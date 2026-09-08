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Świat

Znana prezenterka cierpi na rzadką chorobę

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Maryam Moshiri
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Simon Ackerman/Getty Images
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Prezenterka stacji BBC News Maryam Moshiri wyznała, że cierpi na czerwienicę prawdziwą - rzadki nowotwór krwi. W stacji, w której pracuje, opowiedziała o objawach oraz leczeniu.

Maryam Moshiri pracuje w BBC od 2003 roku i przez ponad dwie dekady stała się jedną z najbardziej znanych prezenterek tej brytyjskiej stacji informacyjnej. O swojej chorobie opowiedziała w wywiadzie udzielonym w poniedziałek redakcyjnej koleżance Lucy Hockings. Jak mówiła, chce w ten sposób "spróbować pomóc osobom, które mogą mieć tę samą chorobę lub zmagają się z czymś bardzo podobnym".

O tym, że cierpi na czerwienicę prawdziwą (polycythaemia vera - PV) dowiedziała się jesienią 2024 roku. Diagnozę po tym, jak jej lekarz zobaczył nieprawidłowości w wynikach rutynowego badania krwi. - Miałam wielkie szczęście, że mój lekarz rodzinny wykrył ją wcześnie, bo nie miałam zbyt wielu objawów - zauważyła w studiu telewizyjnym. - To bardzo rzadka postać nowotworu krwi - podkreśliła. Wśród objawów wymieniła bóle głowy, rąk i stóp, problemy ze wzrokiem, nocne poty. Dopadały ją też fale zmęczenia, czuła się, "jakby ktoś wyjął jej baterie".

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Ciekawostki

Rzadki nowotwór i jego leczenie

PV jest nowotworem polegającym na "nadmiernym namnażaniu się komórek krwi, a zwłaszcza linii czerwonokrwinkowej. Charakteryzuje się znacznie podwyższonym poziomem erytrocytów (krwinek czerwonych), hemoglobiny i hematokrytu" - wyjaśnia hematolog dr Tigran Torosian na stronie Fundacji DKMS. Leczenie PV polega na minimalizowaniu ryzyka powikłań zakrzepowych. W tym celu u pacjentów wykonuje się upusty krwi (flebotomię) lub podaje małe dawki kwasu acetylosalicylowego.

Po tym, jak usłyszała diagnozę, zaczęła przyjmować aspirynę i poddawać się regularnym upustom krwi, po czym przeszła na specjalny zastrzyk. Zaznaczyła, że leczenie nie sprawia, że w pełni wyzdrowieje. - Dla wielu osób, w tym mnie, to jest choroba przewlekła. Trzeba z nią żyć, znosić leczenie i skutki uboczne w życiu codziennym, co jest trudne - powiedziała w BBC News.

Czerwienica prawdziwa znajduje się na liście chorób rzadkich, którą można znaleźć w serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. W Polsce każdego roku około 1000 osób otrzymuje diagnozę PV - podaje portal edukacyjny hematoonkologia.pl. Według DKMS "czerwienica prawdziwa jest jednym z bardziej łagodnie przebiegających nowotworów układu krwiotwórczego".

Redagował AM

Źródło: The Guardian, BBC News, tvn24.pl
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Tagi:
NowotworyZdrowieMediaWielka Brytania
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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