Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Słowacja. Niedźwiedzica pogryzła mężczyznę w sadzie

|
2025-10-01-102433_SK-MARKIZA_Vladyslav-Yatskovyi_-0001
Atak niedźwiedzicy. Do zdarzenia doszło na Słowacji
Źródło: ENEX
Na Słowacji niedźwiedzica zaatakowała 46-letniego mężczyznę, gdy ten wszedł do sadu śliwkowego. Stało się to w okolicy, w której zwierzęta te są często widywane, dlatego też władze zaapelowały o ostrożność.

Do zdarzenia doszło w piątek 26 września późnym wieczorem na obrzeżach wsi Jakubovany, położonej w powiecie Liptowski Mikułasz na Słowacji.

Niedźwiedzica karmiła swoje młode w opuszczonym sadzie śliwkowym, gdy wszedł do niego mężczyzna. Jak podają słowackie media, wracał do domu i chciał sobie skrócić drogę, dlatego postanowił przejść przez kościelny sad. Zwierzę, starające się ochronić swoje młode, rzuciło się na 46-latka, ugryzło go w pachwinę i rękę, podrapało też po twarzy. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Władze zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się w godzinach wieczornych i porannych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów

Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów

Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"

Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"

Ciekawostki

Częste owiedziny

Jesienią niedźwiedzie przygotowują się do zimowego snu i gromadzą zapasy tłuszczu. - Sady owocowe to prawdziwy raj dla niedźwiedzi. Zwierzęta te uwielbiają jabłka, gruszki, śliwki, które zawierają dużo cukru - powiedział Alojz Kassak, rzecznik Słowackiej Izby Łowieckiej. Jak zaznaczył, chodzenie późnym wieczorem lub rano po takich terenach jest niebezpieczne.

Jakubovany to mała górska miejscowość położona u podnóża Barańca w Tatrach Zachodnich. Niedźwiedzie regularnie w niej bywają. - Przychodzą do tego sadu śliwkowego i to zawsze w nocy, ale ja nigdy żadnego nie spotkałem - powiedział Miroslav Lakota, mieszkaniec wsi.

Zespół interwencyjny słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) napisał, że "we współpracy z wojskiem stale monitoruje teren". Miejscowe koło łowieckie ma zgodę na odstrzał niedźwiedzia, jednak nie może do niego dojść na terenie zabudowanym.

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos arctos)
Źródło: Shutterstock

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: ENEX, 1.pluska.sk, tvnoviny.sk, spravy.stvr.sk

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaSłowacja
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Silny wiatr
Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał prognozę zagrożeń
Prognoza
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
Świat
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
Świat
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Największe ulewy od 70 lat. "To był bardzo stresujący dzień"
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Najwięcej zabitych od 2013 roku. Ziemia wciąż się trzęsie
Świat
Spalanie paliw kopalnych pogłębia zmiany klimatu
Czy ofiary ekstremalnej pogody chcą walki ze zmianami klimatu? Badanie
Nauka
niedzwiedz
Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów
Świat
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
Polska
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Zbliża się duża zmiana pogody
Prognoza
Powódź na południu Ukrainy
"Sytuacja w Odessie jest tragiczna"
Świat
Południowy biegun Enceladusa z widocznymi "lodowymi gejzerami"
Ten ocean znajduje się ponad miliard kilometrów od nas. Są w nim "budulce życia"
Nauka
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
Ciekawostki
Tierra Amarilla
Zmiany są nieodwracalne. Ludzie żyją nad kraterem. Czy wyrok coś zmieni?
TVN24
Jesień, opady deszczu
Taki będzie pierwszy dzień października
Prognoza
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
Ciekawostki
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
Ciekawostki
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
Świat
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
Świat
Piorun, błyskawica, rozświetlone niebo, Indie
Miasta pozalewane, pioruny zabijały
Świat
shutterstock_2496025683
Drastyczny finał kłótni z sąsiadką. Ucierpiały pawie
Świat
Wczesna jesień, wciąż zielone liście
Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
Prognoza
Bualoi w Wietnamie
"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
Świat
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
Nauka
Pożar w Parku Narodowym Etoszy na zdjęciu satelitarnym
Pożar w Namibii. Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica