Do zdarzenia doszło w piątek 26 września późnym wieczorem na obrzeżach wsi Jakubovany, położonej w powiecie Liptowski Mikułasz na Słowacji.
Niedźwiedzica karmiła swoje młode w opuszczonym sadzie śliwkowym, gdy wszedł do niego mężczyzna. Jak podają słowackie media, wracał do domu i chciał sobie skrócić drogę, dlatego postanowił przejść przez kościelny sad. Zwierzę, starające się ochronić swoje młode, rzuciło się na 46-latka, ugryzło go w pachwinę i rękę, podrapało też po twarzy. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.
Władze zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się w godzinach wieczornych i porannych.
Częste owiedziny
Jesienią niedźwiedzie przygotowują się do zimowego snu i gromadzą zapasy tłuszczu. - Sady owocowe to prawdziwy raj dla niedźwiedzi. Zwierzęta te uwielbiają jabłka, gruszki, śliwki, które zawierają dużo cukru - powiedział Alojz Kassak, rzecznik Słowackiej Izby Łowieckiej. Jak zaznaczył, chodzenie późnym wieczorem lub rano po takich terenach jest niebezpieczne.
Jakubovany to mała górska miejscowość położona u podnóża Barańca w Tatrach Zachodnich. Niedźwiedzie regularnie w niej bywają. - Przychodzą do tego sadu śliwkowego i to zawsze w nocy, ale ja nigdy żadnego nie spotkałem - powiedział Miroslav Lakota, mieszkaniec wsi.
Zespół interwencyjny słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) napisał, że "we współpracy z wojskiem stale monitoruje teren". Miejscowe koło łowieckie ma zgodę na odstrzał niedźwiedzia, jednak nie może do niego dojść na terenie zabudowanym.
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?
Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: ENEX, 1.pluska.sk, tvnoviny.sk, spravy.stvr.sk
Źródło zdjęcia głównego: ENEX