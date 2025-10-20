Wrocławianin w gronie finalistów XIX konkursu Chopinowskiego. "Rezultat wielkiej, ciężkiej pracy"

Wrocławianin w gronie finalistów XIX konkursu chopinowskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wrocławianin Piotr Alexewicz znalazł się w gronie 11 finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego. W III etapie wystąpiło 20 pianistów z ośmiu krajów, a nazwiska finalistów ogłoszono w czwartek wieczorem. Wśród nich jedynym reprezentantem Polski - urodzony w 2000 roku we Wrocławiu, Piotr Alexewicz, który w niedzielę zaprezentował się przed publicznością w Filharmonii Narodowej.

Zapytany w trakcie tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, co zmieniło się od jego poprzedniego udziału w konkursie, odpowiedział: - Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę - przyznał Piotr Alexewicz.

"Rezultat wielkiej, ciężkiej pracy"

- Czy jestem zaskoczony? Myślę, że to jest rezultat wielkiej, ciężkiej pracy Piotra, a także również mojego wsparcia, które przez 12 lat niewątpliwie odcisnęło jakiś szczególny znak na jego osobowości. Jest to dla mnie, jako pedagoga chwila bardzo radosna, ale również radosna dla całej naszej wrocławskiej społeczności akademickiej - mówił jeszcze przed finałowym występem pianisty profesor Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Piotr Alexewicz to jego wychowanek.

XIX Konkurs Chopinowski Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

- Komisja ocenia w bardzo specyficzny sposób i uwzględnia też aspekty, których nawet jako studenci nie słyszymy w pełni (...). Repertuar w finale pozwala panu Alexewiczowi naprawdę pokazać swoją indywidualność. Liczę, że da to pozytywny efekt - stwierdził Bartosz Kurdybacha, student Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Za artystę kciuki trzymali też sąsiedzi. Rada wrocławskiego osiedla Borek w czwartek zamieściła w mediach społecznościowych wpis ze zdjęciem banera z napisem "Piotrze! 3maMY kciuki!". "Z radością informujemy, że wrocławianin, ba! borkowianin Piotr Alexewicz bierze udział w III etapie przesłuchań XIX Konkursu Chopinowskiego. Sąsiedzi z al. Akacjowej ściskają mocno za niego kciuki" - czytamy we wpisie.

Z radością informujemy, że wrocławianin, ba! borkowianin Piotr Alexewicz bierze udział w III etapie przesłuchań XIX... Posted by Rada Osiedla Borek on Thursday, October 16, 2025 Rozwiń

- Znam go z muzyki. Kilkanaście lat temu, chodząc po parku zawsze zatrzymywałem się pod domem, gdzie mieszkał pan Alexewicz. Z tego co mówią sąsiedzi, to niezwykle ułożony młody człowiek. Precyzyjny i niezwykle utalentowany - opisywał przed kamerą TVN24 jeden z mieszkańców okolicy, Ryszard Zieliński.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w poniedziałek, 20 października późnym wieczorem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD