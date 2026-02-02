Logo strona główna
Zdrowie

Diagnostyka onkologiczna wciąż pełna luk. Co wykazał najnowszy raport?

|
konferencja prasowa pt. „Jak wygląda sytuacja w polskiej onkologii z perspektywy pacjentów? Raport otwarcia na 2026 rok” organizowana przez Onkofundację Alivia.
"Oprócz tego, że potrzeba kadry, to potrzeba też zmian systemowych"
Źródło: TVN24
Co trzeci pacjent czekał na diagnozę dłużej niż trzy miesiące, a aż 19 proc. osób zdiagnozowanych w 2025 roku - ponad pół roku - wynika najnowszego raportu Onkofundacji Alivia. A długie oczekiwanie często oznacza wykrycie nowotworu w zaawansowanym stadium. - Diagnostyka to w opinii pacjentów jeden z najsłabszych elementów systemu - podkreślała Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektorka organizacji. Fundacja chce zwiększać świadomość na temat tego, jak ważna jest szybka diagnostyka. Swoim wizerunkiem wspiera ją w tym aktorka Barbara Kurdej-Szatan.

Pacjenci nadal zbyt długo czekają na postawienie diagnozy, a proces diagnostyczny w wielu przypadkach jest niewłaściwie prowadzony - wynika z zaprezentowanego dziś na konferencji prasowej zorganizowanej przez Onkofundację Alivia raportu pt. "Potrzeby i doświadczenia pacjentów onkologicznych. Badanie ankietowe, edycja 2026". Jak podkreślała Joanna Frątczak-Kazana, wicedyrektorka fundacji, problem dotyczy zarówno diagnostyki podstawowej, jak i pogłębionej.

Profilaktyka może uratować życie

Aktorka Barbara Kurdej-Szatan, ambasadorka Onkofundacji Alivia, w rozmowie z tvn24.pl jasno mówiła o znaczeniu regularnych badań i obserwowaniu swojego ciała. Swoim przykładem zachęca innych, by nie odkładali wizyt u lekarza i dbali o zdrowie. Jak podkreślała, wczesna diagnostyka to klucz do skutecznego leczenia.

- Mój dziadek miał pieprzyka przy uchu - okazało się, że to był rak skóry. W trakcie leczenia wycięto mu całe ucho wraz z węzłami chłonnymi. Mimo poważnej operacji żył jeszcze bardzo długo - wspominała.

Po raz pierwszy rak trzustki zniknął bez śladu. Naukowiec dokonał "niemożliwego"
Dowiedz się więcej:

Po raz pierwszy rak trzustki zniknął bez śladu. Naukowiec dokonał "niemożliwego"

Zarówno styl życia, jak i obciążenia genetyczne sprawiają, że jesteśmy narażeni na choroby nowotworowe. Dlatego tak ważne jest, by się regularnie badać. - Wiele osób z małych miejscowości nie wie, gdzie się udać ani jakie kroki podjąć przy diagnostyce i leczeniu, dlatego warto o tym głośno mówić - podkreślała.

- Co roku robię cytologię. Już w liceum i na studiach wiedziałam, jak istotne są regularne badania. Staram się także raz w roku wykonywać USG piersi. Regularnie kontroluję też znamiona - miałam już dwa pieprzyki usunięte, bo budziły wątpliwości. Jeden z nich, na brzuchu, został wycięty chirurgicznie i na szczęście okazał się łagodny. Pomimo blizny cieszę się, że zdecydowałam się na ten zabieg - przynajmniej mam spokój. Drugi pieprzyk, przy uchu, usunięto metodą laserową. Zabieg był bezbolesny, zostawił ledwie widoczną bliznę, a ja czuję się z tym dobrze - mówiła Barbara Kurdej‑Szatan.

Długa droga do diagnozy

Z raportu Onkofundacji Alivia wynika, że co trzeci pacjent onkologiczny czekał na diagnozę ponad trzy miesiące, a niemal 20 proc. - powyżej pół roku. Wiele osób trafia do onkologa dopiero po długim łańcuchu konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów.

- Pacjenci onkologiczni rzadko są diagnozowani bezpośrednio przez onkologa. Najczęściej zaczynają od lekarza POZ lub specjalisty prywatnie, dopiero potem otrzymują skierowanie na kolejne badania - wyjaśniała w rozmowie z tvn24.pl Joanna Frątczak-Kazana.

Według danych z Barometru Watch Health Care (WHC) średni czas oczekiwania do specjalisty wynosi ponad cztery miesiące. Potem dochodzi kolejny etap - oczekiwanie na badania i na ich opis. Jeśli pacjent nie jest objęty szybką ścieżką diagnostyczno-terapeutyczną w ramach karty DILO, terminy są jeszcze dłuższe.

Kiedy lekarz może wystawić kartę DILO?

Kluczowym momentem, który przyspiesza proces diagnostyczny, jest wystawienie karty DILO. To lekarz pierwszego kontaktu decyduje o jej uruchomieniu - wtedy, gdy ma podejrzenie choroby nowotworowej.

- Lekarz POZ może założyć kartę w dowolnym momencie, jeśli widzi, że leczenie standardowe nie przynosi efektów, a objawy wskazują na coś poważniejszego - tłumaczyła wicedyrektorka Onkofundacji Alivia.

W momencie wystawienia karty DILO pacjent staje się formalnie pacjentem ośrodka onkologicznego, który prowadzi całą diagnostykę i odpowiada za dotrzymanie terminów. Sam pacjent może wybrać, do którego ośrodka się zgłosi - zwykle po konsultacji z lekarzem POZ.

Elektroniczna karta DILO dopiero za kilka lat

Na razie karta DILO funkcjonuje w formie papierowej, ale w planach jest cyfrowa wersja - e‑DILO. System ten ma pozwolić na pełne monitorowanie ścieżki pacjenta od momentu wystawienia karty do rozpoczęcia leczenia.

Czy markery nowotworowe wykrywają raka? Lekarze mówią wprost
Dowiedz się więcej:

Czy markery nowotworowe wykrywają raka? Lekarze mówią wprost

- Mimo zapowiedzi, nie podzielam optymizmu co do szybkiego wdrożenia e‑DILO - przyznała Joanna Frątczak-Kazana. - Karta ma być testowana w wybranych ośrodkach, które są przygotowane technicznie do pracy w nowym systemie.

Pierwsze testy mają objąć część placówek w 2026 roku, kolejne ośrodki dołączą rok później. Zakończenie okresu przejściowego planowane jest na 2027 rok, a pełne dane z funkcjonowania systemu e‑DILO poznamy dopiero w 2029 roku.

e‑DILO może skrócić diagnostyczną odyseję pacjentów onkologicznych

Choć cyfrowa karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, tzw. e‑DILO, ma być wprowadzana w najbliższych latach, pełne dane z funkcjonowania systemu będą dostępne dopiero w 2029 roku - i to pod warunkiem, że nie dojdzie do opóźnień. A - jak przypominali eksperci - w przypadku dużych programów zdrowotnych, takich jak Narodowa Strategia Onkologiczna czy Krajowa Sieć Onkologiczna, przesunięcia terminów zdarzają się często.

Nowy system ma potencjał, by skrócić tzw. "odyseję diagnostyczną", czyli długą i często chaotyczną drogę, jaką przechodzą pacjenci zanim usłyszą diagnozę. Zdarzają się sytuacje, gdy chory, np. na raka pęcherza, miesiącami leczony jest antybiotykami z powodu rzekomego zapalenia, potem czeka nawet pięć miesięcy na wizytę u urologa, a następnie kolejne tygodnie na wyniki badań.

- Ten nowotwór jest już w organizmie, tylko jeszcze nie "na papierze" - komentowała ekspertka Onkofundacji Alivia. - Dopiero gdy zostanie wpisany do dokumentacji, system zaczyna działać.

Nie wszystko się zmieni

Elektroniczna karta e‑DILO ma usprawnić obieg informacji, pozwolić na bieżąco monitorować proces diagnostyczny i skrócić czas oczekiwania na badania. Jednak, jak zaznacza Onkofundacja, nie rozwiąże ona problemu w pełni.

Najpierw nie daje objawów, potem gnijesz. "Mamy wszystko, by tak nie było"
Dowiedz się więcej:

Najpierw nie daje objawów, potem gnijesz. "Mamy wszystko, by tak nie było"

- System będzie działał tylko od momentu wystawienia karty. A lekarz POZ ani specjalista wciąż nie ma obowiązku jej wystawić. Może więc diagnozować pacjenta dalej, odwlekając moment, w którym chory trafi do odpowiedniego ośrodka - wskazała Joanna Frątczak‑Kazana.

Fundacja przytacza przypadki, w których pacjenci z oczywistymi objawami nowotworu przez długi czas nie mieli w ogóle założonej karty DILO, a nawet byli odsyłani do innych placówek wbrew wskazaniom medycznym. - Gdyby dane były monitorowane, łatwiej byłoby wychwycić takie zaniedbania i pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiadające za błędne decyzje - dodała Frątczak-Kazana.

Koordynatorzy potrzebują wsparcia

Eksperci podkreślali, że pacjent nie może być obarczany winą za brak specjalistycznej wiedzy. Większość osób nie zna ścieżki diagnostycznej i ufa lekarzom, że to oni wskażą właściwe działania. Tymczasem komunikacja często zawodzi. - Nie może być tak, że pacjent wychodzi z gabinetu bez wiedzy, co dalej robić, mimo że rozwiązanie jest proste i mogłoby pomóc - wyjaśniała Frątczak- Kazana.

W polskich ośrodkach onkologicznych na pierwszej linii kontaktu z pacjentem stoją koordynatorzy. Pomagają odnaleźć się w procesie leczenia, tłumaczą kolejne kroki i pilnują terminów badań. Choć ich rola jest kluczowa dla sprawnego działania systemu, wciąż potrzebują oni większego wsparcia i jasnych zasad funkcjonowania.

Niszczy raka bez skutków ubocznych. To więcej niż zalążek leku
Dowiedz się więcej:

Niszczy raka bez skutków ubocznych. To więcej niż zalążek leku

- Gdy profesor Beata Jagielska, dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii, na początku wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej mówiła, że koordynatorzy będą filarem systemu, wielu pacjentów i ekspertów pokładało w tej funkcji ogromne nadzieje. Rzeczywiście, rola koordynatorów jest nie do przecenienia. To oni pomagają pacjentom przejść przez skomplikowaną ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną, wspierają organizacyjnie i często również psychicznie - mówiła Frątczak-Kazana.

Pacjenci, którzy posiadają kartę DILO, mogą liczyć na kontakt z przypisanym im koordynatorem. Zgodnie z założeniami, ma on pełnić funkcję podwójną - organizacyjną i wspierającą emocjonalnie. Pomaga zrozumieć kolejne etapy leczenia, tłumaczy procedury i wskazuje, co należy zrobić dalej. Dane kontaktowe do osób pełniących tę funkcję powinny być dostępne na stronach internetowych ośrodków onkologicznych. Jeśli nie ma numeru bezpośredniego, warto dzwonić na centralę placówki i poprosić o kontakt.

Problem w tym, że koordynator pojawia się dopiero w momencie wystawienia karty DILO - czyli na etapie, gdy proces diagnostyczny formalnie już się rozpoczął.

W praktyce koordynatorzy często pełnią kilka funkcji naraz - są jednocześnie pielęgniarkami, sekretarkami medycznymi lub pracownikami administracji. - W takich sytuacjach brakuje im czasu i nierzadko odpowiednich kompetencji, by w pełni wykonywać swoje zadania - komentowała Frątczak- Kazana. - Wtedy ta funkcja bywa jedynie formalnością, a nie realnym wsparciem dla pacjenta - dodała.

Badania fundacji pokazują jednak, że tam, gdzie rola koordynatora została dobrze wdrożona, pacjenci wysoko oceniają ich pracę. Ponad 60 procent ankietowanych miało kontakt z koordynatorem i nie odnotowano praktycznie żadnych negatywnych opinii. Wciąż jednak aż 40 procent chorych deklaruje, że nie miało z nim żadnej styczności.

Potrzebne systemowe rozwiązania

Dla uporządkowania pracy tej grupy przygotowano tzw. checklistę koordynatora, która wyznacza najważniejsze obowiązki i etapy postępowania. Jak dotąd odbyły się również podstawowe szkolenia, organizowane przez Narodowy Instytut Onkologii. - Niestety, udział w nich zależał od zgody dyrektora placówki i od tego, czy znalazły się środki na wyjazd - wskazała Frątczak-Kazana.

Od 2026 roku szkoleniami koordynatorów ma zająć się Ministerstwo Zdrowia, ale na razie brakuje informacji na temat modelu finansowania i programu. Eksperci są zgodni, że bez jasnego umocowania prawnego i organizacyjnego funkcja ta będzie niedostatecznie wykorzystana.

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Dowiedz się więcej:

25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę

- Koordynatorzy muszą mieć właściwe miejsce w systemie opieki onkologicznej. To zawód kluczowy dla jakości leczenia i doświadczeń pacjentów - podsumowują przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/pwojc

Źródło: tvn24.pl

