokibiców. Wprowadzali nowe narkotyki
Łódź
Chłodno, jesień
Przed nami spory spadek temperatury
METEO
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
WARSZAWA
Pożar hali magazynowej we Włocławku
Ogromny pożar, zawalił się dach. Spłonął park trampolin
Kujawsko-Pomorskie
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
BIZNES
WARSZAWSKI BIZNES KANCELARII PUTINA zaja_1 90 clean-0008
"Lukratywny biznes" w warszawskiej kamienicy. "Pieniądze płyną do kancelarii Putina"
Polska
Eksplozje pod Czelabińskiem
Wybuchy w Rosji. Prawie dwa tysiące kilometrów od linii frontu
Świat
The Cookers
Amerykańskie gwiazdy będą tu tylko na deser
WARSZAWA
Nowy Sącz
Zatrzymania w urzędzie miasta w Nowym Sączu. Nieoficjalnie: chodzi o prezydenta miasta
Kraków
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Hałas, pojazdy uprzywilejowane na drogach i przeloty dronów. Dziś głośne ćwiczenia
WARSZAWA
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Śmieci na działce biznesmena, a wśród nich wojskowe dokumenty i dane żołnierzy
Białystok
Dron FPV na zawodach dronów w Ukrainie
Nowe decyzje w sprawie dronów
Świat
Komar tygrysi
Komary tygrysie w kolejnym regionie kraju. Władze ostrzegają
METEO
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica