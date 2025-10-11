Ostatni raz zdarzyło się to 10 lat temu. Wyjątkowy dzień w Wenecji

Do urodzeń sześciorga dzieci w Wenecji doszło we wtorek. Jak podaje portal VeneziaToday, na świat przyszła dziewczynka i pięciu chłopców. Czworo z noworodków ma włoskich rodziców, jedno pochodzących ze Sri Lanki, a ostatnie pochodzenie palestyńskie.
"To nie są dzieci turystów, ale dzieci z rodzin mieszkających w Wenecji" - podkreśla portal. Podaje też, że ostatnia taka sytuacja w weneckiej placówce medycznej miała miejsce 10 lat temu.
Jak pisze miejscowa prasa, "doszło do symbolicznego odwrócenia budzącej coraz większy niepokój tendencji spadku liczby wenecjan", z których wielu opuszcza historyczne miasto z powodu trudów życia w nim, między innymi w związku ze zjawiskiem nadmiernej turystyki.
Wenecja stale się wyludnia
Dzięki wyjątkowemu zdarzeniu w miejscowym szpitalu wyższa jest też w porównaniu z zeszłym rokiem liczba dzieci, które urodziły się w Wenecji od 1 stycznia. W czasie, gdy w tym okresie w poprzednim roku urodziło się 211 dzieci, w tym roku przyszło na świat już 214 nowych wenecjan.
Miasto stale się wyludnia. Według oficjalnych danych obecnie liczba mieszkańców wynosi około 48 tysięcy, podczas gdy miejsc noclegowych dla turystów jest ponad 50 tysięcy.
Ta dysproporcja jest jednym z głównych tematów debat we władzach miejskich i stowarzyszeniach obywatelskich.
Autorka/Autor: kgr/kab
Źródło: PAP, VeneziaToday
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock