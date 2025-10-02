Atak niedźwiedzicy. Do zdarzenia doszło na Słowacji Źródło: ENEX

Do zdarzenia doszło w piątek 26 września późnym wieczorem na obrzeżach wsi Jakubovany, położonej w powiecie Liptowski Mikułasz na Słowacji.

Niedźwiedzica karmiła swoje młode w opuszczonym sadzie śliwkowym, gdy wszedł do niego mężczyzna. Jak podają słowackie media, wracał do domu i chciał sobie skrócić drogę, dlatego postanowił przejść przez kościelny sad. Zwierzę, starające się ochronić swoje młode, rzuciło się na 46-latka, ugryzło go w pachwinę i rękę, podrapało też po twarzy. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Władze zaapelowały do mieszkańców o ograniczenie przemieszczania się w godzinach wieczornych i porannych.

Częste owiedziny

Jesienią niedźwiedzie przygotowują się do zimowego snu i gromadzą zapasy tłuszczu. - Sady owocowe to prawdziwy raj dla niedźwiedzi. Zwierzęta te uwielbiają jabłka, gruszki, śliwki, które zawierają dużo cukru - powiedział Alojz Kassak, rzecznik Słowackiej Izby Łowieckiej. Jak zaznaczył, chodzenie późnym wieczorem lub rano po takich terenach jest niebezpieczne.

Jakubovany to mała górska miejscowość położona u podnóża Barańca w Tatrach Zachodnich. Niedźwiedzie regularnie w niej bywają. - Przychodzą do tego sadu śliwkowego i to zawsze w nocy, ale ja nigdy żadnego nie spotkałem - powiedział Miroslav Lakota, mieszkaniec wsi.

Zespół interwencyjny słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) napisał, że "we współpracy z wojskiem stale monitoruje teren". Miejscowe koło łowieckie ma zgodę na odstrzał niedźwiedzia, jednak nie może do niego dojść na terenie zabudowanym.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.