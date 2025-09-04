Do tych specjalistów już bez skierowania. Także do psychologa

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę reformującą szpitale

Kluczowe fakty: Powiększa się grono specjalistów, do których możemy się udać bez skierowania od lekarza rodzinnego.

W czym może nam pomóc psycholog, a w czym lekarz medycyny sportowej? Kto w ogóle może udać się do poradni specjalistycznej bez skierowania?

Co jeszcze umożliwia ustawa o reformie szpitalnictwa?

Do tej pory skierowanie nie było potrzebne, by dostać się do psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa i dentysty. - To Ty wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkasz - przypomina Ministerstwo Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl.

Teraz, za sprawą tzw. ustawy reformującej szpitalnictwo, możliwe będzie skorzystanie bez skierowania z wizyt u kolejnych specjalistów. "Katalog świadczeń ambulatoryjnych, które udzielane są bez skierowania, zostaje uzupełniony o porady psychologa oraz lekarza medycyny sportowej i optometrysty. Możliwe będzie także wystawianie skierowania do okulisty przez optometrystę. Natomiast lepsza wycena świadczeń w poradniach specjalistycznych ma sprawić, że diagnostyka i leczenie będzie się częściej odbywać bez konieczności hospitalizacji" - informuje MZ.

W jakim zakresie mogą pomóc ci specjaliści?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (zapisanymi w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów) psycholog zajmuje się "świadczeniem usług psychologicznych, które obejmują w szczególności: diagnozę psychologiczną, opiniowanie, orzekanie (jeśli przepisy odrębne to przewidują), psychoterapią". W praktyce oznacza to wsparcie psychologiczne osób z problemami zdrowia psychicznego i psychosomatycznymi poprzez poradnictwo, strategie, psychoedukację.

Od 17 września psychologowie będą mogli kierować pacjentów do psychiatry, neurologa oraz na leczenie uzależnień, co do tej pory nie leżało w ich kompetencjach. "Za zniesieniem tego wymogu (skierowania, przyp. red) dla uzyskania porady psychologa przemawia dodatkowo fakt, iż skierowanie nie jest już obecnie wymagane m.in. w celu uzyskania porady psychiatry", uzasadniali zmiany twórcy projektu ustawy.

Bez skierowania można będzie skorzystać też z konsultacji lekarza medycyny sportowej. To specjalista, który może wykonywać m.in. badania ortopedyczne, EKG, pomiary antropometryczne, morfologię, spirometrię oraz wydawać bardziej szczegółowe orzeczenia o dopuszczeniu do rywalizacji sportowej. To ważne z punktu widzenia rodziców dzieci i nastolatków biorących udział w zawodach sportowych. Teraz uzyskanie zaświadczeń wymaganych przez szkoły czy kluby sportowe będzie prostsze, choć takich specjalistów często brakuje w małych miejscowościach.

Z kolei optometrysta jest osobą, która dobiera nam okulary. Nie wykrywa za to chorób oczu i warto o tym pamiętać. - Wizyta u optometrysty nie zastępuje wizyty u okulisty - mówił niedawno w podcaście "Wywiad medyczny" prof. Piotr Woźniak, okulista i mikrochirurg. Jeśli jednak optometrystę, którego odwiedzimy w placówce z kontaktem NFZ, coś zaniepokoi, od 17 września będzie mógł wystawić skierowanie do okulisty.

Kto do poradni bez skierowania?

Ministerstwo Zdrowia przypomina również, że z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania mogą korzystać też pewne grupy pacjentów. To między innymi osoby chorujące na gruźlicę, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zakażone wirusem HIV, inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci, żołnierze zastępczej służby wojskowej, osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego), osoby współuzależnione (w zakresie leczenia współuzależnienia), działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Do tej pory bez skierowania można było korzystać również ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Będą też łączenia ZOZ-ów i szpitali

Jakie inne zmiany wprowadza ustawa reformująca szpitalnictwo? M.in. nową kategorię świadczeń gwarantowanych w postaci świadczeń udzielanych w powiatowych centrach zdrowia. "Będą one obejmowały świadczenia specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych udzielane w trybie całodobowym oraz transport sanitarny" - informuje MZ. Kolejne rozwiązanie zakłada, że związki jednostek samorządu terytorialnego (JST) będą mogły tworzyć i prowadzić samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y), a także podmioty lecznicze działające w formie spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Nowela przewiduje możliwość łączenia szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego.

Reforma zakłada też tworzenie i zatwierdzanie programów naprawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których wystąpiła strata netto.