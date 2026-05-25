Rozpylił coś w centrum handlowym. "20 osób poszkodowanych"
W poniedziałek napastnik rozpylił nieznaną substancję w pobliżu bankomatu w luksusowym tokijskim centrum handlowym Ginza Six - przekazała agencja Reuters. Świadkowie widzieli osoby wywożone na noszach. Pobliskie ulice zostały zablokowane.
Część klientów centrum Ginza Six trafiła do szpitala
Rzecznik tokijskiej policji sprecyzował z kolei, że mężczyzna rozpylił substancję w bankomacie na parterze centrum handlowego. Obecny na miejscu funkcjonariusz straży pożarnej powiadomił, że "około 20 osób zostało poszkodowanych" po zgłoszeniu podejrzanego zapachu.
Jak przekazał portal Nippon, osoby przebywające wówczas w centrum skarżyły się na ból gardła i inne dolegliwości. Poszkodowani kaszleli z powodu "drażniącego zapachu".
Serwis internetowy Japan Times poinformował, że złe samopoczucie zgłosiło łącznie 25 osób. Czternaścioro z nich trafiło do szpitala. Na miejsce zdarzenia wysłano łącznie 53 pojazdy straży pożarnej. Nadawca publiczny NHK przekazał, że obrażenia poszkodowanych osób wydają się niegroźne.
Policja bada sprawę.