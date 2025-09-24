Logo strona główna
Świat

Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski

Wołodymyr Zełenski
"Tylko niedawno 19 prostych rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną"
Źródło: Reuters
Nawet bycie częścią NATO nie oznacza automatycznie, że jest się bezpiecznym, o czym świadczy wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów - powiedział w ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wołodmyr Zełenski przemawiał na 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Poruszył przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Jego zdaniem instytucje międzynarodowe są słabe, a bezpieczeństwo kraju zależy od posiadanej broni

- XXI wiek jest zupełnie inny niż to, co mieliśmy w przeszłości. Jeśli kraj pragnie spokoju, nadal musi pracować nad swoją bronią. Jest to chore, ale taka jest rzeczywistość. Nie prawo międzynarodowe. Nie korporacje. Broń decyduje o tym, kto przetrwa - ocenił Zełenski. - Wiecie doskonałe, że prawo międzynarodowe nie działa w pełni, dopóki nie ma się potężnych przyjaciół, którzy są gotowi naprawdę go bronić. I nawet to nie działa bez broni - dodał.

W ocenie Zełenskiego nawet bycie częścią NATO nie oznacza automatycznie, że jest się bezpiecznym. - Tylko niedawno 19 prostych rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną i raptem cztery zostały zestrzelone. Na szczęście nie były to Szahedy, czy co innego. W przeciwnym razie rezultaty byłyby koszmarne. Estonia musiała zwoływać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa po raz pierwszy w swojej historii, bo rosyjskie myśliwce celowo naruszyły przestrzeń powietrzną - wymieniał.

Polska
Donald Trump
Trump "ma już tego wszystkiego dość"?
F-35 RAF
Estonia "otwiera drzwi" dla brytyjskich F-35A. Mogą przenosić broń atomową

Ewolucja wojny w kierunku użycia dronów

W swoim przemówieniu Zełenski podkreślił rolę broni, a zwłaszcza dronów. - Kartele w Ameryce Łacińskiej są potężniejsze niż niektóre rządy. To wszystko dotyczy upadku prawa międzynarodowego i słabości instytucji. Zatem mówimy tutaj o większej roli broni. Broni, która decyduje, kto przeżyje - przekonywał.

W tym kontekście prezydent przypomniał próbę zamachu na Donalda Trumpa, a także niedawne zabójstwa w USA - Charliego Kirka i Ukrainki Iryny Zarutskiej.

- Ludzie już przywykli do tego, ale broń ewoluuje. Ewoluuje szybciej niż nasza zdolność do samoobrony. Teraz są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wiedzą, jak profesjonalnie zabijać przy pomocy dronów. Zatrzymanie takiego ataku jest trudniejsze niż zatrzymanie jakiejkolwiek broni, noża czy bomby - zaznaczył Zełenski.

Prezydent zwrócił uwagę na szybki rozwój technologiczny, który sprawia, że drony mają coraz większy zasięg. - Technologia wojenna nie ma już względu na geografię. Teraz zaczyna tę geografię przekształcać. Niedawno lotniska w Europie musiały być zamknięte z powodu dronów. Władze nie były w stanie nawet powiedzieć, jakiego rodzaju drony to były. Kto je wysłał, ani skąd - powiedział.

Potrzebujemy globalnych zasad" dotyczących AI w dronach
Źródło: Reuters

"Europa nie może pozwolić sobie na utratę Mołdawii"

Prezydent Ukrainy poruszył kwestię Mołdawii, w której 28 września odbędą się wybory parlamentarne, a siły proeuropejskie i prorosyjskie w sondażach idą łeb w łeb.

- Mołdawia broni się znowu przed rosyjską interferencją. Pomagamy Mołdawii. Rosja próbuje zrobić z Mołdawią to, co Iran niegdyś zrobił z Libanem. A globalna reakcja znowu jest niewystarczająca. Już straciliśmy Gruzję. Prawa człowieka i praworządność tego systemu wyłącznie tam upadają. Gruzja zaczyna zależeć od Rosji - mówił szef państwa ukraińskiego.

Zełenski podkreślił, że Europa nie może pozwolić sobie na utratę Mołdawii. - Dla Europy wspieranie stabilności Mołdawii nie jest kosztowne. Natomiast porażka w tym będzie o wiele bardziej kosztowna. Dlatego Unia musi pomagać Mołdawii tu i teraz. Poprzez finanse, wsparcie energetyczne. Nie tylko słowa, czy też gesty polityczne - zaznaczył.

- Świat porusza się zbyt wolno, aby się bronić - ocenił Zełenski. - Jest to wyłącznie kwestia czasu, niedługiego, zanim drony będą walczyć z dronami. Wyłączać krytyczną infrastrukturę i atakować ludzi same, w pełni autonomicznie, bez zaangażowania człowieka, z wyjątkiem nielicznych, którzy kontrolują systemy sztucznej inteligencji - mówił.

Jak stwierdził Zełenski, "przechodzimy teraz przez najbardziej destrukcyjny okres w wyścigu zbrojeń w historii". - Ponieważ tym razem włącza on w siebie sztuczną inteligencję. Jeśli nie ma realnej gwarancji bezpieczeństwa, poza przyjaciółmi i bronią, jeżeli świat nie jest w stanie reagować nawet na stare zagrożenia. Jeżeli nie ma silnych platform dla międzynarodowego bezpieczeństwa, to czy będzie jakiekolwiek miejsce na ziemi, które nadal będzie bezpieczne dla ludzi? - pytał.

- Potrzebujemy globalnych zasad tu i teraz. W zakresie tego, jak sztuczną inteligencję można wykorzystywać w broni. I to jest tak samo pilne jak zapobieganie rozprzestrzenieniu broni jądrowej. Musimy przywrócić współpracę międzynarodową, realną, działającą, współpracę dla pokoju i bezpieczeństwa. Za parę lat może być już za późno - zaznaczył.

Na poparcie swoich tez prezydent podał przykłady operacji Spiderweb (Pajęczyna - red.) oraz użycia pocisków manewrujących w zwalczaniu rosyjskiej floty na Morzu Czarnym.

"Pokój zależy od nas wszystkich"
Źródło: Reuters

Zełenski: mówcie głośno, potępiajcie wojnę, brońcie życia

Na końcu przemówienia Zełenski podkreślił, że "powstrzymanie Rosji teraz będzie tańsze niż zastanawianie się, kto będzie pierwszym, który zbuduje najprostszego drona przenoszącego głowicę jądrową, więc musimy wykorzystać wszystko, co mamy razem, aby zmusić agresora do zaprzestania wojny". - Dopiero wtedy będziemy mieli realną szansę na to, że ten wyścig zbrojeń nie zakończy się katastrofą dla nas wszystkich - dodał.

- Putin chce kontynuacji tej wojny poprzez rozszerzenie jej. Nikt nie może czuć się bezpieczny teraz. A zatem od was to zależy, czy pomożecie pokojowi, czy też będziecie handlować z Rosją i pomagacie finansować tę wojnę - ciągnął Zełenski.

Prezydent poinformował, że we wtorek odbył dobre spotkanie z Donaldem Trumpem. - Rozmawiałem również z wieloma innymi silnymi liderami i wspólnie jesteśmy w stanie zmienić dużo - zapewnił.

- W końcu pokój zależy od nas wszystkich, od narodów zjednoczonych, więc nie bądźcie cicho, podczas gdy Rosja przeciąga tę wojnę. Mówcie głośno, potępiajcie ją, brońcie życia, prawa międzynarodowego i pokoju - zakończył wystąpienie Zełenski.

pc

Zełenski w ONZ: rok temu przestrzegałem świat, nic się nie zmieniło

pc
Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Kena Betancur

