Atak na Krymie. Rosjanie stracili cenną broń 

Atak dronów ukraińskich na miasto Foros na Krymie. Nagranie z 22 września Źródło: Reuters

"Drony uderzeniowe Centrum Specjalnych Operacji 'A' SBU tej nocy skutecznie zaatakowały rosyjskie obiekty wojskowe i infrastrukturalne na okupowanym Krymie. Rosjanie stracili zestaw przeciwlotniczy Pancyr-S2 o wartości około 20 milionów dolarów (około 73 miliony złotych - red.)" - przekazało źródło agencji.

Jak wyjaśniło źródło SBU, system ten stanowi jedno z kluczowych ogniw rosyjskiej obrony powietrznej. "Wróg utracił również dwa radary. Każdy zniszczony lub uszkodzony system obrony powietrznej znacząco osłabia zdolności obronne Rosji na kierunku krymskim" - dodało źródło.

🔥🔥Big night in Crimea!

Two oil depots, two radars, and a Pantsir-S2 all hit by SBU drones.

The night was loud. The sky is brighter. pic.twitter.com/TFkE0CxKpM — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) October 29, 2025 Rozwiń

Według rozmówcy SBU drony uderzyły także w bazę paliw w miejscowości Hwardijśke, gdzie przechowywano paliwo. "Na miejscu wybuchł duży pożar, widać gęsty słup czarnego dymu. Odnotowano również trafienie drona w bazę paliw Komsomolska" - doprecyzował informator.

Wojna w Ukrainie, stan na 29.10.2025 Źródło: PAP

"SBU kontynuuje systematyczne działania mające na celu niszczenie systemów obrony powietrznej chroniących Krym oraz baz paliw zaopatrujących wroga. Każda taka operacja osłabia potencjał wojskowy i logistyczny Rosjan" - podsumowało źródło SBU.

Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023 Źródło: ALEXANDER ERMOCHENKO/Reuters/Forum