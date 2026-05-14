40 pociągów odwołanych, 120 opóźnionych. Utrudnienia do końca dnia

Jak poinformowała w przesłanym komunikacie Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK, o godzinie 4.30 zdiagnozowano usterkę na kolejowym posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Z tego powodu wprowadzono zmiany w komunikacji kolejowej, które dotyczą pociągów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.

Na miejscu awarii pracowały ekipy techniczne oraz pracownicy firmy, która montowała urządzenia. Jak poinformowały przed południem Koleje Dolnośląskie, awaria urządzeń sterowania ruchem na posterunku Wrocław Grabiszyn została usunięta.

Pociągi na całej sieci będą doznawać opóźnień wtórnych.

- Wszystkie urządzenia są już sprawne. Wciąż mogą jednak występować opóźnienia, widoczne nawet do końca dnia. Dziś odwołano 40 pociągów regionalnych, natomiast opóźnionych było 120 pociągów i te opóźnienia sięgały nawet 60 minut - przekazała Pabiańska.

Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na Portalu Pasażera.

