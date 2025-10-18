Logo strona główna
Świat

Jest rozejm, ale wciąż giną ludzie

Strefa Gazy. Krewni zabitych 17 października w izraelskim ataku na autobus
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Źródło: Reuters
Chociaż w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, to wciąż dochodzi do rozlewu krwi. Kontrolowany przez Hamas resort zdrowia twierdzi, że przez tydzień od momentu obowiązywania rozejmu izraelscy żołnierze zabili 27 osób. Izraelczycy mówią, że ogień otwierają do tych, którzy zbliżają się do ich stanowisk i stanowią zagrożenie.
Kluczowe fakty:

Według sobotniego komunikatu resortu w Strefie Gazy, od 11 października, pierwszego pełnego dnia obowiązywania rozejmu, w izraelskich atakach zginęło 27 osób, od ran zmarło 143 Palestyńczyków, a spod gruzów zniszczonych budynków wydobyto 404 ciała.

Wszystkie te osoby Hamas uznaje za ofiary Izraelczyków, nie dzieląc ich na cywilów i członków tej organizacji.

Yazan, dwuletni chłopiec cierpiący na niedożywienie, stoi w zniszczonym domu swojej rodziny w obozie dla uchodźców Al-Shati na zachód od miasta Gaza. 23 lipca 2025 roku
"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy
Zuzanna Karczewska
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Hamas rozstrzeliwuje ludzi na ulicach, armia USA reaguje
Dzieci w Strefie Gazy
Polskie szpitale przyjmą dzieci ze Strefy Gazy? "Musi być chęć polityczna"

17 października w okolicach miasta Gaza izraelscy żołnierze ostrzelali autobus - władze enklawy podały, że uderzył w niego pocisk z izraelskiego czołgu. Zginęło 11 osób, wszyscy z tej samej rodziny.

Rodzina w żałobie po tym, jak ich krewni zostali zabici przez izraelskich żołnierzy w okolicy miasta Gaza 17 października 2025 roku
Rodzina w żałobie po tym, jak ich krewni zostali zabici przez izraelskich żołnierzy w okolicy miasta Gaza 17 października 2025 roku
Źródło: PAP/EPA/Mohammed Saber
Rodzina w żałobie po tym, jak ich krewni zostali zabici przez izraelskich żołnierzy w okolicy miasta Gaza 17 października 2025 roku
Rodzina w żałobie po tym, jak ich krewni zostali zabici przez izraelskich żołnierzy w okolicy miasta Gaza 17 października 2025 roku
Źródło: PAP/EPA/Mohammed Saber
Strefa Gazy. Krewni zabitych 17 października w izraelskim ataku na autobus
Strefa Gazy. Krewni zabitych 17 października w izraelskim ataku na autobus
Źródło: MOHAMMED SABER/EPA

Obowiązuje wynegocjowana umowa rozejmowa

Zgodnie z umową rozejmową wojska izraelskie wycofały się na tak zwaną żółtą linię i kontrolują obecnie około połowy terytorium Strefy Gazy. To element pierwszego etapu planu pokojowego dla Strefy Gazy, wynegocjowanego przy udziale administracji Donalda Trumpa.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Strona palestyńska niemal codziennie informuje o śmiertelnych atakach. Armia Izraela - komentując te wydarzenia - odpowiada, że osoby, do których otwierany jest ogień zbliżają się do izraelskich pozycji i stanowią zagrożenie.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy najnowszych komunikatach nie podaje już liczby zabitych kobiet i dzieci, ale we wcześniejszych informowało, że ta grupa stanowiła blisko połowę ofiar.

Poszukiwanie ciał izraelskich zakładników w mieście Hamad, 17 października 2025 roku
Poszukiwanie ciał izraelskich zakładników w mieście Hamad, 17 października 2025 roku
Źródło: Haitham Imad/PAP/EPA

Te dane są powszechnie uważane za wiarygodne. Tak traktują je między innymi instytucje ONZ.

Bilanse zbierane w czasie poprzednich konfliktów w regionie generalnie pokrywały się z tymi podawanymi przez niezależne instytucje. Władze izraelskie podkreślają jednak, że odpowiedzialny za nie resort zdrowia jest częścią kontrolowanego przez Hamas cywilnego rządu tego terytorium, a nie niezależną organizacją.

W sobotniej wiadomości ministerstwa podano też, że Izrael przekazał jak dotąd 135 ciał zabitych Palestyńczyków.

Życie wraca do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Palestyńczycy wracają do miasta Gaza
Źródło: Haitham Imad/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA
Życie wraca do miasta Gaza
Życie wraca do miasta Gaza
Źródło: Mohammed Saber/PAP/EPA

Wiele ciał zakładników nie zostało przekazanych

Zgodnie z pierwszą fazą rozejmu Hamas miał do 13 października wydać zwłoki 28 zabitych zakładników. Jak dotąd przekazał 10 ciał. Według porozumienia za zwłoki każdego porwanego Izrael miał przekazać szczątki 15 zabitych Palestyńczyków.

Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"

Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"

"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"

"Nikt już nie może mówić, że tego nie widzi"

Joanna Rubin-Sobolewska

W ramach pierwszego etapu umowy wynegocjowanej z udziałem USA i państw arabskich Hamas wypuścił też 13 października 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2000 zatrzymanych Palestyńczyków.

Opóźnienie w wydawaniu ciał zakładników jest źródłem napięć wokół porozumienia. Władze Izraela oskarżają grupę, że nie przekazuje kolejnych zwłok, chociaż zna ich lokalizację. Hamas deklaruje, że chce zwrócić szczątki, ale ma trudności z ich wydobyciem.

Przedstawiciele USA powiedzieli w ostatnich dniach, że ich zdaniem Hamas trzyma się umowy i chce oddać ciała, ale utrudniają mu to zniszczenia w Strefie Gazy.

pc

Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/EPA

