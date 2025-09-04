Logo strona główna
Zdrowie

Do tych specjalistów już bez skierowania. Także do psychologa

lekarz
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę reformującą szpitale
Od 17 września skróci się ścieżka dostępu do niektórych specjalistów. Nie będzie już wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego. Nowelizacja ustawy o świadczeniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ma skrócić kolejki, ograniczyć formalności i usprawnić opiekę zdrowotną.
Kluczowe fakty:
  • Powiększa się grono specjalistów, do których możemy się udać bez skierowania od lekarza rodzinnego.
  • W czym może nam pomóc psycholog, a w czym lekarz medycyny sportowej? Kto w ogóle może udać się do poradni specjalistycznej bez skierowania?
  • Co jeszcze umożliwia ustawa o reformie szpitalnictwa?
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce zdrowie na tvn24.pl

Do tej pory skierowanie nie było potrzebne, by dostać się do psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa i dentysty. - To Ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz - przypomina Ministerstwo Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl.

Teraz, za sprawą tzw. ustawy reformującej szpitalnictwo, możliwe będzie skorzystanie bez skierowania z wizyt u kolejnych specjalistów. "Katalog świadczeń ambulatoryjnych, które udzielane są bez skierowania, zostaje uzupełniony o porady psychologa oraz lekarza medycyny sportowej i optometrysty. Możliwe będzie także wystawianie skierowania do okulisty przez optometrystę. Natomiast lepsza wycena świadczeń w poradniach specjalistycznych ma sprawić, że diagnostyka i leczenie będzie się częściej odbywać bez konieczności hospitalizacji" - informuje MZ.

W jakim zakresie mogą pomóc ci specjaliści?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (zapisanymi w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów) psycholog zajmuje się "świadczeniem usług psychologicznych, które obejmują w szczególności: diagnozę psychologiczną, opiniowanie, orzekanie (jeśli przepisy odrębne to przewidują), psychoterapią". W praktyce oznacza to wsparcie psychologiczne osób z problemami zdrowia psychicznego i psychosomatycznymi poprzez poradnictwo, strategie, psychoedukację.

Od 17 września psychologowie będą mogli kierować pacjentów do psychiatry, neurologa oraz na leczenie uzależnień, co do tej pory nie leżało w ich kompetencjach. "Za zniesieniem tego wymogu (skierowania, przyp. red) dla uzyskania porady psychologa przemawia dodatkowo fakt, iż skierowanie nie jest już obecnie wymagane m.in. w celu uzyskania porady psychiatry", uzasadniali zmiany twórcy projektu ustawy.

Bez skierowania można będzie skorzystać też z konsultacji lekarza medycyny sportowej. To specjalista, który może wykonywać m.in. badania ortopedyczne, EKG, pomiary antropometryczne, morfologię, spirometrię oraz wydawać bardziej szczegółowe orzeczenia o dopuszczeniu do rywalizacji sportowej. To ważne z punktu widzenia rodziców dzieci i nastolatków biorących udział w zawodach sportowych. Teraz uzyskanie zaświadczeń wymaganych przez szkoły czy kluby sportowe będzie prostsze, choć takich specjalistów często brakuje w małych miejscowościach.

Z kolei optometrysta jest osobą, która dobiera nam okulary. Nie wykrywa za to chorób oczu i warto o tym pamiętać. - Wizyta u optometrysty nie zastępuje wizyty u okulisty - mówił niedawno w podcaście "Wywiad medyczny" prof. Piotr Woźniak, okulista i mikrochirurg. Jeśli jednak optometrystę, którego odwiedzimy w placówce z kontaktem NFZ, coś zaniepokoi, od 17 września będzie mógł wystawić skierowanie do okulisty.

Kto do poradni bez skierowania?

Ministerstwo Zdrowia przypomina również, że z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania mogą korzystać też pewne grupy pacjentów. To między innymi osoby chorujące na gruźlicę, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci, żołnierze zastępczej służby wojskowej, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego), osoby współuzależnione (w zakresie leczenia współuzależnienia), działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Do tej pory bez skierowania można było korzystać również ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Będą też łączenia ZOZ-ów i szpitali

Jakie inne zmiany wprowadza ustawa reformująca szpitalnictwo? M.in. nową kategorię świadczeń gwarantowanych w postaci świadczeń udzielanych w powiatowych centrach zdrowia. "Będą one obejmowały świadczenia specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych udzielane w trybie całodobowym oraz transport sanitarny" - informuje MZ. Kolejne rozwiązanie zakłada, że związki jednostek samorządu terytorialnego (JST) będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Nowela przewiduje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego.

Reforma zakłada też tworzenie i zatwierdzanie programów naprawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których wystąpiła strata netto.

