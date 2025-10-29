Atak na Krymie. Rosjanie stracili cenną broń 

"Drony uderzeniowe Centrum Specjalnych Operacji 'A' SBU tej nocy skutecznie zaatakowały rosyjskie obiekty wojskowe i infrastrukturalne na okupowanym Krymie. Rosjanie stracili zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S2 o wartości około 20 milionów dolarów (około 73 miliony złotych - red.)" - przekazało źródło agencji.
Jak wyjaśniło źródło SBU, system ten stanowi jedno z kluczowych ogniw rosyjskiej obrony powietrznej. "Wróg utracił również dwa radary. Każdy zniszczony lub uszkodzony system obrony powietrznej znacząco osłabia zdolności obronne Rosji na kierunku krymskim" - dodało źródło.
Według rozmówcy SBU drony uderzyły także w bazę paliw w miejscowości Hwardijśke, gdzie przechowywano paliwo. "Na miejscu wybuchł duży pożar, widać gęsty słup czarnego dymu. Odnotowano również trafienie drona w bazę paliw Komsomolska" - doprecyzował informator.
"SBU kontynuuje systematyczne działania mające na celu niszczenie systemów obrony powietrznej chroniących Krym oraz baz paliw zaopatrujących wroga. Każda taka operacja osłabia potencjał wojskowy i logistyczny Rosjan" - podsumowało źródło SBU.
Autorka/Autor: fil/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum