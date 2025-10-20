Logo strona główna
Wrocław

Wrocławianin w gronie finalistów XIX konkursu Chopinowskiego. "Rezultat wielkiej, ciężkiej pracy"

Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Wrocławianin w gronie finalistów XIX konkursu chopinowskiego
Źródło: TVN24
W XIX Konkursie Chopinowskim pozostał jeden Polak - Piotr Alexewicz, absolwent i pedagog Akademii Muzycznej we Wrocławiu. - Czy jestem zaskoczony? Myślę, że to jest rezultat wielkiej, ciężkiej pracy Piotra - mówi profesor Piotr Zawadzki z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, który przez ponad dekadę pracował z pianistą. Ogłoszenie wyników odbędzie się w poniedziałek, 20 października późnym wieczorem.

Wrocławianin Piotr Alexewicz znalazł się w gronie 11 finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego. W III etapie wystąpiło 20 pianistów z ośmiu krajów, a nazwiska finalistów ogłoszono w czwartek wieczorem. Wśród nich jedynym reprezentantem Polski - urodzony w 2000 roku we Wrocławiu, Piotr Alexewicz, który w niedzielę zaprezentował się przed publicznością w Filharmonii Narodowej.

Zapytany w trakcie tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, co zmieniło się od jego poprzedniego udziału w konkursie, odpowiedział: - Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę - przyznał Piotr Alexewicz.

"Rezultat wielkiej, ciężkiej pracy"

- Czy jestem zaskoczony? Myślę, że to jest rezultat wielkiej, ciężkiej pracy Piotra, a także również mojego wsparcia, które przez 12 lat niewątpliwie odcisnęło jakiś szczególny znak na jego osobowości. Jest to dla mnie, jako pedagoga chwila bardzo radosna, ale również radosna dla całej naszej wrocławskiej społeczności akademickiej - mówił jeszcze przed finałowym występem pianisty profesor Paweł Zawadzki z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Piotr Alexewicz to jego wychowanek.

XIX Konkurs Chopinowski
XIX Konkurs Chopinowski
Źródło: Fot. Wojciech Grzędziński / NIFC

- Komisja ocenia w bardzo specyficzny sposób i uwzględnia też aspekty, których nawet jako studenci nie słyszymy w pełni (...). Repertuar w finale pozwala panu Alexewiczowi naprawdę pokazać swoją indywidualność. Liczę, że da to pozytywny efekt - stwierdził Bartosz Kurdybacha, student Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Za artystę kciuki trzymali też sąsiedzi. Rada wrocławskiego osiedla Borek w czwartek zamieściła w mediach społecznościowych wpis ze zdjęciem banera z napisem "Piotrze! 3maMY kciuki!". "Z radością informujemy, że wrocławianin, ba! borkowianin Piotr Alexewicz bierze udział w III etapie przesłuchań XIX Konkursu Chopinowskiego. Sąsiedzi z al. Akacjowej ściskają mocno za niego kciuki" - czytamy we wpisie.

- Znam go z muzyki. Kilkanaście lat temu, chodząc po parku zawsze zatrzymywałem się pod domem, gdzie mieszkał pan Alexewicz. Z tego co mówią sąsiedzi, to niezwykle ułożony młody człowiek. Precyzyjny i niezwykle utalentowany - opisywał przed kamerą TVN24 jeden z mieszkańców okolicy, Ryszard Zieliński.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w poniedziałek, 20 października późnym wieczorem.

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Szlęzak / NIFC

WrocławKonkurs ChopinowskiMuzyka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica