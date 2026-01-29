Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy

Wierni przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie Źródło: Reuters

To będzie pierwszy taki lokal w tym nadzwyczajnym miejscu i z najpiękniejszym widokiem na plac przed bazyliką watykańską i na panoramę Rzymu - stwierdziła gazeta. Jak wyjaśniła, restauracja będzie znajdować się naprzeciwko figur apostołów, w miejscu dotychczas niedostępnym

Bistro ma zostać urządzone w niektórych znajdujących się tam pomieszczeniach zaplecza.

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Prace prowadzone w tajemnicy

Dziennik przytoczył informacje od źródeł watykańskich, które przekazały, że ostatnio przywieziono tam elementy wyposażenia, co oznacza, że prace są już na zaawansowanym etapie. Otoczone są one tajemnicą.

Gazeta zastrzegła, że sam projekt nie jest nowy i myślano nawet o tym, by zrealizować go przed Rokiem Świętym 2025. Okazało się to jednak niemożliwe z powodu technicznych opóźnień.

Obecnie nie wyklucza się, że bistro może zostać ukończone w tym roku, gdy przypada 400-lecie konsekracji bazyliki - poinformowało "Il Messaggero".

Plac Świętego Piotra Źródło: PAP/EPA/GIUSEPPE LAMI

Bazylika watykańska jest nie tylko świątynią, ale i miejscem masowo odwiedzanym przez turystów. Przybywa tam nawet kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie.

Turyści i pielgrzymi wchodzą do Bazyliki Świętego Piotra, a wielu nich wjeżdża windą na jej kopułę. Na tarasie znajduje się tam mały bar, gdzie sprzedawane są napoje. Latem, gdy temperatury są trudne do zniesienia, wielu zwiedzających zatrzymuje się tam na chwilę.

Jak zaznaczono, pomysł powiększenia tarasu i przeznaczenia jego części na lokal restauracyjny jest bezpośrednią konsekwencją częściowej "muzealizacji" bazyliki, na którą zgodził się papież Franciszek.

Na zakończenie gazeta zastanawia się żartobliwie, czy Leon XIV zechce przyjść do bistro na makaron albo na kanapkę.

