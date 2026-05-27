Czarny dym. Palił się jacht. Nagranie
Do zdarzenia doszło w środę około godziny 4.20 przy nabrzeżu na Odrze w pobliżu trasy Zamkowej w Szczecinie. Czujnym okiem i refleksem wykazał się operator drona TVN24 Wojciech Wysocki, który nagrał płonący jacht.
Jedna osoba ranna
- Na miejsce pojechały dwa zastępy, to jest ośmiu strażaków. Paliła się jednostka żaglowa o około 8 metrów długości. Jak przyjechaliśmy na miejsce, to była objęta płomieniami. Udało nam się ugasić pożar. W wodzie była jedna osoba, która na brzeg została wyciągnięta przez ratowników WOPR i została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, miała poparzenia - przekazał w rozmowie z tvn24.pl, st. kpt. Franciszek Goliński z KMP PSP w Szczecinie.
Strażacy po zdarzeniu rozstawili na Odrze specjalne zapory przeciwolejowe, żeby nie doszło do wycieków substancji do rzeki. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.