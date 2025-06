Ważna zapowiedź w sprawie żołnierzy w Los Angeles

Żołnierze Gwardii Narodowej w Los Angeles Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Od piątku 6 czerwca w Los Angeles w Kalifornii trwają protesty w związku z obławą policji na jeden z zakładów pracy i aresztowaniem kilkudziesięciu imigrantów.

Decyzją Donalda Trumpa do miasta zostali wysłani żołnierze Gwardii Narodowej. Przygotowywani są też żołnierze piechoty morskiej.

Szef Pentagonu Pete Hegseth określił ich misję "utrzymaniem porządku publicznego".

Sherman, który dowodzi 4,7 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej i Korpusu Piechoty Morskiej, skierowanymi do Los Angeles, oznajmił podczas briefingu prasowego, że 700-osobowy oddział marines wciąż przechodzi szkolenia i "zostanie rozmieszczony "wkrótce, ale nie w środę".

Zapowiedział też, że żołnierze nie będą mieć w karabinach ostrej amunicji i uzyskają uprawnienia jedynie do krótkich zatrzymań agresywnych demonstrantów, lecz nie dokonywania aresztowań.

Pentagon: marines w Los Angeles bez ostrej amunicji

Według doniesień m.in. telewizji CBS, szefowa ministerstwa bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem zwróciła się do szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, by dał żołnierzom rozkaz "albo zatrzymywania przestępców do czasu ich aresztowania i (wszczęcia) postępowania przez federalne organy ścigania, albo aresztowania ich samodzielnie".

Protesty w Los Angeles Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Hegseth, występując w środę przed podkomisją senackiej komisji budżetowej, określił misję żołnierzy jako "utrzymanie porządku publicznego w imieniu funkcjonariuszy organów ścigania, którzy zasługują na to, aby wykonywać swoją pracę bez narażania się na ataki ze strony tłumów ludzi".

Spór gubernatora Kalifornii z Donaldem Trumpem

W środę sędzia federalny w Los Angeles Charles Breyer odrzucił wniosek gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma o natychmiastowe wstrzymanie rozkazów prezydenta o skierowaniu wojsk do metropolii. Jest to jednak tylko tymczasowa decyzja, mająca dać czas władzom federalnym na przedstawienie kontrargumentu. Sąd wciąż może przychylić się do wniosku Newsoma podczas posiedzenia w czwartek.

Protesty w Los Angeles Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Newsom w ostatnich dniach prowadzi publiczny spór z prezydentem Donaldem Trumpem, który sugerował, że gubernator powinien zostać aresztowany. Według polityka Demokratów, rozkaz wysłania wojsk jest sprzeczny z konstytucją, a Trump wykorzystuje żołnierzy do rozgrywek politycznych.

Trump zapowiedział już podobnie zdecydowanie działania w stosunku do agresywnych demonstrantów w innych miastach - w tym wobec osób, które będą protestować podczas parady wojskowej w Waszyngtonie 14 lipca.

