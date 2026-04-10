Wjechał prosto pod tramwaj

Auto wjechało pod tramwaj
Do zdarzenia doszło w Szczecinie
Kierowca Nissana zderzył się z tramwajem w Szczecinie. Ruch czasowo został wstrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Do kolizji samochodu osobowego z tramwajem doszło około godziny 7 na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Czorsztyńskiej na osiedlu Pogodno w Szczecinie.

Według wstępnych informacji kierowca auta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj linii 5. Samochód został poważnie uszkodzony i zablokował torowisko. Na miejsce wezwano służby.

- Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a ruch został szybko wznowiony - poinformował Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Poznań

Okoliczności zderzenia auta z tramwajem wyjaśnia policja.

- Funkcjonariusze prowadzą postępowanie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak doszło do tego zdarzenia - informuje Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Za spowodowanie kolizji grozi mandat do 1500 złotych i sześć punktów karnych.

