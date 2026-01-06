Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Poszukują osób, które pomogły w ataku USA

Policja w Wenezueli
Eksplozje w Wenezueli
Źródło: Reuters
Policja rozpoczęła ogólnokrajowe poszukiwania i zatrzymania osób zaangażowanych w atak USA na Wenezuelę - podał Reuters, cytując obowiązujący od soboty, ale opublikowany dopiero w poniedziałek dekret władz w Caracas.

Wenezuelska policja otrzymała rozkaz poszukiwania i zatrzymywanie osób, które wspierały sobotni amerykański atak na ten kraj - podał Reuters, powołując się na dekret władz w Caracas.

W dokumencie napisano, że policja powinna "natychmiast rozpocząć ogólnokrajowe poszukiwania i zatrzymania wszystkich, którzy brali udział w promowaniu lub wspieraniu zbrojnego ataku Stanów Zjednoczonych".

Policja w Wenezueli
Policja w Wenezueli
Źródło: MIGUEL GUTIERREZ/PAP/EPA

Dekret o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu zewnętrznego zagrożenia obowiązuje od chwili ogłoszenia, czyli od soboty, ale dopiero w poniedziałek podano do wiadomości publicznej pełną treść dokumentu - podkreśliła agencja.

Amerykański atak na Wenezuelę

W sobotę amerykańskie wojsko uderzyło na cele w Caracas i innych miastach Wenezueli. W czasie operacji schwytano i wywieziono do USA przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. Według władz Wenezueli w wyniku operacji zginęło około 80 osób, w tym żołnierze i cywile.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona

Minister obrony Vladimir Padrino ogłosił w niedzielę, że po "tchórzliwym uprowadzeniu" Maduro przez Amerykanów siły zbrojne Wenezueli uznały przejęcie obowiązków prezydenta przez wiceprezydentkę Delcy Rodriguez oraz poparły wprowadzenie dekretu o stanie zagrożenia zewnętrznego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1955758489
To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"
Cilia Flores prowadzona przez amerykańskie służby
"Mózgiem tej operacji była jego żona"
Rysunek przedstawiający Nicolasa Maduro i jego żonę w sądzie
Maduro stanął przed sądem. Usłyszał zarzuty

"W związku z tym wprowadzamy na całym obszarze geograficznym kraju i w doskonałej jedności ludu, wojska i policji, pełną gotowość operacyjną w celu zapewnienia wolności, niepodległości i suwerenności narodu, gwarantując ciągłość demokratyczną i konstytucyjną państwa wenezuelskiego" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Padrino.

Przewodniczący amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabu gen. Dan Caine powiedział, że wymierzona w Maduro operacja była od dawna szczegółowo przygotowywana. Według mediów wenezuelskiego przywódcę schwytano dzięki informacjom zdobytym od szpiegów i agentów amerykańskiego wywiadu usytuowanych w rządzie w Caracas.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MIGUEL GUTIERREZ/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAWenezuelaNicolas Maduro
Czytaj także:
studie-studenci-nauka-shutterstock_506137015
Studia w 2026 roku. Jaki kierunek wybrać i czy w ogóle warto
Maciej Wacławik
Sekretarz generalna Polski 2050 Agnieszka Baranowska
"To być albo nie być Polski 2050"
Polska
imageTitle
Linette górą w wojnie nerwów. Wielkoszlemowa legenda pokonana
EUROSPORT
Mark Kelly w amerykańskim kongresie
Pentagon zapowiedział zdegradowanie senatora za "podżeganie do buntu"
Świat
imageTitle
Polska i Holandia w United Cup 2026. Godziny meczów
EUROSPORT
Mróz
Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej
METEO
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Zbliża się szczyt w Paryżu. Weźmie w nim udział kilkadziesiąt państw
Świat
Viktor Orban i Władimir Putin
Orban: to nie jest dobry czas na wizytę Putina w Budapeszcie
Świat
imageTitle
Djoković wycofał się z turnieju. "To dla mnie bardzo rozczarowujące"
EUROSPORT
imageTitle
Manchester United szuka nowego trenera. Jeden główny faworyt
EUROSPORT
Aktorzy wcielający się w role Trzech Króli podczas konferencji prasowej poświęconej Orszakowi Trzech Króli, 2 stycznia 2026 w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie
Elita naukowa czy oszuści? I czy było ich tylko trzech?
Tomasz P. Terlikowski
imageTitle
Finał Turnieju Czterech Skoczni. O której konkurs w Bischofshofen?
EUROSPORT
Grenlandia
Deputowana Grenlandii: powinniśmy być gotowi na wszystkie scenariusze
Świat
Protest przed sądem w Nowym Jorku
Jak Amerykanie oceniają obalenie Maduro?
Świat
Port Lotniczy im. Elefteriosa Wenizelosa w Atenach
"Nagle utracono wszystkie częstotliwości". Dochodzenie po paraliżu ruchu lotniczego
Świat
Eva-Schloss
Nie żyje Eva Schloss. Przybrana siostra Anne Frank zmarła w wieku 96 lat
Świat
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
Wrocław
Maduro, Celia Flores
Maduro stanął przed sądem, Polki ranne w pożarze w kurorcie, apel premiera
TO WARTO WIEDZIEĆ
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
METEO
shutterstock_2240510371_1
MSZ ma dobrą wiadomość dla Polaków na Sokotrze
BIZNES
imageTitle
Trudne pytanie przed polskim pojedynkiem. "Trzymam kciuki za brata"
EUROSPORT
imageTitle
Plaga kontuzji w City. Podstawowy obrońca złamał nogę
EUROSPORT
Niemowle
Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie
BIZNES
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
METEO
AdobeStock_128030804
Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem
METEO
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona
Świat
imageTitle
Szubarczyk gra dalej w kwalifikacjach German Masters. Bolesna porażka Kowalskiego
EUROSPORT
Kolumbia. Żołnierze na granicy z Wenezuelą
Tysiące żołnierzy na granicy z Wenezuelą. Mają "potrójne zadanie"
Świat
pc
Senyszyn o Czarzastym: Wszedł w buty PiS-u. Nie powinien być marszałkiem
Polska
imageTitle
Kolejne osłabienie potencjalnych rywali Polaków w walce o mundial
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica