Świat

Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu

pap_20251003_2LF
Porywy wiatru w Holandii w sobotę
Źródło: Ventusky.com
Burza Amy szaleje na Morzu Północnym, zakłócając codzienność w wielu krajach. Największy port lotniczy Holandii odwołał ponad 150 lotów, a w Skandynawii setki miejscowości zostały pozbawione prądu.

Władze portu lotniczego Schiphol w Amsterdamie, największego w Holandii, poinformowały w komunikacie o odwołaniu w sobotę ponad 150 lotów. Wśród odwołanych połączeń było co najmniej 80 przylotów i ponad 70 odlotów. Ponadto wiele lotów było opóźnionych. Linie KLM, które anulowały najwięcej połączeń, przekazały, że zakłócenia mogą wystąpić także w niedzielę.

Burza Amy w Holandii. Wiatr może łamać gałęzie

Utrudnienia w działaniu lotniska związane są z burzą Amy, która generuje silny wiatr. Królewski Niderlandzki Instytut Meteorologiczny (KNMI) ostrzegł przed porywami sięgającymi po południu nawet 90 kilometrów na godzinę na wybrzeżu i do 75 km/h w głębi kraju. Wieczorem silny wiatr spodziewany jest tylko na wybrzeżu.

W związku z silnymi porywami KNMI wydał żółty alert pogodowy na terenie całego kraju. Instytut dodał, że wiatr może utrudniać aktywność na świeżym powietrzu i ostrzegł przed ryzykiem wypadków spowodowanych połamanymi gałęziami drzew. Ponadto władze zaapelowały do kierowców, aby unikali jazdy z przyczepami.

Amy przyniosła nie tylko silny wiatr, ale także intensywne opady. Ulewy doprowadziły do odwołania wielu imprez plenerowych na terenie całego kraju. W związku z niekorzystną pogodą na Morzu Wattowym, akwenie między kontynentem a Wyspami Fryzyjskimi, ograniczono liczbę połączeń promowych.

KNMI poinformował, że warunki mają poprawić się w niedzielę rano, kiedy burza osłabnie. W nadmorskich rejonach wciąż możliwe będą jednak porywy wiatru do 80 km/h.

Setki miejscowości bez prądu

Amy szaleje także w Norwegii. W sobotę rano najpoważniejsza sytuacja panowała w regionach Telemark i Vestfold na południu. Porywisty wiatr, przekraczający w porywach prędkość 150 km/h, był przyczyną kilkunastu wypadków drogowych. Powalone przez wichurę drzewa zerwały linie energetyczne, odcinając od prądu setki miejscowości. Obrona cywilna nie odnotowała ofiar śmiertelnych ani rannych.

W nocy z piątku na sobotę z powodu silnego wiatru zamknięto lotniska w Stavanger, Haugesund i Bergen. W sobotę ruch został przywrócony. Platformom wiertniczym na Morzu Norweskim i Północnym zagrażały fale sięgające 10 metrów wysokości. Burzy towarzyszył ulewny deszcz - w niektórych miejscach w nocy zanotowano prawie 80 litrów na metr kwadratowy.

"Przebywanie na zewnątrz jest niebezpieczne. Spodziewane są wyjątkowo rozległe uszkodzenia budynków, infrastruktury, sieci energetycznych i szkody w lasach" - przekazały w sobotę przed południem Norweski Instytut Meteorologiczny (NMI). Alerty dotyczą obszaru od granicy ze Szwecją na południu po archipelag Lofotów na północy.

Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Źródło: NTB

Wstrzymane promy do Gdańska i Świnoujścia

Amy dotarła również do Danii i południowo-zachodniej Szwecji, gdzie wywołała głównie zakłócenia w transporcie. Na Półwyspie Jutlandzkim na kilku odcinkach wstrzymano ruch pociągów regionalnych, podobnie jak w szwedzkim regionie Skania. Z powodu silnego wiatru nie kursowały promy na wyspę Gotlandia, a także między Ystad a Świnoujściem oraz między Nynaeshamn pod Sztokholmem a Gdańskiem. Na lotnisku Kastrup w Kopenhadze zamknięto jeden pas startowy.

W duńskim Skagen, cyplu na północy Półwyspu Jutlandzkiego, odwołano zaplanowane na sobotę maraton i półmaraton. Zarówno w Danii, jak i w Szwecji służby informują o licznych powalonych drzewach, zerwanych dachach i zniszczonych elewacjach. Pod Goeteborgiem przerwy w dostawie prądu dotknęły ok. 10 tys. osób.

Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba

Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba

Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia dla części Polski

Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia dla części Polski

Polska

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, KNMI

Źródło zdjęcia głównego: NTB

burzeHolandiaNorwegiaDaniaSzwecja
