Nietrzeźwy kierowca autobusu. Zatrzymali go policjanci
Koszalińscy funkcjonariusze kontrolowali stan trzeźwości kierowców. Podczas jednej z kontroli sprawdzili 40-letniego kierowcę autobusu marki Setra. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,11 mg/l alkoholu. Kolejne badanie potwierdziło ten wynik.
W chwili kontroli autobus nie przewoził pasażerów. Policjanci natychmiast uniemożliwili 40-latkowi dalszą jazdę. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
- Przepisy przewidują za takie zachowanie karę aresztu albo grzywnę w wysokości nie niższej niż 2500 złotych. W przypadku tego wykroczenia sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów - podała mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Źródło: tvn24.pl