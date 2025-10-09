Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Czy alkohol zniknie ze stacji benzynowych? Wraca temat "ustawy alkoholowej"

Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Marta Golbik o nowelizacji "ustawy alkoholowej"
Resort zdrowia pochylił się nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. - W przyszłym tygodniu zostanie on ponownie przekazany do konsultacji społecznych - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Czy uwzględnione zostaną propozycje Lewicy i Polski 2050?
Kluczowe fakty:
  • Lewica naciska na wprowadzenie propozycji z poselskiego projektu. Chodzi o nocną prohibicję, zakazanie sprzedaży alkoholu na stacjach paliw  i całkowity zakaz promocji.
  • "Nie możemy traktować dorosłych jak dzieci" - mówi Konfederacja. "To nie wolność, to uległość wobec lobby alkoholowego" - ripostuje Lewica. Co na to MZ?
  • Problem jest poważny, o czym świadczą statystyki: blisko 800 tys. Polaków jest uzależnionych od alkoholu, a około 3 mln pije nadmiernie i szkodliwie.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

W środę w Sejmie odbyła się dyskusja wokół informacji w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w 2025 roku, nakierowanych na zmianę przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mają one zmierzać do wyeliminowania z handlu tzw. alkotubek, sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw i wprowadzenia zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych.

OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
pc

Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Zachowawczość jest niepotrzebna"

Inicjatorem debaty był Klub Parlamentarny Lewicy, który pod koniec września złożył projekt ustawy ograniczającej dostęp do alkoholu i przeciwdziałającej jego promocji. Propozycja posłów przewiduje m.in.: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa; zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju w godz. 22-6 rano (z możliwością wydłużenia tego czasu przez gminę na godz. 21-9); wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku przy zakupie; zakaz sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT; uregulowanie sprzedaży internetowej wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości. Swoją propozycję poszerzenia zakazów przygotowali też posłowie Polski 2050.

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku
Dowiedz się więcej:

Wtedy "wszyscy byli pijani". Lekarz: idziemy w tym samym kierunku

Polska

Jednocześnie na dalsze prace legislacyjne czeka przekazany w marcu projekt resortu zdrowia w sprawie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt MZ przewiduje ponadto zakaz promocji piwa, w tym przez upusty, rabaty, pakiety i programy lojalnościowe, gry losowe, nagrody - obecnie zakazana jest reklama i promocja napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. Kary za nielegalną reklamę i promocję napojów alkoholowych miałyby zostać podniesione. Po zmianach minimalna wysokość grzywny wyniesie 20 tys. zł, a maksymalna – 750 tys. zł. Ponadto możliwa byłaby kara ograniczenia wolności. Obecne sankcje to grzywna od 10 tys. do 500 tys. zł.

Rządowy projekt nie przewiduje jednak kilku propozycji, które znalazły się w projektach poselskich - przede wszystkim wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju oraz wycofania napojów alkoholowych ze sprzedaży na stacjach benzynowych. O tym, że o poselskie propozycje warto znowelizować rządową ustawę, rozmawialiśmy podczas debaty "Jak piją Polacy?" w TVN24+.

- Naprawdę mam nadzieję, że my w projekcie rządowym pójdziemy dalej, bo zachowawczość akurat w tym zakresie jest nam kompletnie do niczego niepotrzebna i szkodzi społeczeństwu - mówiła uczestnicząca w programie posłanka Marta Golbik, przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia. - Mieliśmy do czynienia ze zmianą w Ministerstwie Zdrowia. Nie ma już wiceministra Wojciecha Koniecznego, który za to odpowiadał. Takie zmiany zawsze wydłużają te procesy. Natomiast w komisji zdrowia jest na pewno zgoda po stronie koalicyjnej i pewnie też wielu polityków opozycyjnych. Myślę, że będziemy wywierać nacisk, by wprowadzić te zmiany. Od tego jesteśmy politykami, żeby doprowadzać coś do końca. Nie wyobrażam sobie sytuacji, byśmy za dwa lata wspominali, że były takie projekty. Myślę, że to już jest niemożliwe - deklarowała.

Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy
Dowiedz się więcej:

Problem alkoholowy w Polsce. Eksperci: sama profilaktyka nie wystarczy

Polska

"Czas skończyć w przywilejami branży alkoholowej"

- Alkohol w Polsce przyczynia się do ponad 56 tys. zgonów rocznie w Polsce. Masowe nadużywanie alkoholu odbija się nie tylko na zdrowiu publicznym, ale też na poziomie bezpieczeństwa na ulicach i w naszych domach. Mimo tego wciąż słyszymy stwierdzenia, że państwo nie powinno ograniczać nam wolności. A gdzie nasza wolność od przemocy, od pijanych kierowców, od burd na ulicach? To nie jest kwestia wolności, ale uległości wobec alkoholowego lobby. Lewica mówi jasno - czas skończyć w przywilejami branży alkoholowej - powiedziała w Sejmie posłanka Lewicy Joanna Wicha.

- Gdzie jeszcze mamy szukać sojuszników? Mamy odpartyjnione Ministerstwo Zdrowia, tym bardziej zasadne jest pytanie, po której stronie stoi resort? Czy pani minister i pani współpracownicy macie dość odwagi ograniczyć całodobową sprzedaż alkoholu, zakazać tego zabójcy na stacjach benzynowych? - pytała.

Wiceszefowa MZ Katarzyna Kęcka, która odpowiada w resorcie za zdrowie publiczne, przekonywała posłów, że prace nad rządowym projektem są złożone. - Celem jest wypracowanie rozwiązań, które w praktyce będą skuteczne i trwałe, z tego względu prace mają charakter wieloetapowy - powiedziała.

Poinformowała, że konsultacjami projektu było zainteresowanych wiele podmiotów. - Wpłynęła znaczna liczba uwag, w tym o charakterze rozszerzającym zakazy - poinformowała. Zgłoszono m.in. wnioski o zakaz sprzedaży na stacjach paliw i w podmiotach leczniczych oraz handel nim poniżej kwoty należnych podatków.

OGLĄDAJ: "Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
pc

"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Posłanka Wicha dopytywała wiceszefową MZ, kiedy projekt resortu trafi do Sejmu i będzie mogła zająć się nim komisja zdrowia. - Projekt jest przed ponownym skierowaniem do konsultacji publicznych. Prawdopodobnie nastąpi to w przyszłym tygodniu - poinformowała wiceminister Kęcka.

- Pani minister powiedziała, że do projektu zgłoszono wiele uwag. I co z tymi uwagami? Nic. Mam nadzieję, że ten projekt nie skończy jak propozycja Rafała Trzaskowskiego - powiedziała Józefa Szczurek-Żelazko, posłanka PiS, nawiązując do starań prezydenta Warszawy o wprowadzenie nocnej prohibicji w całej stolicy, co się nie powiodło.

To nie jest tylko sprawa kupującego

Witold Tumanowicz z Konfederacji przyznał, że alkoholizm jest poważną chorobą, ale dorośli ludzie wiedzą, co robią i nie można ich traktować "jak dzieci". - Uważacie, że rozwiązaniem tego problemu będą kolejne zakazy. A one uderzają w zwykłych obywateli, a nie w alkoholików, którzy jak będą zdeterminowani, to alkohol zdobędą - stwierdził. - Dorośli mają prawo do decydowania o tym, co i kiedy chcą wypić - dodał.

Ripostowała mu Małgorzata Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej. - Rocznie wydajemy 17 mld zł na wódkę, prawie 23 mld zł na piwo. Poseł Konfederacji powiedział, że to sprawa kupującego. Nie, ponieważ 186 mld zł wydajemy jako społeczeństwo z tytułu różnych zjawisk spowodowanych spożyciem alkoholu - stwierdziła.

Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Dowiedz się więcej:

Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"

Tymczasem wpływy z podatku akcyzowego od napojów alkoholowych wyniosły w ubiegłym roku łącznie nieco ponad 14,2 mld zł (w tym alkohole mocne 9,98 mld zł, piwo 3,66 mld zł oraz wino, napoje fermentowane i pośrednie 586 mln zł). W porównaniu do danych z 2020 roku koszty społeczne związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu wzrosły około dwukrotnie, a przychody z tytułu akcyzy – tylko o około 6 procent (w 2020 roku wyniosły 13,4 mld zł).

Jednocześnie w Polsce jest od 600 do 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu, a około 3 mln pije nadmiernie i szkodliwie. Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol znajduje się na drugim miejscu w Europie wśród najistotniejszych czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Szacuje się, że 2 do 4 proc. wszystkich przypadków nowotworów spowodowanych jest pośrednio lub bezpośrednio przez alkohol. Regularne picie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieAlkoholSejm
Czytaj także:
Reklama na budynku przy ul. Półwiejskiej 47 (2024 r.)
Deweloper pozwał społecznika. Jest decyzja sądu
Poznań
shutterstock_2471477927
Prezes NBP: takie pomysły są przeciwko interesowi Polski
BIZNES
"Teraz to się pan skompromitował". Jak poseł Berkowicz walczy z Ukraińcami
FAŁSZ"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami
KONKRET24
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
WARSZAWA
Muzułmanki w Stambule
Włochy chcą wprowadzić zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych
Świat
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Wuhan Open?
EUROSPORT
Zniszczenia w Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy
Izraelski MSZ "pewny planu Trumpa". Dzisiaj ma być ratyfikowany
Świat
Atak na infrastrukturę cywilną w Charkowie, 7 października 2025 roku
Dla Charkowa "ta zima będzie najtrudniejsza"
Świat
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Spotkanie doradcy prezydenta w Berlinie. Jakie poglądy głosi AfD?
Świat
Elon Musk
Nowe cele Elona Muska
BIZNES
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
WARSZAWA
Deszcz, pochmurno, jesień
Polska pod wpływem cyklonu. Odczujemy to w weekend
METEO
Wisława Szymborska właśnie dowiedziała się o Nagrodzie Nobla. 3 października 1996 roku, Willa Astoria w Zakopanem
Kto dostał Nobla? Sprawdź, co wiesz o najsłynniejszej nagrodzie
Quizy
imageTitle
Świątek wie, że kolejny mecz nie będzie spacerkiem. "Ona nigdy się nie poddaje"
EUROSPORT
Adam Glapiński
Glapiński: to byłoby wysoce niewłaściwe
BIZNES
imageTitle
Niełatwa przeprawa Świątek. Ma ćwierćfinał
EUROSPORT
Iga Świątek w Wuhan Open
Iga Świątek - Belinda Bencic (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Biały Dom
"Otwarty został nowy scenariusz wojny: Karaiby". Spór o zbombardowaną łódź
Świat
Jordanówka Kraków
Jordanówka odzyska dawny blask
Kraków
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
WARSZAWA
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
10-latek nie żyje, trzech nastolatków w szpitalu. Kierowca z zarzutami
Trójmiasto
Miejsce katastrofy samolotu pasażerskiego w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie
Putin przyznał, że Rosja stoi za katastrofą samolotu. Mówi o "odszkodowaniu"
Świat
0810_debata_tosia
Waleczna Tosia wystąpiła w telewizji. To było jej marzenie
Ewa Żebrowska
Wizualizacja inwestycji
Wstrzymana zgoda na budowę kompleksu hotelowego na Helu
Trójmiasto
imageTitle
Słowacka gwiazda wznowiła treningi. Celem igrzyska
EUROSPORT
Kierowca został zatrzymany w Wojcieszycach
Ścigali go czescy i polscy policjanci. 30-latek z zarzutami
Wrocław
IUCN
Które gatunki są najbliżej wyginięcia? Dowiemy się jutro
METEO
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Centra danych na Bliskim Wschodzie. USA zgadzają się na eksport
BIZNES
21 min
pc
Diabeł, sombrero i "zamknięcie rządu". Co w USA próbują ugrać demokraci?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
PARP
Oszustwa na szkodę PARP i NCBiR. Zatrzymane kolejne osoby
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica