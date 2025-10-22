Logo strona główna
Zdrowie

Co z podwyżkami w ochronie zdrowia? "Żyliśmy ponad stan", "bańka pękła"

|
pielegniarka szpital shutterstock_1079071553
Jolanta Sobierańska-Grenda na posiedzeniu Komisji Zdrowia
Przez wiele lat żyliśmy w bańce i mówię to jako jeszcze dwa miesiące temu prezes szpitala powiatowego. Żyliśmy ponad stan - tak o problemie z kosztami generowanymi przez "ustawę podwyżkową" mówiła wczoraj, podczas Forum Rynku Zdrowia, wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. W przyszłym tygodniu resort zdrowia ma przedstawić propozycje zmian w ustawie regulującej płace medyków.
Kluczowe fakty:
  • Resort zdrowia szykuje zmiany w "ustawie podwyżkowej". Wiceminister Katarzyna Kęcka zapowiada korekty zasad ustalania minimalnych płac w ochronie zdrowia - tak, by były bardziej powiązane z kwalifikacjami i zakresem obowiązków.
  • Tymczasem budżet nie wytrzymuje rosnących kosztów. Luka w finansowaniu ochrony zdrowia ma w przyszłym roku sięgnąć 23 mld zł, a tylko w tym roku resort musiał dołożyć 18 mld zł na podwyżki.
  • Rząd rozważa zamrożenie ustawy. Jednym z rozwiązań może być czasowe wstrzymanie corocznych podwyżek, by odciążyć NFZ i budżet.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

Przypomnijmy, na mocy działającej od 2022 roku ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia pracownicy tego sektora otrzymują 1 lipca każdego roku podwyżki. Wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska. Na sfinansowanie corocznych podwyżek zawsze brakuje pieniędzy. Resort zdrowia od dawna nie ukrywa, że systemu ochrony zdrowia nie stać na to i ustawa jest do zmiany, ale wciąż nie ma konsensusu co do tego, jaki kształt ma ona ostatecznie przyjąć.

Zamrożenie pozwoli złapać oddech, ale na jak długo?

- Mamy alternatywy, czyli albo zamrożenie "ustawy podwyżkowej", albo mówimy o przesunięciu jej na styczeń 2027. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że stan finansów jest zatrważająco zły, jeśli chodzi o finansowanie świadczeń zdrowotnych. Mówimy o brakach w finansowaniu i dlatego rozważamy wszelkie możliwości. Doskonale wszyscy wiemy, że dosypywanie pieniędzy nie powoduje wbrew pozorom poprawy - powiedziała Katarzyna Kęcka.

Zatrważająco zły oznacza chociażby to, że już dziś wiadomo, że w przyszłorocznym budżecie ochrony zdrowia zaplanowano za mało nakładów w stosunku do wydatków - o 23 miliardy złotych. Luka w tegorocznym budżecie to 14 miliardów. Aby można było zrealizować tegoroczne podwyżki wynagrodzeń, resort zdrowia musiał dołożyć do systemu blisko 18 miliardów złotych.

Do ochrony zdrowia znów będzie trzeba dokładać? Związkowcy obawiają się o wynagrodzenia
Dowiedz się więcej:

Do ochrony zdrowia znów będzie trzeba dokładać? Związkowcy obawiają się o wynagrodzenia

- Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał udźwignąć rozwiązanie, obojętnie jakie ono będzie. Zamrożenie to rozwiązanie, które pozwoli złapać narodowemu płatnikowi oddech i zmniejszyć konieczność dotacji budżetowej do sfinansowania corocznych podwyżek minimalnego wynagrodzenia. Jest tylko kwestia ustalenia, jak długo to zamrożenie miałoby trwać. Nie uchroni nas to jednak przed rozwiązaniami docelowymi. A to ogromne obciążenie, miliardy złotych rocznie. Dziś, po tych kilku latach już 53 miliardy złotych przeznaczyliśmy na konsumpcję minimalnego wynagrodzenia na tych zasadach. Trzeba się zastanowić, czy dalej idziemy w tę stronę, czy jednak poprawiamy dostępność, rozumianą jako kupno nowych usług czy skracanie kolejek. Dziś udźwignięcie tego powoduje sytuację, w której nie możemy utrzymać aktualnej dostępności, korzystając tylko ze środków pochodzących ze składki zdrowotnej – powiedział prezes NFZ Filip Nowak.

"Wynagrodzenie powinno być adekwatne"

Tymczasem przeciągają się rozmowy na temat tego, w jakim kierunku powinny pójść zmiany w "ustawie podwyżkowej", tak, by z jednej strony medycy zarabiali godnie, a z drugiej - nie zwiększała się przez to tak drastycznie luka w kasie ochrony zdrowia.

- Moją rolą w resorcie jest to, żeby poukładać merytorycznie kompetencje zawodów medycznych - żeby ta "ustawa podwyżkowa", którą będziemy procedować pewnie w zmienionym kształcie, niosła za sobą jasne kryteria przydziału środków. Chcielibyśmy to bardzo racjonalnie poukładać. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji. Należałoby też brać pod uwagę ilość i jakość wykonywanej pracy, możliwość wprowadzenia CAP-u (limitu wysokości wynagrodzeń - red) czy uregulowań kontraktów – powiedziała wiceszefowa resortu zdrowia.

Jak dodała, na przykład w przypadku pielęgniarek, resort zdrowia będzie chciał zastosować korzystniejsze parametry do wyliczania wynagrodzeń dla najmniej zarabiających grup (5. i 6. grupa, czyli te, które ukończyły licea medyczne i studia podstawowe). Szczegóły rządowej propozycji zmian w "ustawie podwyżkowej" mają zostać przedstawione na przyszłotygodniowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Ministra zdrowia i doradca prezydenta są zgodni. "Przyszedł czas na trudne decyzje"
Dowiedz się więcej:

Ministra zdrowia i doradca prezydenta są zgodni. "Przyszedł czas na trudne decyzje"

"Ministerstwo ma tyle pomysłów, że nie powie o żadnym"

- Kiedy ta ustawa wchodziła w życie, daliśmy jako Forum Związków Zawodowych negatywne stanowisko, bo wynagrodzenie nie powinno być oparte na jednym czynniku, jakim jest wykształcenie. Mówiliśmy też o doświadczeniu zawodowym, obciążeniu pracą, środowisku pracy i stresie. Niestety, byliśmy odosobnieni w tej opinii. Ustawa weszła w życie i dla mnie korzyść jest taka, że pracownicy zaczęli zarabiać godnie. Wcześniej pracownicy medyczni mieli dopłacane dodatki wyrównawcze do pensji minimalnej. Podkreślaliśmy jednak, że przy tej ustawie rozwierają się nożyce płacowe - mówiła Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Z rezerwą do zapowiadanych przez kierownictwo resortu zdrowia propozycji podchodzi samorząd lekarski. - Jesteśmy w jedynym kraju, w którym mówi się, że lekarze czy pielęgniarki zarabiają za dużo. Nie ma takich krajów w Europie, bo ludzie świetnie rozumieją, że personel ma zarabiać godnie i ma zarabiać dużo. Czy to oznacza, że przez to ma zbankrutować system? Oczywiście że nie. Tylko że ministerstwo ma tyle pomysłów, że nie powie nam konkretnie o żadnym. Trwa pewne sondowanie opinii publicznej i próba zmiękczenia interesariuszy społecznych. Podobną dyskusję toczyliśmy w marcu, podobną w maju. Cały czas padały niedookreślone pomysły - ocenił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. - Skupmy się na reformie systemu, a to co dzieje się wokół ustawy to szukanie zaślepki - dodał.

- Bańka pękła. I teraz wszystkim nam zależy na tym, żeby osiągnąć konsensus, który będzie w miarę możliwości zadowalał wszystkich po kolei. Nie wszystkim spodobają się pewne rozwiązania i kierunki, ale przez wiele lat żyliśmy w bańce. Żyliśmy ponad stan - skwitowała Katarzyna Kęcka.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ZdrowieResort zdrowiaPielęgniarkiLekarzeWynagrodzeniaWynagrodzenia w ochronie zdrowiaRząd
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
