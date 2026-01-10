USA zaatakowały w Syrii. Celem bojownicy ISIS

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara przeszedł polityczną metamorfozę Źródło: Reuters

"Dzisiejsze ataki były wymierzone w ISIS w całej Syrii" - poinformowało w oświadczeniu Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), dodając, że ataki przeprowadzono wczesnym popołudniem czasu wschodnioamerykańskiego.

W oświadczeniu nie podano, czy ktoś zginął w wyniku ataków. Jak przekazał Reuters, komentarza w tej sprawie odmówił Pentagon, a Departament Stanu nie odpowiedział na prośbę o informacje odnośnie ataków.

Operacja USA w Syrii

Sobotnie ataki były częścią operacji rozpoczętej w grudniu po zabiciu przez bojowników Państwa Islamskiego amerykańskiego personelu wojskowego w Syrii, poinformowało CENTCOM. Wojsko amerykańskie podało, że w zdarzeniu z 13 grudnia zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy i cywilny tłumacz.

Rządy w Syrii sprawują byli rebelianci, którzy w 2024 roku po 13 latach wojny domowej obalili byłego prezydenta Baszara al-Asada. W skład rządu wchodzą członkowie byłej syryjskiej filii Al-Kaidy, którzy zerwali z tą organizacją i starli się z Państwem Islamskim.

Syria współpracuje z koalicją pod przewodnictwem USA przeciwko Państwu Islamskiemu. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto pod koniec ubiegłego roku, kiedy prezydent Ahmed al-Szara odwiedził Biały Dom.

