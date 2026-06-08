Wrocław Wnuk aresztowany za zabójstwo babci

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragedii doszło w nocy z 4 na 5 czerwca w miejscowości Gilów. 24-letni mężczyzna od pewnego czasu mieszkał u swoich dziadków. Według śledczych między członkami rodziny doszło do kłótni, która zakończyła się atakiem nożem. 64-letnia kobieta - babcia 24-latka - została wielokrotnie dźgnięta w okolice klatki piersiowej i szyi. Zmarła na miejscu.

Wnuk podejrzany o zabójstwo

"Mężczyzna sam powiadomił policję o zabójstwie i został tej samej nocy zatrzymany. Przyznał się do zabójstwa i złożył wyjaśnienia, które obecnie są weryfikowane" - informuje Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-letniego mężczyzny na trzy miesiące. Jest podejrzany o zabójstwo swojej 64-letniej babci.

Sekcja zwłok kobiety ma zostać przeprowadzona w poniedziałek. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie. Za zabójstwo mężczyźnie grozi co najmniej 10 lat więzienia lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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