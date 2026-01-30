Dziecko wypadło z jadącego auta. O włos od tragedii

USA. Dziecko wypadło z samochodu w trakcie jazdy Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu West Malvern Avenue z North Euclid Street w liczącym około 130 tysięcy mieszkańców Fullerton na południu stanu. Na nagraniu, które w tym tygodniu opublikowała miejscowa policja, widać moment, gdy z czarnego SUV-a wypada dziecko chwilę po otwarciu drzwi pasażera.

Pojazd gwałtownie hamuje, a tuż za nim, zaledwie kilka centymetrów od dziecka, zatrzymuje się inny samochód. Po chwili z SUV-a wybiega kobieta, która zabiera dziecko z powrotem do pojazdu.

Dziecko wypadło z auta na ruchliwym skrzyżowaniu Źródło: FULLERTON POLICE DEPARTMENT/CNN

Policja zatrzymała matkę

Kobieta to matka dziecka, 35-letnia Jacqueline Hernandez z hrabstwa Orange. Została zatrzymana w związku z narażeniem swojej pociechy na niebezpieczeństwo - poinformowała policja. Dziewiętnastomiesięczne dziecko trafiło do szpitala. "Oczekuje się, że wróci do pełnej sprawności" - podano w komunikacie, który cytują media.

Zgodnie z obowiązującym w Kalifornii prawem, mandat za niezapięcie pasów przez osobę dorosłą wynosi 162 dolary (ok. 570 zł). Za nieprawidłowe zabezpieczenie dziecka poniżej 16. roku życia opiekunowi grozi natomiast grzywna w wysokości 490 dolarów (ok. 1700 zł) - dowiadujemy się ze strony najludniejszego stanu USA.

Zginęły, bo nie miały pasów

Podstawa bezpieczeństwa dziecka w samochodzie to zapięte pasy - taki wniosek płynie z raportu opublikowanego na stronie United States National Library of Medicine, amerykańskiej biblioteki medycznej. NLM podaje, że tylko w 1978 roku 38 dzieci w wieku poniżej piątego roku życia zginęło po wypadnięciu z samochodu. "Żadne z 38 dzieci, które zginęły, nie było przypięte pasami bezpieczeństwa" - podkreślono w raporcie.