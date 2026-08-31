Szczecin Nietrzeźwy kierowca autobusu. Zatrzymali go policjanci Oprac. Michał Malinowski |

Jak widzi pijany kierowca? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: KMP w Koszalinie

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Koszalińscy funkcjonariusze kontrolowali stan trzeźwości kierowców. Podczas jednej z kontroli sprawdzili 40-letniego kierowcę autobusu marki Setra. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,11 mg/l alkoholu. Kolejne badanie potwierdziło ten wynik.

Kierowca autobusu był pod wpływem alkoholu Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

W chwili kontroli autobus nie przewoził pasażerów. Policjanci natychmiast uniemożliwili 40-latkowi dalszą jazdę. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

- Przepisy przewidują za takie zachowanie karę aresztu albo grzywnę w wysokości nie niższej niż 2500 złotych. W przypadku tego wykroczenia sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów - podała mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.