Wrocław Jechał na jednym kole, stracił prawo jazdy Oprac. Michał Malinowski |

Lubin. Motocyklista ukarany za jazdę na jednym kole Źródło zdj. gł.: KPP w Lubinie

Policjanci z Lubina, patrolując nieoznakowanym radiowozem ulice miasta, zauważyli motocyklistę, który rozpędzając się, podniósł przód motocykla i jadąc na jednym kole zmienił pas ruchu.

Zatrzymali 37-latka z Wrocławia. Ukarali go mandatem w wysokości półtora tysiąca złotych, 15 punktami i zabrali mu prawo jazdy.

Nowe przepisy od marca

Od 30 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy zakazujące celowego wprowadzania pojazdu w poślizg oraz celowej utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół.

- Za takie wykroczenia grożą wysokie grzywny oraz utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Nowe przepisy traktują jazdę na jednym kole analogicznie do driftu - jako celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg lub utratę kontroli. Przepis ten obowiązuje na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefach ruchu - przypomina młodszy aspirant Renata Ślęk z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

