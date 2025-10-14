Laureat Nobla szefem komisji antydopingowej. Przez pomyłkę

Instytut Karolinska w dniu przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (2025) Źródło: Reuters

Przewodniczącym komisji antydopingowej, działającej przy Ministerstwie Zdrowia w Rzymie, został wybitny włoski fizyk Giorgio Parisi zamiast Attilio Parisiego, lekarza sportowego, naukowca i dyrektora Instytutu Medycyny Sportu - podał dziennik "La Repubblica".

- Nie ten Parisi, co trzeba - podkreślają media informując o pomyłce resortu zdrowia i dodając, że nikt tam jej nie wykrył.

Włoski fizyk Giorgio Parisi Źródło: PAP/EPA/EMANUELE VALERI

Rzymska gazeta zaznaczyła, że prawdziwy kandydat na szefa ważnej komisji, czyli Attilio Parisi, nie został nawet zawiadomiony o planach nominacji.

Tymczasem w oficjalnej dokumentacji figuruje znany we Włoszech i aktywny w przestrzeni publicznej noblista i popularyzator nauki, który nie ma nic wspólnego z walką z dopingiem czy medycyną sportową.

Telefon z przeprosinami

Komisja - mimo błędu - została powołana i rozpoczęła regularną pracę, oczywiście bez noblisty. Attilio Parisi otrzymał zaś telefon z Ministerstwa Zdrowia z przeprosinami i informacją o nominacji.

Według włoskich mediów minister zdrowia jest bardzo zirytowany błędem, do jakiego doszło w resorcie.

