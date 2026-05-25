Świat

Zakłócenia GPS nad Bałtykiem. Samolot ministra stracił łączność

John Healey w Estonii
Zakłócenia GPS nad Bałtykiem
Samolot brytyjskiego ministra obrony doświadczył zagłuszania sygnału GPS - przekazał "The Times". W trakcie przelotu w pobliżu granicy z Rosją piloci byli zmuszeni do korzystania z alternatywnych metod lokalizacji, po tym, jak maszyna straciła łączność satelitarną - opisali dziennikarze.

W czwartek, podczas powrotu z Estonii, gdzie szef brytyjskiego resortu obrony John Healey spotkał się z brytyjskimi żołnierzami, "sygnał satelitarny jego rządowego samolotu został zakłócony" - przekazał dziennikarz "The Times", który leciał z ministrem.

Telefony i komputery utraciły dostęp do internetu, a piloci musieli skorzystać z alternatywnych metod, aby określić lokalizację samolotu (Falcona 900LX) podczas trzygodzinnego lotu - wyaśnił reporter "Timesa". Zdaniem gazety za incydentem stoi Rosja.

Zakłócenia GPS nad Bałtykiem. Kolejny taki incydent

W 2024 roku samolot, którym leciał ówczesny konserwatywny minister obrony Grant Shapps, również doświadczył zagłuszenia sygnału GPS podczas lotu w pobliżu Kaliningradu. Gazeta powołuje się też na opinię Downing Street, według której tego typu zagłuszanie nie jest niczym niezwykłym w pobliżu rosyjskiej enklawy.

Zakłócenia GPS są też odczuwalne w Polsce.

Rosjanie zakłócają GPS. Z tajnej bazy niedaleko Polski
Rosjanie zakłócają GPS. Z tajnej bazy niedaleko Polski

Według tajnych rosyjskich dokumentów, które otrzymał estoński serwis informacyjny Delfi w sierpniu ubiegłego roku, zakłócenia GPS nad krajami bałtyckimi i obszarem Zatoki Fińskiej pochodzą z tajnego rosyjskiego kompleksu wojskowego w obwodzie królewieckim.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
samolotyRządowe samolotyWielka BrytaniaRosja
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
