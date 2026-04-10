Świat Mężczyzna zasłabł na ulicy w Rzymie. Akurat przechodził Macron

Emmanuel Macron zapowiedział zwiększenie arsenału nuklearnego Francji Źródło: Reuters

W przeddzień audiencji u papieża Leona XIV Macron spacerował z żoną Brigitte po Rzymie w towarzystwie ochrony i licznych osób ze swojego otoczenia. Para prezydencka zjadła kolację w restauracji na Piazza del Popolo, a następnie wybrała się późnym wieczorem na spacer po via del Corso - podała agencja ANSA.

Tam prezydent Francji zobaczył starszego człowieka, który źle się poczuł i osunął się na schodek przy ulicy. Macron zatrzymał się i poprosił towarzyszących mu na spacerze osobistych lekarzy, by sprawdzili, co dzieje się z mężczyzną. Lekarze przez kwadrans zajmowali się nim i upewnili się, że nie jest to nic poważnego. Wtedy prezydent podszedł do mężczyzny i uścisnął mu dłoń na pożegnanie.

Emmanuel Macron w restauracji w Rzymie Źródło: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

W piątek o godzinie 10.00 francuska para prezydencka przybyła do Watykanu na audiencję u Leona XIV. To ich pierwsza wizyta u papieża wybranego w zeszłym roku.

"Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu" - czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej - "odniesiono się do dobrych relacji między Stolicą Apostolską a Francją. Dyskusja skupiła się następnie na ważnych kwestiach międzynarodowych, wymieniono poglądy na temat konfliktów na całym świecie, wyrażając nadzieję na przywrócenie pokojowego współistnienia poprzez dialog i negocjacje".