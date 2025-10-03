Logo strona główna
Świat

Szymon Hołownia po spotkaniu "zapoznawczym" z szefem ONZ. "Nie była to rozmowa o pracę"

Guterres HOŁOWNIA
Hołownia po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. "To była dobra rozmowa"
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia spotkał się w piątek z szefem ONZ Antonio Guterresem. - Sekretarz generalny zwracał uwagę na to, że dobrze o mnie mówili mu i premier Donald Tusk, i prezydent Karol Nawrocki, co w spolaryzowanych krajach nie jest częste - wyjawił marszałek Sejmu.

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia składa wizytę w USA. W piątek w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną Hołownia powiedział, że o tym, czy dostał nominację na Wysokiego Sekretarza ds. Uchodźców "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora".

- Proszę pamiętać, że dopiero w poniedziałek (6 października) zostanie zamknięta możliwość składania zgłoszeń. Dzisiaj pojawili się nowi kandydaci: były prezydent Iraku, oficjalnie już zarejestrowała się mer Paryża. Ta stawka się wydłuża, to nie będzie pewnie łatwe - mówił.

Hołownia: to nie była rozmowa o pracę

Wyjaśniał, że najpierw musi dostać się na "krótką listę" kandydatów, później być zaproszonym na rozmowy z odpowiednią komisją, które "pewnie będą miały miejsce pod koniec października". - Dopiero później jest decyzja sekretarza generalnego, tak że nie nastawiam się na jakieś szybkie rozstrzygnięcia, ale to była dobra rozmowa - dodał Hołownia.

Marszałek Sejmu wyjawił, że rozmowa nie była o "kandydowaniu", a "o tym, gdzie jest teraz świat" i "co zrobić, żeby Narody Zjednoczone były znakiem zjednoczenia między ludźmi". - My mamy z przewodniczącym Guterresem w pewnym sensie wspólną drogę, dlatego że obaj zaczynaliśmy od zorganizowanych przez Kościół organizacji dobroczynnych - stwierdził.

Antonio Guterres i Szymon Hołownia
Antonio Guterres i Szymon Hołownia
Źródło: TVN24

- Mamy chyba to wspólne poczucie, takie odniosłem wrażenie, sytuacji, w której jest dzisiaj świat. To było spotkanie zapoznawcze (...), ale na pewno nie była to rozmowa o pracę - uzupełnił Hołownia.

W jego ocenie była między nim i szefem ONZ "chemia". - Pan sekretarz generalny zwracał uwagę na to, że dobrze o mnie mówili mu i premier (Donald Tusk), i prezydent (Karol Nawrocki), co też w spolaryzowanych dzisiaj krajach nie jest częste - dodał.

- On też podobnie, kiedy był kandydatem na sekretarza generalnego, miał prezydenta i premiera z różnych obozów i obaj udzielili mu poparcia - zauważył Hołownia. Powiedział również, że Guterres "prosił, żeby przekazać im pozdrowienia".

Hołownia po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem: nie nastawiam się na szybkie rozstrzygnięcia

Hołownia o spotkaniu z Baerbock

Przed spotkaniem z Guterresem marszałek Sejmu spotkał się też z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock, która w przeszłości pełniła funkcję ministry spraw zagranicznych Niemiec.

Annalena Baerbock weszła do dużej polityki przecież z impetem, od razu zostając ministrem spraw zagranicznych. Ja po moich pierwszych wygranych wyborach zostałem marszałkiem Sejmu. Musiałem się tego bardzo szybko nauczyć - mówił Hołownia pytany o podobieństwa między nimi.

- Rozmawialiśmy też o tym, co zrobić, żeby tę instytucje, którą jest ONZ, która się reformuje, która zmaga się w związku też z pozycją Stanów Zjednoczonych, z poważnymi wyzwaniami finansowymi, doprowadzić znowu do ludzkich głów - powiedział marszałek Sejmu.

Jak dodał, Baerbock "pokaże nam efekty ich prac" 24 października podczas Dnia Narodów Zjednoczonych. - Jednym z jej priorytetów, jako przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jest budowanie relacji z parlamentami, ze zgromadzeniami na szczeblu krajowym. Myślę, że to też będzie bardzo ważny kierunek rozmowy - wskazał Hołownia. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie

Polska
Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Hołownia aplikuje na prestiżowy urząd. Jego szanse ocenili eksperci

Ewa Żebrowska

Hołownia ogłosił w poniedziałek, 29 września, że będzie ubiegał się o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Kadencja obecnego Wysokiego Komisarza Filippa Grandiego kończy się 31 grudnia 2025 roku.

Hołownia odpiera zarzuty. "Trzeba robić swoje"

Hołownia w rozmowie z Marcinem Wroną odniósł się też do zarzutów, że opuszcza swoją partię w sytuacji, kiedy ta mierzy się z niskim poparciem w sondażach. - Gdybym ja słuchał komentatorów, ekspertów, politologów i socjologów, to nie udałoby się zrobić tego wszystkiego, co się udało - zaznaczył.

"Powołam się na prywatne rozmowy". Decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Powołam się na prywatne rozmowy". Decyzja Hołowni "może doprowadzić do zerwania koalicji"

Polska

- Pamiętam, co mówiono o Polsce 2050 przed wyborami w 2023 roku, co mówiono o Trzeciej Drodze, kiedy ją założyliśmy. To mówili często ci sami prorocy, socjologowie, politolodzy. Nie ma co przejmować się tym, co mówią ci, którzy obserwują scenę (polityczną - red.). Trzeba robić swoje - dodał.

Zaznaczył też, że swoim współpracownikom mówił, iż "nie jest z nimi na zawsze". - Moją rzeczą jest zakładanie organizacji, a później dawanie odpowiedzialności ludziom tak szybko, jak to będzie możliwe - dodał.

Hołownia: nie ma co przejmować się tym, co mówią ci, którzy obserwują scenę, trzeba robić swoje

Nie zgodził się też z tezą, że po jego decyzjach może dojść do rozpadu koalicji rządowej. - Przecież nie ma wyborów. Przecież niedawno mi zarzucano, że ja się kurczowo trzymam stołka i w związku z powyższym może rozpaść się koalicja - podkreślił.

Zaprzeczył też, jakoby był "kapitanem, który opuszcza tonący okręt". - Ja jestem kapitanem, który mówi pierwszemu oficerowi, pozostałym marynarzom: "słuchajcie, to jest wasz czas, żebyście wy byli kapitanami, żebyście awansowali wewnętrznie, żebyście brali odpowiedzialność" - dodał Hołownia.

pc

pc
Autorka/Autor: sz/adso,tr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

