Kapitan kontenerowca pod wpływem alkoholu. Interweniowała Straż Graniczna

Gdańsk Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny Kapitanatu Portu w Gdańsku drogą radiową wywołał Straż Graniczną i przekazał informację o tym, że pojawiły się wątpliwości co do trzeźwości kapitana kontenerowca bandery liberyjskiej, który w środę rano miał wypłynąć z portu do Bremerhaven.

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Gdańsku udali się na pokład i przebadali kapitana.

Kontenerowiec (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Obywatel Ukrainy wydmuchał 2,29 promila alkoholu. "Kolejne badanie trzeźwości mężczyzny zostało wykonane w Komisariacie Policji w Gdańsku. Urządzenie wykazało wówczas 2,5 promila" - przekazał Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Statek wypłynął do Niemiec dopiero wieczorem, gdy wymieniono kapitana.