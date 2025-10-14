Logo strona główna
Świat

Laureat Nobla szefem komisji antydopingowej. Przez pomyłkę

pap_20211206_1ET
Instytut Karolinska w dniu przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (2025)
Źródło: Reuters
Włoski minister zdrowia Orazio Schillaci mianował laureata Nagrody Nobla z fizyki Giorgio Parisiego szefem komisji antydopingowej, choć nie ma nic wspólnego ze sportem i dopingiem. Pomylił go z ekspertem o tym samym nazwisku.

Przewodniczącym komisji antydopingowej, działającej przy Ministerstwie Zdrowia w Rzymie, został wybitny włoski fizyk Giorgio Parisi zamiast Attilio Parisiego, lekarza sportowego, naukowca i dyrektora Instytutu Medycyny Sportu - podał dziennik "La Repubblica".

- Nie ten Parisi, co trzeba - podkreślają media informując o pomyłce resortu zdrowia i dodając, że nikt tam jej nie wykrył.

Włoski fizyk Giorgio Parisi
Włoski fizyk Giorgio Parisi
Źródło: PAP/EPA/EMANUELE VALERI

Rzymska gazeta zaznaczyła, że prawdziwy kandydat na szefa ważnej komisji, czyli Attilio Parisi, nie został nawet zawiadomiony o planach nominacji.

Tymczasem w oficjalnej dokumentacji figuruje znany we Włoszech i aktywny w przestrzeni publicznej noblista i popularyzator nauki, który nie ma nic wspólnego z walką z dopingiem czy medycyną sportową.

Telefon z przeprosinami

Komisja - mimo błędu - została powołana i rozpoczęła regularną pracę, oczywiście bez noblisty. Attilio Parisi otrzymał zaś telefon z Ministerstwa Zdrowia z przeprosinami i informacją o nominacji.

Według włoskich mediów minister zdrowia jest bardzo zirytowany błędem, do jakiego doszło w resorcie.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: js/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/EMANUELE VALERI

TAGI:
WłochyFizykaSport
