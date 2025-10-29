Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Atak na Krymie. Rosjanie stracili cenną broń 

Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Atak dronów ukraińskich na miasto Foros na Krymie. Nagranie z 22 września
Źródło: Reuters
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykorzystała drony, żeby w nocy z wtorku na środę zaatakować rosyjski system obrony przeciwlotniczej na Krymie, a także składy paliwa i radary. Według SBU ataki zakończyły się sukcesem.

"Drony uderzeniowe Centrum Specjalnych Operacji 'A' SBU tej nocy skutecznie zaatakowały rosyjskie obiekty wojskowe i infrastrukturalne na okupowanym Krymie. Rosjanie stracili zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S2 o wartości około 20 milionów dolarów (około 73 miliony złotych - red.)" - przekazało źródło agencji.

Jak wyjaśniło źródło SBU, system ten stanowi jedno z kluczowych ogniw rosyjskiej obrony powietrznej. "Wróg utracił również dwa radary. Każdy zniszczony lub uszkodzony system obrony powietrznej znacząco osłabia zdolności obronne Rosji na kierunku krymskim" - dodało źródło.

Według rozmówcy SBU drony uderzyły także w bazę paliw w miejscowości Hwardijśke, gdzie przechowywano paliwo. "Na miejscu wybuchł duży pożar, widać gęsty słup czarnego dymu. Odnotowano również trafienie drona w bazę paliw Komsomolska" - doprecyzował informator.

Wojna w Ukrainie, stan na 29.10.2025
Wojna w Ukrainie, stan na 29.10.2025
Źródło: PAP

"SBU kontynuuje systematyczne działania mające na celu niszczenie systemów obrony powietrznej chroniących Krym oraz baz paliw zaopatrujących wroga. Każda taka operacja osłabia potencjał wojskowy i logistyczny Rosjan" - podsumowało źródło SBU.

Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Źródło: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum
Teodozja
Kolejny atak na rosyjski terminal naftowy na Krymie. Po tygodniu
Tiumeń, Rosja
Ukraińskie drony nad rosyjską rafinerią. Dwa tysiące kilometrów od linii frontu
Sewastopol
"To, czego obawiali się mieszkańcy Krymu, stało się"

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum

