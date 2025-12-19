Logo strona główna
Świat

Wyrwał broń z rąk zamachowca, dostał w podziękowaniu dwa i pół miliona dolarów

Rozbrojenie napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Świadek strzelaniny w Sydney samodzielnie rozbroił napastnika
Źródło: X / AmitKum52935503
Ahmed al-Ahmed, który w niedzielę w trakcie ataku terrorystycznego na plaży Bondi w Sydney wyrwał broń z rąk zamachowca, otrzymał czek na 2,5 mln dolarów australijskich. - Ja na to zasłużyłem? - pytał z niedowierzaniem mężczyzna, gdy organizator zbiórki odwiedził go w szpitalu.

Pochodzący z Syrii sklepikarz w trakcie antysemickiego zamachu terrorystycznego na plaży Bondi samodzielnie rozbroił jednego z napastników. Teraz Ahmed al-Ahmed, okrzyknięty bohaterem, dostał czek na ponad 2,5 mln dolarów australijskich (ponad 1,5 mln USD) - przekazał w piątek portal australijskiego publicznego nadawcy SBS.

Rozbrojenie napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Rozbrojenie napastnika przy plaży Bondi w Sydney
Źródło: X / AmitKum52935503

Przebywający nadal w szpitalu al-Ahmed, muzułmanin, który wyemigrował do Australii przed niespełna 20 laty, zareagował na czek niedowierzaniem. - Ja na to zasłużyłem? - zapytał. - Na każdziuteńkiego centa - odpowiedział organizator zbiórki. Pieniądze dla al-Ahmeda zostały zebrane poprzez portal GoFundMe.

Zachery Dereniowski, który wręczył czek Ahmedowi al-Ahmedowi, zapytał, czy chciałby przekazać jakąś informację donatorom. - Stójcie ramię przy ramieniu, cała ludzkość. Zapomnijcie o wszystkim złym, co było w przeszłości. I ratujcie ludzkie życie - powiedział.

Już pierwszego dnia zbiórki na konto portalu wpłynęło ponad 1,3 mln dolarów, przy czym najwyższą wpłatę wynoszącą 99 tys. wniósł żydowski milioner, Bill Ackman. Wcześniej do al-Ahmeda napłynęły wyrazy wdzięczności i podziwu od zwykłych ludzi, organizacji i polityków. Premier Australii Anthony Albanese nazwał go "najlepszym Australijczykiem".

Premier Australii wita się z Ahmedem al-Ahmed
Premier Australii wita się z Ahmedem al-Ahmed
Źródło: Reuters

Izraelski "Jerusalem Post" wezwał do uhonorowania al-Ahmeda tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. "W każdej religii są tacy, którzy szerzą światło, i tacy, którzy szerzą ciemność i nienawiść. Morderca na plaży Bondi wybrał ciemność. Ahmed wybrał światło. (...) Widział, jak polowano na Żydów i zareagował" - napisał komentator dziennika.

Al-Ahmed należał do tych mieszkańców Sydney, którzy w sytuacji śmiertelnego zagrożenia chronili wokół siebie innych - zauważył SBS. Para żydowskich emerytów rzuciła się na jednego z zamachowców na samym początku ataku. Byli pierwszymi, którzy zginęli. Przechodzień Amandeep Singh-Bola pomógł policji obezwładnić jednego z napastników. W wywiadzie dla SBS wyznał, że dla niego pocieszający był fakt, jak bardzo ludzie różnych kultur pomagali sobie nawzajem po ataku, i wezwał współobywateli, aby w nadchodzących tygodniach pamiętali, że "nie można zwalczać nienawiści nienawiścią".

Ofiary ataku na plaży Bondi
Ofiary ataku na plaży Bondi
Źródło: EPA/MICK TSIKAS

Zamach na plaży Bondi

W niedzielę dwaj mężczyźni, ojciec i syn, ostrzelali osoby obchodzące na plaży Bondi w Sydney żydowskie święto Chanuka. Zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W samochodzie sprawców znaleziono flagę dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie. W serwisach społecznościowych odkryto nagrania wskazujące na powiązania napastników z islamistycznym kaznodzieją.

"Byliśmy naprawdę przerażeni. Nie wiedzieliśmy, skąd nadlatują kule"
Autorka/Autor: az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X / AmitKum52935503

