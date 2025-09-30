Władze Gruzji nie pogratulowały Mołdawii. "Poczekamy, zobaczymy"

Wybory parlamentarne w Mołdawii odbyły się w niedzielę Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych w Mołdawii, w których zdecydowane zwycięstwo odniosła prounijna Partia Działania i Solidarności prezydent Mai Sandu, Irakli Kobachidze został zapytany, dlaczego rząd gruziński nie przesłał gratulacji władzom w Kiszyniowie.

- Dopóki Mołdawia pozostaje członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw, trudno nam składać gratulacje. Poczekamy, aż Mołdawia z niej wystąpi i wtedy zobaczymy - odpowiedział Kobachidze.

Inaczej zachowała się była prozachodnia prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która zwróciła się do Sandu tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów. "Brawo" - napisała na platformie X Zurabiszwili.

"Wasze zwycięstwo to najlepsza wiadomość dla Europy i demokracji, a także zdecydowana odpowiedź dla Rosji i jej wojnę hybrydową. Proeuropejska Gruzja jest z wami, a jej opór wobec rosyjskiej ingerencji nie osłabnie" - podkreśliła Zurabiszwili.

Bravo! @sandumaiamd

Your victory is the best news for Europe, for democracy, and a strong answer to Russia and its hybrid warfare. Pro-European Georgia stands with you, and its resistance against Russian interference will not weaver! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 29, 2025 Rozwiń

Zwycięstwo partii Sandu

W niedzielę w Mołdawii odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała Partia Działania i Solidarności, zdobywając 50,2 procent głosów. Prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy uzyskał 24,18 procent poparcia.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu oddała głos w wyborach parlamentarnych Źródło: PAP/EPA/DUMITRU DORU

Utrzymanie większości przez partię Sandu pozwoli rządowi Mołdawii kontynuować kurs na integrację z Unią Europejską - oceniła po wyborach rosyjska sekcja Radia Swoboda. Przypomniała, że negocjacje akcesyjne Kiszyniowa z Brukselą oficjalnie rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wynik wyborów w Mołdawii "sygnałem" dla Kremla

Proeuropejskie władze Mołdawii wielokrotnie oskarżały Rosję o ingerencję w wybory i próby destabilizacji kraju.

Prorosyjski rząd w Tbilisi zawiesił negocjacje akcesyjne z Unią Europejską do 2028 roku, co wywołało masowe protesty tłumione przez policję.

OGLĄDAJ: Mołdawia - kraj w cieniu wojny