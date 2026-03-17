Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Unia Europejska szykuje się na falę migracji

|
Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób
Unia Europejska szykuje się na wzrost presji migracyjnej
Źródło: TVN24
Już miliony Irańczyków i Libańczyków opuściły swoje domy, ale następne tygodnie pokażą, czy będą mieli do czego wracać, czy zdecydują się ruszyć do Europy. Ursula von der Leyen włącza temat w agendę najbliższej Rady Europejskiej. Wielu Irańczyków liczyło, że Ameryka pomoże im zmienić reżim, ale wiele wskazuje na to, że się przeliczyli. Z kolei Izrael bombardując Hezbollah, zajmuje kolejne obszary Libanu lub zamienia je w gruzowisko.

Jafar Roystayi jest Irańczykiem - od kilkunastu lat żyje na uchodźstwie w Turcji. Mówi, że po rozpoczęciu izraelskich i amerykańskich nalotów na Iran, spakował bagaże i w każdej chwili jest gotów na powrót do ojczyzny.

- Jeśli Republika Islamska zostanie obalona dziś wieczorem, a jutro rano Iran zostanie wyzwolony, to wrócę już jutro rano. Jednak jak długo Republika Islamska istnieje, zostanę tutaj - stwierdził Roystayi. - Wszyscy tutaj wiedzą, że moje serce bije tylko dla Iranu - podkreślił.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kwestionują "stan" nowego przywódcy Iranu

Na razie Turcja przygotowuje się jednak do przyjęcia kolejnych Irańczyków. ONZ szacuje, że od wybuchu wojny codziennie z Iranu do Turcji ucieka średnio 1300 osób. Bliski Wschód powoli staje się epicentrum kolejnego kryzysu migracyjnego. Już w ponad cztery miliony ludzi ma status uchodźców wewnętrznych - musiało opuścić swoje domy, ale nie opuściło - przynajmniej na razie - swoich ojczyzn.

- Tylko w odniesieniu do Iranu od 600 tysięcy do miliona gospodarstw domowych jest tymczasowo przesiedlonych w obrębie kraju  - przekazał rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sekretarz generalny norweskiej Rady ds. Uchodźców (NRC) Jan Egeland zwraca uwagę, że "jeśli nadal będą trwać naloty, to uchodźców będzie dużo więcej" - Iran to ogromny kraj. Liczy ponad 90 milionów mieszkańców - podkreślił.

Unia Europejska przygotowuje się na wzrost migracji

Na razie większość uchodźców to ludzie, którzy z Teheranu i innych wielkich miast uciekli na irańską prowincję w obawie przed bombardowaniami. Przedłużający się konflikt może jednak sprawić, że część z nich powędruje na zachód do Turcji i dalej do Europy.

Brukselski portal Politico napisał:

Unia Europejska przygotowuje się na falę uchodźców uciekających przed wojną w Iranie - twierdzą czterej ministrowie ds. migracji. I ma nadzieję, że przepisy, nad którymi pracowano przez dekadę, okażą się pomocne w podjęciu tego wyzwania.
Politico
Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób
Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście do szefów rządów i głów państw członkowskich napisała, że "Unia Europejska będzie musiała w nadchodzących tygodniach i miesiącach zachować wysoką czujność i zapewnić niezbędny poziom gotowości na wszelkie przyszłe wyzwania".

Światowy Program Żywnościowy ostrzega, że ruchy migracyjne na Bliskim Wschodzie mogą być napędzane przez braki żywności, a nawet zagrożenie głodem.

- Bezpieczeństwo żywnościowe na Bliskim Wschodzie było niestabilne już przed kryzysem, a ostatnie wydarzenia tylko je pogorszyły - zauważył Samer Abdeldżaber ze Światowego Programu Żywnościowego. - Region zmaga się ze złożoną mieszanką niestabilności gospodarczej, konfliktów i zakłóceń w dostawach, które wpływają na dostępność i ceny żywności - dodał.

Wymiana ognia w Zatoce Perskiej - stan na 14 marca 2026 roku
Wymiana ognia w Zatoce Perskiej - stan na 14 marca 2026 roku

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 500 milionów euro na pomoc humanitarną dla Palestyny, Syrii, Jordanii, Egiptu i Libanu. W przeszłości to Liban był krajem, do którego uciekały przed wojną tysiące ludzi, między innymi Palestyńczycy. Teraz sekretarz generalny ONZ apeluje o pilne wsparcie dla Libańczyków.

- Naród libański przez lata pokazywał światu prawdziwe znaczenie gościnności, solidarności i odporności. Teraz świat musi okazać narodowi libańskiemu najgłębsze wsparcie w chwili poważnego zagrożenia i głębokiej potrzeby - powiedział szef ONZ Antonio Guterres.

Jeszcze przed wybuchem najnowszej wojny pomocy humanitarnej w Libanie potrzebowały 3 miliony ludzi. Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Autorka/Autor: Jakub Loska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAMigranci i uchodźcy w EuropieOrganizacja Narodów Zjednoczonych
Jakub Loska
Jakub Loska
48 min
pc
"Wywrotowcy, buntownicy, jadą po bandzie"
Dawid Rydzek
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica