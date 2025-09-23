Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Prokuratura Rejonowa Szczecin – Niebuszewo ustaliła, że do zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło 12 stycznia 2025 roku w Szczecinie. Według śledczych kobieta spożywała alkohol podczas spaceru z dzieckiem.

"35-latka znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego w wymiarze 1,12 mg/l w wydychanym powietrzu. W rezultacie miała zaburzenia równowagi, prowadziła dziecięcy wózek w sposób niepewny i nie była w stanie nakarmić syna" - czytamy w komunikacie.

Kobieta przyznała się do winy i grozi jej teraz do pięciu lat więzienia.