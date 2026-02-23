Logo strona główna
|

Kończą życie powoli, nie drastycznie. Często trudno stwierdzić, czy to było samobójstwo

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Bywa, że starsze osoby nie dają po sobie poznać, że są w kryzysie
Bywa, że starsze osoby nie dają po sobie poznać, że są w kryzysie
Źródło: Nuttapong punna/Shutterstock
Wiele prób samobójczych wśród seniorów pozostaje nieodnotowanych. To głównie dlatego, że osoby starsze częściej kończą swoje życie powoli, nie drastycznie. Wiele z nich nie mówi bliskim o swoim kryzysie psychicznym. A nawet jeśli wprost mówią, że mogliby już umrzeć albo wycofują się z relacji, to często nie otrzymują odpowiedniej pomocy.Artykuł dostępny w subskrypcji

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Kluczowe fakty:
  • Według oficjalnych danych w 2025 roku w Polsce życie odebrały sobie 943 osoby powyżej 65. roku życia, a 545 osób próbowało to zrobić. Eksperci alarmują jednak, że te statystyki nie oddają realnej skali problemu.
  • Społecznie normalizujemy pewną zrzędliwość starszych osób oraz ich apatię. Wiele zachowań zrzucamy na wiek - mówi Hanna Klawikowska-Kuś, psychogerontolog. Wyjaśnia, jakich słów nie powinniśmy lekceważyć.
  • Seniorzy podejmują decyzję o zakończeniu życia między innymi przez samotność i biedę. Jak wychwycić niepokojące sygnały?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl. Zapraszamy też do słuchania "Wywiadu medycznego" w tvn24.pl.

"Starość się Panu Bogu nie udała", "starość to czekanie na śmierć", "starość nie radość". Tak normalizuje się smutek starszych ludzi. A oni nie powinni tracić chęci do życia, nawet jeśli zostało im go już mniej niż więcej.

545 - tylu polskich seniorów próbowało odebrać sobie życie w 2025 roku, najwięcej w ciągu ostatnich pięciu lat. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji przedstawionych pod koniec stycznia w raporcie "Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020-2025" Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Fundacji "Życie warte jest rozmowy". To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele prób samobójczych w grupie wiekowej 65+ pozostaje nieodnotowanych. To głównie dlatego, że osoby starsze częściej kończą swoje życie powoli, nie drastycznie. W tej sytuacji, zwłaszcza kiedy pacjent ma też choroby przewlekłe, często trudno jest jednoznacznie wskazać samobójstwo jako przyczynę zgonu.

Co mówią statystyki?
Co mówią statystyki?
Źródło: Raport: Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020 - 2025 na podstawie danych Komendy Głównej Policji na dzień 20.01.2026

- W pracy z osobami po 65. roku życia obserwuję, że zachowania samobójcze to dużo, dużo częstszy problem, niż mogłoby się nam wydawać - mówi Hanna Klawikowska-Kuś, psycholog i psychogerontolog.

