Paraliż komunikacji w Trójmieście. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie

Od piątkowego poranka kierowcy i pasażerowie w Trójmieście mierzą się z poważnymi utrudnieniami na drogach i torach. Intensywne opady śniegu połączone z temperaturą oscylującą w okolicach zera doprowadziły do oblodzenia nawierzchni, co znacząco utrudnia poruszanie się komunikacji miejskiej.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują w powiatach: gdańskim, Gdańsk, kartuskim, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim.

Najtrudniejsza sytuacja w Gdańsku wystąpiła na ulicy Spacerowej oraz Sobieskiego. Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, choć na wymienionych ulicach udało się przywrócić ruch, wciąż występują znaczne opóźnienia na liniach: 115, 168, 169, 171, 179, 199, 283.

Na filmie, który opublikował portal Trójmiasto.pl, widać, jak grupa pasażerów pomaga pchać autobus, który nie może przejechać przez ulicę Słowackiego.

ZTM poinformował również, że z powodu oblodzenia ulic Nowych Medyków i Cygańska Góra wprowadzono awaryjne zmiany tras autobusów linii 115, 183 i 184. Pojazdy jadące w kierunku Jaworzniaków, Olszynki Szkoła oraz Niedźwiednika zostały skierowane objazdem ulicami Sobieskiego, Schuberta, Beethovena i Powstańców Warszawskich, a następnie wracają na stałe trasy.

Autobusy linii 115 w stronę Wrzeszcza kursują natomiast przez Beethovena, Schuberta i Sobieskiego, a linia 184 w kierunku Placu Solidarności została skierowana przez Powstańców Warszawskich, Nowe Ogrody i Hucisko. W związku ze zmianami nie są obsługiwane przystanki Pomorskie Szkoły Rzemiosł 03 i 04 oraz Cygańska Góra 03 i 04.

Utrudnienia i zmiany tras autobusów w Gdyni

Podobne problemy odnotowano również w Gdyni. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, podał, że ze względu na zablokowanie przejazdu przez samochody ciężarowe od około godz. 7.50 autobusy linii 133 kursują skróconą trasą do i z Gdynia Dworzec Główny PKP, bez obsługi ulicy Polskiej i Dworca Morskiego.

Od godz. 8.45 nie są obsługiwane przystanki w rejonie Terminal Kontenerowy w Gdyni, Elektrociepłowni oraz ulicy Gołębiej (linie 105, 150 i 197) w kierunku Obłuża. W stronę przeciwną przystanki działają normalnie.

Od około godz. 10.40 autobusy linii 190 w obu kierunkach kursują podstawowym wariantem trasy, bez zjazdu na ulicę Polną. Natomiast linia 102 od godz. 7.00 kursuje zmienioną trasą do odwołania.

Przejazdy na lotnisko odwołane

Utrudnienia dotknęły także transport szynowy. Na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oblodzenie sieci trakcyjnej doprowadziło do odwołania elektrycznych pociągów jadących w kierunku przystanku Gdańsk Port Lotniczy.

- Wszystkie pozostałe pociągi POLREGIO (spalinowe i hybrydowe) kursują po linii PKM zgodnie z rozkładem jazdy, ale ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe mogą występować niewielkie opóźnienia - poinformował przewoźnik.

