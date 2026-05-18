Pijany kierowca "zawisł" na remontowanym poboczu w Ustce
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Informację o nocnym zdarzeniu otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Do kolizji doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek przy ulicy Legionów w Ustce.
Jak wyjaśnił mł. asp. Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, ze zgłoszenia wynikało, że kierujący miał uszkodzić tymczasowe ogrodzenie, a następnie zawisnąć swoim samochodem na remontowanym poboczu drogi.
Skierowani na miejsce policjanci przebadali kierowcę alkomatem. Badanie wykazało, że 45-letni kierowca Renault miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.
Pojazd został odholowany na parking strzeżony, a mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat więzienia.
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24