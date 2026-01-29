Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy

Plac Świętego Piotra
Wierni przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie
Źródło: Reuters
Na tarasie na dachu Bazyliki Świętego Piotra powstaje bistro - podał rzymski dziennik "Il Messaggero". Jak przekazały źródła w Watykanie, prace są zaawansowane, a lokal może powstać już w tym roku.

To będzie pierwszy taki lokal w tym nadzwyczajnym miejscu i z najpiękniejszym widokiem na plac przed bazyliką watykańską i na panoramę Rzymu - stwierdziła gazeta. Jak wyjaśniła, restauracja będzie znajdować się naprzeciwko figur apostołów, w miejscu dotychczas niedostępnym

Bistro ma zostać urządzone w niektórych znajdujących się tam pomieszczeniach zaplecza.

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie
Bazylika Świętego Piotra w Watykanie
Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Prace prowadzone w tajemnicy

Dziennik przytoczył informacje od źródeł watykańskich, które przekazały, że ostatnio przywieziono tam elementy wyposażenia, co oznacza, że prace są już na zaawansowanym etapie. Otoczone są one tajemnicą.

Gazeta zastrzegła, że sam projekt nie jest nowy i myślano nawet o tym, by zrealizować go przed Rokiem Świętym 2025. Okazało się to jednak niemożliwe z powodu technicznych opóźnień.

Leon XIV mówi o rewolucji AI niemal językiem lewicy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Leon XIV mówi o rewolucji AI niemal językiem lewicy

Tomasz P. Terlikowski

Obecnie nie wyklucza się, że bistro może zostać ukończone w tym roku, gdy przypada 400-lecie konsekracji bazyliki - poinformowało "Il Messaggero".

Plac Świętego Piotra
Plac Świętego Piotra
Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Bazylika watykańska jest nie tylko świątynią, ale i miejscem masowo odwiedzanym przez turystów. Przybywa tam nawet kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie.

Turyści i pielgrzymi wchodzą do Bazyliki Świętego Piotra, a wielu nich wjeżdża windą na jej kopułę. Na tarasie znajduje się tam mały bar, gdzie sprzedawane są napoje. Latem, gdy temperatury są trudne do zniesienia, wielu zwiedzających zatrzymuje się tam na chwilę.

Jakiego Kościoła chce papież Leon XIV? Wiemy po pierwszej pielgrzymce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jakiego Kościoła chce papież Leon XIV? Wiemy po pierwszej pielgrzymce

Tomasz P. Terlikowski

Jak zaznaczono, pomysł powiększenia tarasu i przeznaczenia jego części na lokal restauracyjny jest bezpośrednią konsekwencją częściowej "muzealizacji" bazyliki, na którą zgodził się papież Franciszek.

Na zakończenie gazeta zastanawia się żartobliwie, czy Leon XIV zechce przyjść do bistro na makaron albo na kanapkę.

OGLĄDAJ: Kogo musiał wkurzyć papież?
pc

Kogo musiał wkurzyć papież?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Udostępnij:
TAGI:
WłochyWatykanPapież Leon XIVPapież Franciszek
Czytaj także:
Do wypadku doszło w czasie kuligu
Sanki były ciągnięte przez auto. 22-latek nie żyje, 21-latek ciężko ranny
Kielce
imageTitle
Lewandowski zaimponował Hiszpanom. "Rekordy zarezerwowane dla legend"
EUROSPORT
29 0730 jnj gosc-0002
Żukowska o zaproszeniu prezydenta: to pewien teatr polityczny
Polska
imageTitle
Zieliński żałuje straconej szansy. "Daliśmy przeciwnikom wejść sobie na głowę"
EUROSPORT
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
BIZNES
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Powinniśmy duży nacisk położyć na to"
BIZNES
Utrudnienia na S2
Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy. Utrudnienia
WARSZAWA
Rekordowa sprawa karna. Sędzia musi sam przeczytać 320 tysięcy kart dokumentów
Tysiąc sześćset tomów akt i jeden sędzia. "Każdą kartkę muszę wziąć do ręki i przeczytać"
Olsztyn
imageTitle
Zawał serca u 35-latka. Utytułowany Francuz musiał zakończyć karierę
EUROSPORT
Granica polsko-białoruska w okolicach Białowieży
"Wlot do polskiej przestrzeni powietrznej". Komunikat wojska
Polska
Radomski Szpital Specjalistyczny (zdj. ilustracyjne)
Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie
WARSZAWA
Bruce Springsteen
Legendarny muzyk opublikował piosenkę. Czy znów wkurzy Trumpa?
Świat
sophia tankowiec statek shutterstock_2669616499
USA oddają tankowiec. Pierwsza taka sytuacja
BIZNES
W mieszkaniu policjanci znaleźli w sumie trzy kilogramy narkotyków
W mieszkaniu miał trzy kilogramy narkotyków
WARSZAWA
Oskarżony ksiądz Michał Olszewski ze swoim obrońcą mec. Krzysztofem Wąsowskim
"Ordynarna ustawka" i paprotki w sądzie. Druga rozprawa księdza Olszewskiego
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Władimir Putin i Aliszer Usmanow w październiku 2018 roku
Rosyjski oligarcha wygrał w niemieckim sądzie
BIZNES
Oblodzenia
Pogoda jest i będzie groźna. Zwłaszcza tu
METEO
Sekretarz stanu USA Marco Rubio stanął przed senacką komisją
"Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie". Spór w Senacie USA o słowa Trumpa
Świat
imageTitle
"Zaskakuje mnie, że nie jesteśmy filmowani pod prysznicem"
EUROSPORT
Adam Małysz
Witamy w polskim piekiełku. "Decyzja podjęta w ostatniej chwili"
Tomasz Wiśniowski
41 min
pc
Niemiecki sąd uznał go winnym, polskie śledztwo temu przeczy. Dlaczego nadal siedzi?
TVN24+ Originals
imageTitle
Gol bramkarza pogrążył Real i dał awans. Niesamowita historia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Agenci FBI wkroczyli do biura wyborczego hrabstwa Fulton
Agenci FBI wkroczyli do biura wyborczego, któremu Trump zarzucał fałszerstwo
Świat
Teheran nie ma planów odwetu na Izraelu
Irańskie siły zbrojne "z palcem na spuście"
Świat
Nuuk, stolica Grenlandii
"Ład światowy taki, jaki go znamy, jest pod presją"
Świat
Targówek
Akcja służb na Targówku, Musk atakuje Sikorskiego, przymusowe urlopy dla funkcjonariuszy
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Trzysetowa bitwa Zielińskiego o finał Australian Open
EUROSPORT
Mróz
Dziś może być nawet -10 stopni
METEO
Donald Trump w Davos
"To jest moment, kiedy uważa, że trochę przeszacował"
Świat
imageTitle
FC Barcelona jednak w czołowej ósemce. Obrońcy tytułu i Real będą walczyć w barażach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica