Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Podczas spaceru z dzieckiem piła alkohol. Jest akt oskarżenia

Zarząd i rada nadzorcza firmy deweloperskiej z Warszawy oskarżeni o oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Do szczecińskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko kobiecie, która została oskarżona o narażenie trzymiesięcznego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Kobieta w trakcie spaceru z dzieckiem miała pić alkohol.

Prokuratura Rejonowa Szczecin – Niebuszewo ustaliła, że do zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło 12 stycznia 2025 roku w Szczecinie. Według śledczych kobieta spożywała alkohol podczas spaceru z dzieckiem.

"35-latka znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego w wymiarze 1,12 mg/l w wydychanym powietrzu. W rezultacie miała zaburzenia równowagi, prowadziła dziecięcy wózek w sposób niepewny i nie była w stanie nakarmić syna" - czytamy w komunikacie.

Kobieta przyznała się do winy i grozi jej teraz do pięciu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odebrali dzieci pijanej matce. Maluchy trafiły do policjanta do domu

Odebrali dzieci pijanej matce. Maluchy trafiły do policjanta do domu

Wrocław
Była pod wpływem narkotyków i odwiozła dziecko do szkoły

Była pod wpływem narkotyków i odwiozła dziecko do szkoły

Trójmiasto
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Matylda Rozpędek

Źródło: tvn24.pl, gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SzczecinAlkoholdziecko
Czytaj także:
Myśliwi z zarzutami za zabicie chronionych łabędzi
Zastrzelili cztery łabędzie. Myśleli, że to gęsi. Koledzy ich ostrzegali
Opole
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Doszło do zamknięcia lotniska w Kopengadze
Paraliż lotniska. Premierka Danii: to atak na naszą infrastrukturę krytyczną
Świat
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
"Gigantyczny projekt". Potentat wykłada 100 miliardów dolarów
BIZNES
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Chciał okraść seniorkę, nie wiedział, że w mieszkaniu jest kamera. Wpadł w Zakopanem
Poznań
Maciej Klisz
"Wtedy będę musiał przerwać program". Gość TVN24 uchylił rąbka tajemnicy
Polska
Do wypadku doszło w Wojnowie
Czternastolatek wpadł do wody podczas łowienia ryb. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu. Sąd nadwyczajnie złagodził karę. Apelację złożyły obie strony
Olsztyn
Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin"
"Chopin, Chopin!" subiektywnie. Dlaczego polska superprodukcja mnie nie porwała
Justyna Kobus
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu
BIZNES
imageTitle
Uśmiech i kciuk w górę. Bułka z wiadomością ze szpitala
EUROSPORT
Nocna prohibicja, alkohol
Co Polacy sądzą o nocnej prohibicji? Wymowne wyniki sondażu
Polska
Pociąg, Pendolino, PKP Intercity
Pasażerowie już szykowali się do wejścia, ale pendolino przejechało stację bez zatrzymania
Olsztyn
Sąd Najwyższy Brazylii skazał Jaira Bolsonaro na wieloletnie więzienie
USA skorzystały z ustawy Magnitskiego. Nowe restrykcje
Świat
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
WARSZAWA
Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Toruniu
Milionowe dotacje od ministra kultury na muzeum ojca Rydzyka. NIK zawiadamia prokuraturę
Kujawsko-Pomorskie
RPP pozostawiła stopy procenatowe bez zmian
Co dalej ze stopami procentowymi? Członek RPP wskazuje na możliwy termin obniżki
BIZNES
Zniszczenia na Filipinach
Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie
METEO
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
USA chcą ukarać Międzynarodowy Trybunał Karny. "Stanowi zagrożenie"
Świat
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
WARSZAWA
Co nagrały kamery krakowskich wodociągów?
"Zagubieni turyści" w stacji uzdatniania wody w Krakowie. Mamy nagrania
Bartosz Żurawicz
Donald Tusk
"Polska jest gotowa do zdecydowanej reakcji". Tusk apeluje
Polska
Izera_4
Co po Izerze? "To jest moment decyzyjny dla polskiego państwa"
BIZNES
Maia Sandu
Prezydentka Mołdawii ostrzega o działaniach Rosji. "Wydają na to miliony"
Świat
Donald Trump
Trump o autyzmie. "Amisze się nie szczepią i nie mają problemu"
Zuzanna Kuffel
imageTitle
"Stało się coś dziwnego". Oburzenie wynikami Złotej Piłki
EUROSPORT
Przemysław Rosati
Spór o Trybunał Stanu. "Zamierzamy skruszyć mur i go skruszymy"
Polska
Maria Żodzik
Srebrna Maria Żodzik obiecuje jeszcze więcej radości dla Polski
EUROSPORT
imageTitle
Emocjonalne wystąpienie triumfatora Złotej Piłki
EUROSPORT
imageTitle
"Krwawa egzekucja". Piłkarz zamordowany we własnym domu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica